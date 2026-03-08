Mỹ chuẩn bị hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng

Trong một văn bản đệ trình lên Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ hôm 6-3, ông Brandon Lord, Giám đốc điều hành Cục Chính sách và Chương trình thương mại thuộc Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), cho biết CBP đang nghiên cứu một hệ thống mới nhằm đơn giản hóa quy trình hoàn thuế đối ứng cho các nhà nhập khẩu và có thể bắt đầu hoàn trả sau 45 ngày nữa, tức khoảng cuối tháng 4.

Theo AP, trước đó 2 ngày, Thẩm phán Richard Eaton của Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ đã yêu cầu CBP hoàn thuế đối ứng cho các nhà nhập khẩu bằng hệ thống sẵn có. Hồi tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hầu hết các loại thuế quan gọi là "thuế đối ứng" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành vào năm 2025.

CBP đã viện dẫn hạn chế về công nghệ, quy trình và yêu cầu về nhân lực hiện có cho việc không thể tuân thủ ngay lập tức việc hoàn thuế. Trong hồ sơ, ông Lord cũng cho biết tính đến ngày 4-3, hơn 330.000 nhà nhập khẩu đã thực hiện tổng cộng hơn 53 triệu lần nhập khẩu với CBP và đã trả khoảng 166 tỉ USD tiền thuế mà hiện nay cần phải hoàn trả.

Tàu container của hãng American President Lines tại cảng Oakland, TP Oakland, bang California - Mỹ hồi cuối tháng 10-2025. Ảnh: AP

Ông Lord ước tính nếu sử dụng hệ thống hiện tại, việc hoàn thuế sẽ cần hơn 4,4 triệu giờ công lao động và không khả thi khi điều động toàn bộ nhân viên làm việc toàn thời gian cho quy trình hoàn tiền, bởi "các chức năng và trách nhiệm khác của CBP sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng". Với hệ thống hoàn thuế mới mà CBP đang xây dựng, các nhà nhập khẩu sẽ được yêu cầu cung cấp hồ sơ ở mức tối thiểu. Ông Lord cũng lưu ý CBP chỉ hoàn trả tiền thuế bằng hình thức điện tử nhưng hầu hết các nhà nhập khẩu vẫn chưa hoàn tất việc đăng ký hệ thống. Vì vậy, ông kêu gọi các nhà nhập khẩu hoàn tất quy trình này để được hoàn thuế đúng hạn.

Cũng liên quan đến thuế quan, một nhóm gồm 24 bang tại Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền ông Donald Trump hôm 5-3 nhằm phản đối mức thuế mới 10% mà tổng thống Mỹ đưa ra sau khi thuế đối ứng bị tòa án bác bỏ. Mức thuế này đã được áp dụng từ nửa đêm 24-2 (giờ Mỹ). Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 4-3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thuế nhập khẩu bổ sung 15% cũng sắp có hiệu lực. Thuế nhập khẩu bổ sung có hiệu lực trong tối đa 150 ngày. Sau đó, việc gia hạn phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.