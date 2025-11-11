Mỹ có 35,2% đơn xin cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực cả TG khao khát, Nhật nắm 9,9%: Trung Quốc thì sao?

Trong khi nhiều nơi trên thế giới đang nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng 5G thì cuộc chiến giành 6G đã và đang diễn ra. Ước tính đến năm 2030, khối lượng dữ liệu di động toàn cầu sẽ vượt quá 5.000 EB.

Đây không phải là một nâng cấp công nghệ đơn thuần mà được ví như như một nước đi chiến lược lâu dài. Quốc gia nào nắm giữ các bằng sáng chế cốt lõi sẽ giành được ưu thế trong thị trường truyền thông trong tương lai.

Điểm vượt trội của 6G so với 5G

Đầu tiên, tốc độ và độ trễ là một bước nhảy vọt về chất lượng. Ví dụ, tải xuống một bộ phim độ nét cao bằng mạng 5G có thể mất 1-15 phút, trong khi sử dụng mạng 6G có thể mất 1-5 phút hoặc thậm chí ít hơn.

Quan trọng hơn, độ trễ có thể được giảm xuống mức micro giây, nghĩa là ngay khi bạn đưa ra lệnh, phía bên kia có thể thực hiện ngay lập tức mà không có bất kỳ "phản hồi chậm" hay độ trễ nào.

Ngoài ra còn có vấn đề về tài nguyên phổ tần. Năm 2024, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đã phân bổ một kênh chuyên dụng cho 6G – 6425-7125MHz – và cũng cho phép sử dụng các nền tảng ở độ cao lớn làm "trạm gốc trên không".

Ví dụ, ở những vùng núi xa xôi, nơi việc xây dựng các trạm gốc mặt đất quá tốn kém, một thiết bị ở độ cao lớn có thể được đặt làm trạm gốc để các ngôi làng cũng có thể sử dụng 6G. Do đó, với 6G, mọi thứ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, ưu thế cũng sẽ có nhiều hơn.

Cuộc đua bằng sáng chế

Hiện nay, có hơn 38.000 đơn xin cấp bằng sáng chế 6G trên toàn thế giới, trong đó Trung Quốc chiếm 40,3%, tiếp theo là Hoa Kỳ với 35,2% và Nhật Bản với 9,9%.

Báo cáo Phát triển Internet Trung Quốc năm 2025 cho thấy, đến năm 2030, quy mô thị trường ngành công nghiệp 6G của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt quá 1,2 nghìn tỷ NDT (168,5 tỷ USD), với các ứng dụng trong internet công nghiệp chiếm 40% và thành phố thông minh chiếm 30%. Báo cáo cũng chỉ ra, tính đến cuối tháng 6 năm 2025, Trung Quốc đã xây dựng tổng cộng 4,55 triệu trạm gốc 5G, với 1,12 tỷ người dùng điện thoại di động 5G trên toàn quốc.

Các chuyên gia cũng dự đoán, Trung Quốc sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về phát triển mạng lưới truyền thông, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của internet.

Mặc dù Trung Quốc dẫn đầu nhưng điều đó không có nghĩa là số lượng là tất cả; "chất lượng" cũng quan trọng. Gần 90% bằng sáng chế của Trung Quốc là bằng sáng chế phát minh gốc.

Điển hình, Huawei đã đầu tư rất sớm vào "cảm biến tích hợp" và "bề mặt siêu thông minh RIS". Điều này có nghĩa là bộ định tuyến 6G không chỉ có thể kết nối với Internet mà còn có thể theo dõi các vấn đề như rò rỉ khí gas trong nhà.

Mặt khác, dù Nhật Bản có ít bằng sáng chế hơn, nhưng nước này lại rất giỏi trong việc phát triển "công nghệ thực tế". Thiết bị terahertz do Tokyo Electron sản xuất có tốc độ truyền nhanh gấp 20 lần so với 5G và không chỉ là "món đồ trưng bày trong phòng thí nghiệm" mà đã được đưa vào sử dụng thực tế.

Ví dụ, tại nhà máy, trước đây phải mất nửa ngày để truyền bản vẽ thiết kế, nhưng hiện nay với thiết bị này, chỉ mất vài giây và công nhân không còn phải chờ bản vẽ để bắt đầu làm việc nữa.

Hơn nữa, các công ty từ các quốc gia khác nhau có cách tiếp cận khác nhau. Các công ty Mỹ như Qualcomm và Intel đang tập trung vào các công nghệ cốt lõi như "sóng milimet" và "mã hóa lượng tử" .

Năm 2024, Qualcomm đã hợp tác với NTT Docomo của Nhật Bản để thử nghiệm tốc độ truyền terahertz vượt quá 100Gbps, tương đương với việc truyền hơn 20 bộ phim độ nét cao mỗi giây.

Nokia tại Châu Âu dẫn đầu dự án Hexa-X, đầu tư 80 tỷ euro, với mục tiêu tạo ra một "mạng lưới không gian-mặt đất-không quân tích hợp".

Hiện tại, Trung Quốc đã thử nghiệm mạng 6G và Thâm Quyến đã thiết lập mạng thử nghiệm 6G, đã hoàn tất việc xác minh các liên kết truyền dẫn. Tại một khu công nghiệp ở Thượng Hải, 100 robot AGV (robot nhỏ dùng để vận chuyển hàng hóa trong nhà máy) được kết nối với mạng thông qua 6G với độ trễ chỉ 0,1 mili giây.

Chặng đường vẫn còn rất dài

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi 6G có thể được sử dụng trong mọi hộ gia đình; vấn đề không chỉ đơn thuần là "sở hữu công nghệ tiên tiến". Cuộc cạnh tranh 6G đã chuyển từ cuộc chiến giành số lượng bằng sáng chế sang cuộc đấu tranh chuyển giao công nghệ và thống trị tiêu chuẩn.

Các doanh nghiệp cần tìm được sự cân bằng giữa đột phá trong công nghệ cốt lõi, hợp tác hệ sinh thái và kiểm soát chi phí, và hợp tác toàn cầu sẽ là chìa khóa để phá vỡ sự phân mảnh của công nghệ.

Trong thập kỷ tới, bất kỳ quốc gia nào có thể hiện thực hóa bước nhảy vọt từ kết quả phòng thí nghiệm sang ứng dụng thương mại quy mô lớn, đất nước đó sẽ giành được ưu thế trong cuộc cách mạng truyền thông này.



