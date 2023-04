Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đạt hơn 28 tỉ USD trong 4 tháng

Ngày 29-4, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023. Theo đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2023 giảm 0,34% so với tháng trước. So với tháng 12-2022 CPI tăng 0,39% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,81%.

Bình quân 4 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,9%, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,84%).

Tổng cục Thống kê cho biết giá thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào, học phí tại một số địa phương được điều chỉnh theo Nghị quyết số 165/NQ-CP là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 4 giảm 0,34% so với tháng trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước; 4 nhóm hàng tăng giá.



Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đạt hơn 28 tỉ USD trong 4 tháng. Ảnh: NLĐO

Về xuất nhập khẩu hàng hoá, theo cơ quan thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4-2023 ước đạt 27,54 tỉ USD, giảm 7,3% so với tháng trước và giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 108,57 tỉ USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 26,03 tỉ USD, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 102,22 tỉ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 28,4 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 33,3 tỉ USD.



Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 6,35 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,35 tỉ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,04 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,39 tỉ USD.

Cũng theo cơ quan thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4-2023 ước đạt 984,1 ngàn lượt người, tăng 9,9% so với tháng trước và gấp 9,7 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 3.683,7 ngàn lượt người, gấp 19,2 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 61,7% so với cùng kỳ năm 2019 – năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Trong tháng 4-2023, cả nước có gần 16 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,3% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 9.610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,9% so với tháng trước và tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 78,9 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,7 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 77 ngàn doanh nghiệp, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,2 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.