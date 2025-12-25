Mỹ đánh giá đây là 6 loại cá cực tốt, chứa ít thuỷ ngân: Đi chợ yên tâm mua ngay kẻo hết

Cá và hải sản từ lâu được xem là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch và trí não. Tuy nhiên, không ít người vẫn e ngại nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là thủy ngân khi tiêu thụ cá.

Nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc thường xuyên với thủy ngân có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh Alzheimer, Parkinson, tự kỷ, trầm cảm. Ngoài ra, tiếp xúc với thủy ngân trong một thời gian dài qua môi trường hoặc thực phẩm có liên quan đến các bệnh về huyết áp cao, tăng nguy cơ đau tim và cholesterol LDL “xấu”.

Các chuyên gia Mỹ đã chỉ ra những loại cá sau có hàm lượng thủy ngân thấp, được đánh giá an toàn cho sức khỏe.

Cá hồi

Ảnh minh hoạ

Cá hồi được đánh giá là có hàm lượng thủy ngân thấp, dù là cá hồi tự nhiên hay cá hồi nuôi. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Kim Yawitz đánh giá cao những lợi ích sức khỏe của cá hồi. Loại cá này là nguồn cung cấp axit béo omega-3 có thể giúp giảm viêm, giảm cholesterol và nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Cá tuyết

Cá tuyết được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) xếp vào nhóm cá có hàm lượng thủy ngân thấp, có thể ăn từ 2-3 lần/tuần. Loại cá này là nguồn cung cấp protein nạc tốt, giàu cả omega-3 và vitamin B12. Bổ sung cá tuyết vào chế độ ăn có thể giúp giảm mức cholesterol, kiểm soát tốt hơn lượng đường huyết và cân nặng.

Cá rô phi

Ảnh minh hoạ

Cá rô phi cũng được chuyên gia Kim Yawitz khuyến khích ăn thường xuyên. Đó là do loại cá chứa ít thủy ngân, ít tích tụ kim loại nặng hơn so với các loài cá lớn khác. Cá rô phi giàu protein, ít chất béo xấu, đồng thời cũng chứa nhiều phốt pho có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của xương. Loại cá này cũng giàu vitamin B12, giúp hình thành DNA và hỗ trợ hệ thần kinh.

Cá trích

Theo Giáo sư dinh dưỡng và sức khỏe Christopher Golden (Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, Mỹ), các loại cá nhỏ như cá trích ít thuỷ ngân và giàu dinh dưỡng.

Cá trích là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng omega-3, vitamin D, vitamin B12 tuyệt vời, đồng thời chứa nhiều khoáng chất như canxi, kali và selen. Ngoài ra, loại cá này có hàm lượng chất sắt cao, giúp cơ thể sản xuất huyết sắc tố - chất trong tế bào hồng cầu giúp máu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Cá trích cũng chứa hàm lượng vitamin D cao, giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư và tim mạch, giúp xương chắc khỏe.

Cá mòi

Ảnh minh hoạ

Cá mòi là một trong những loại cá được Giáo sư Christopher Golden khen ngợi bởi giá trị dinh dưỡng, an toàn để tiêu thụ. Đây cũng là loại cá nằm trong nhóm giàu omega 3 bậc nhất với 1,4g omega 3 trong mỗi khẩu phần ăn.

Axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA trong cá mòi được chứng minh có nhiều lợi ích cho tim mạch như giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tim mạch, giảm viêm và cải thiện độ linh hoạt của các mạch máu, giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim và đột quỵ.

Cá cơm

Cá cơm có hàm lượng thủy ngân rất thấp do đây là loại cá nhỏ, có vòng đời ngắn, ít nguy cơ tích tụ kim loại nặng. 100g cá cơm cung cấp khoảng 131 calo, hàm lượng protein cao lên đến 20,35g giúp phát triển và duy trì tế bào, bổ sung năng lượng cho hoạt động cơ thể.

Bên cạnh omega-3 và các khoáng chất, cá cơm có nhiều canxi, vitamin A ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của xương, có lợi trong việc chống lại sự thoái hóa xương. Loại cá này còn là nguồn cung cấp sắt dồi dào, tốt cho lưu thông máu, ngăn ngừa thiếu máu và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Theo Men's Health, Harvard Health