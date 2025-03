Mỹ đánh giá "tốt nhất thế giới", hóa ra là rau ở Việt Nam có rất nhiều

Cải bó xôi rất tốt cho sức khỏe

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Cải bó xôi rất tốt cho sức khỏe não, mắt, máu, đường ruột…, theo phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ).

Rau bina là một nguồn nitrat vô cơ, mà các nghiên cứu cho thấy có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Rau bina cũng có thể làm giảm huyết áp và làm cho động mạch của bạn trở nên mềm mại hơn và nhiều lợi ích khác đối với sức khỏe tim mạch. Lượng kali từ rau bina giúp giữ cho tim của bạn hoạt động bình thường.

Bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật

Cải bó xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm các carotenoid như beta-carotene và lutein. Những chất này sẽ bảo cơ thể khỏi vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và vi rút.

Tăng cường hệ miễn dịch

Loại rau này rất giàu vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E và magiê giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại sự xâm nhập của virut và vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C còn hỗ trợ và tăng cường hoạt động loại bỏ chất gây ôxy hóa nhằm bảo vệ cơ thể. Khi thiếu vitamin C, cơ thể sẽ bị suy giảm khả năng miễn dịch và dễ bị nhiễm trùng.

Giúp hạ huyết áp

Thông tin trên báo Thanh Niên bà Kayla Kopp, chuyên gia dinh dưỡng tại phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết: "Chất chống oxy hóa sẽ giảm thiểu tác hại của các gốc tự do".

Đối với người bị tiểu đường, axit alpha-lipoic trong cải bó xôi có thể giúp giữ lượng đường glucose ở mức thấp và cải thiện khả năng đáp ứng insulin.

Trong 150 gram cải bó xôi chứa gần 600 mg kali. Hàm lượng kali cao giúp giãn nở mạch máu và giảm huyết áp.

Bên cạnh đó, cải bó xôi giàu magie và folate. Những chất dinh dưỡng này giúp cơ thể tạo ra nitric oxide, một phân tử giúp hạ huyết áp. Thêm vào đó, nitrat trong loại rau này cũng có công dụng làm giãn nở mạch máu.

Tốt cho não bộ

Hàm lượng chất chống oxy hóa, folate và phylloquinone (một dạng vitamin K) trong cải bó xôi cao giúp bảo vệ các tế bào não.

Chúng cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer bằng cách ngăn chặn sự tích tụ protein và giảm viêm nhiễm trong não.

Rất tốt cho máu

Cải bó xôi là nguồn cung cấp dồi dào sắt không heme (có nguồn gốc từ thực vật), đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hemoglobin - protein vận chuyển oxy trong cơ thể.

Theo bà Kopp, ăn cải bó xôi có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt và các triệu chứng mệt mỏi.

Kết hợp thực phẩm giàu vitamin C với thực phẩm giàu sắt như cải bó xôi có thể tối đa hóa sự hấp thụ sắt không heme.

Cách chế biến cải bó xôi thơm ngon

1. Trứng tráng cải bó xôi và khoai tây

Nguyên liệu:

- 1/2 chén dầu ô liu

- 1 củ khoai tây

- 1 củ hành tây lớn

- 4 quả trứng

- 1 bó cải bó xôi tươi

- Muối và hạt tiêu

Cách làm:

- Cải bó xôi rửa sạch, để ráo nước và thái nhỏ.

- Trứng tách lấy lòng đỏ. Cho vào cối xay với rau, muối và một ít tiêu xay nhuyễn. Xay hỗn hợp trong vòng 1 đến 2 phút.

- Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ và thái sợi thành sợi nhỏ.

- Làm nóng chảo, cho vào 1/2 muỗng canh dầu ô liu. Đợi đến khi dầu nóng, cho khoai tây vào, đảo đều đến khi chuyển sang màu vàng nâu. Cho hành tây đã thái mỏng vào chảo, tiếp tục đảo thêm tầm 2 đến 3 phút.

- Cho trứng kết hợp với cải bó xôi xay nhuyễn vào chảo, đảo đều tay để trứng phủ khắp mặt chảo. Đậy nắp và đợi thêm tầm 2 phút.

- Cho trứng ra đĩa, trang trí cùng một ít cà chua để thêm phần bắt mắt.

2. Trứng tráng cải bó xôi và thịt băm

Nguyên liệu:

- 2 quả trứng

- 1 bó cải bó xôi tươi

- 100 gam thịt bò

- Muối

- Tiêu xay nhuyễn

- 2 muỗng canh vụn phô mai

- Dầu ô liu

Cách làm:

- Rau cải bó xôi được rửa sạch, để ráo nước, sau đó xắt nhỏ.

- Cho trứng, cải bó xôi và một ít muối vào cối xay. Xay hỗn hợp trong vòng 1 phút để rau được xay nhuyễn, kết hợp với trứng tạo ra một chất lỏng sền sệt có màu xanh.

- Thịt bò được làm sạch, thái thành từng lát mỏng, cho vào cối xay nhuyễn cùng một ít muối và tiêu.

- Sau đó, cho thịt bò băm vào một cái chén (bằng sứ hoặc thủy tinh), cho vào lò vi sóng từ 2 đến 3 phút.

- Đặt một chảo chiên lên bếp, thêm một ít dầu ô liu. Đợi dầu nóng, cho trứng đã được đánh cùng cải bó xôi vào chảo, đảo đều tay.

- Sau khi mặt trên của trứng bắt đầu chín, trải đều thịt bò băm và phô mai vụn lên mặt trứng tráng. Đậy nắp, tiếp tục đợi thêm tầm 2 đến 3 phút.

- Cho ra đĩa và trang trí cùng các món ăn khác cho bữa ăn của trẻ.