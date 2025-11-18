Mỹ Latinh “đón sóng” xe điện, Trung Quốc dẫn đầu thị trường

Doanh số bán xe điện (EV) đang bùng nổ mạnh mẽ ở khu vực Mỹ Latinh, ngay cả khi các hãng lớn như Tesla vẫn chưa hiện diện chính thức và việc nhập khẩu trước đây gặp nhiều khó khăn.

Tỷ lệ sử dụng xe điện tại khu vực Mỹ Latinh đã tăng đáng kể trong năm nay. Một số thị trường ghi nhận mức tăng mạnh, với EV chiếm hơn 9% số xe đăng ký mới ở Brazil tính tới tháng và 28% ở Uruguay trong quý III.

Kết quả này chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD, Geely và GWM, những hãng đang mở rộng hoạt động của mình trên khắp Nam Mỹ với cả xe xăng truyền thống và xe điện. Chiến lược của Trung Quốc là hợp tác với các nhà nhập khẩu địa phương đáng tin cậy để cung cấp những mẫu xe giá cả phải chăng, phù hợp với thị hiếu khu vực.

Trong khi đó, các hãng xe Mỹ và châu Âu vẫn gặp khó khi phải cân đối giữa chi phí sản xuất cao, yêu cầu công nghệ phức tạp và áp lực lợi nhuận. Tesla – biểu tượng của ngành EV toàn cầu – hiện chưa có chiến lược rõ ràng tại Mỹ Latinh. Tại nhiều nước, Tesla thậm chí không có đại lý chính thức; hệ thống sạc chuyên dụng gần như vắng bóng. Khoảng trống chiến lược này vô tình tạo cơ hội cho các đối thủ Trung Quốc chiếm lĩnh nhanh chóng.

Trong bối cảnh thế giới chuyển dịch mạnh sang các công nghệ sạch, những thay đổi hôm nay tại Mỹ Latinh có thể là tín hiệu cho một trật tự mới của ngành ô-tô toàn cầu – nơi sự cạnh tranh không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở chiến lược tiếp cận thị trường và khả năng thích ứng với nhu cầu của những nền kinh tế đang chuyển mình.