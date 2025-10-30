Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ liên tục ký thỏa thuận đất hiếm với 4 quốc gia trong 10 ngày, mục tiêu duy nhất nhắm vào Trung Quốc - chuyên gia nhìn vào chỉ thốt lên đúng 1 câu

30-10-2025 - 14:58 PM | Thị trường

Nhiều chuyên gia đều tin rằng điều này là tốt nhưng “cần thời gian”.

Mỹ liên tục ký thỏa thuận đất hiếm với 4 quốc gia trong 10 ngày, mục tiêu duy nhất nhắm vào Trung Quốc - chuyên gia nhìn vào chỉ thốt lên đúng 1 câu- Ảnh 1.

Trong hơn 10 ngày, ông Trump đã củng cố các thỏa thuận với Úc, Malaysia, Campuchia và gần đây nhất là Nhật Bản, nhằm tăng cường nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, vốn rất cần thiết cho việc sản xuất pin, ô tô, hệ thống phòng thủ và chip máy tính.

Hàng loạt thỏa thuận - một phần trong nỗ lực của Washington nhằm chống lại sự kìm kẹp của Bắc Kinh đối với lĩnh vực này - diễn ra trước cuộc gặp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan vào ngày 30/10.

Chiến thắng gần đây nhất của ông Trump là một thỏa thuận với Nhật Bản nhằm đảm bảo nguồn cung cấp các khoáng sản quan trọng thô và đã qua chế biến, đồng thời cam kết tài trợ cho các dự án được lựa chọn trong vòng sáu tháng tới. Các thỏa thuận trước đó với Úc, Malaysia và Thái Lan cũng đã vạch ra các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la, cam kết thực hành thương mại công bằng và tránh các lệnh cấm hoặc hạn ngạch xuất khẩu.

Mỹ liên tục ký thỏa thuận đất hiếm với 4 quốc gia trong 10 ngày, mục tiêu duy nhất nhắm vào Trung Quốc - chuyên gia nhìn vào chỉ thốt lên đúng 1 câu- Ảnh 2.

Mặc dù các thỏa thuận của Mỹ sẽ mang lại sự hỗ trợ tài chính rất cần thiết cho ngành công nghiệp và cuối cùng có thể thách thức sự kìm kẹp của Bắc Kinh đối với đất hiếm, các chuyên gia cho rằng những nỗ lực này sẽ tốn kém và mất nhiều năm mới có thể mang lại kết quả.

“Điều chúng ta đang cố gắng làm bây giờ là giảm bớt sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng, nhưng điều đó sẽ cần thời gian”, Dennis Wilder, cựu quan chức tình báo cấp cao của Hoa Kỳ và hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Georgetown, cho biết.

“Về trung hạn, chúng tôi sẽ thoát khỏi chuỗi cung ứng của Trung Quốc, nhưng trong ngắn hạn, vẫn còn rất nhiều sự phụ thuộc vào Trung Quốc”, Wilder nhấn mạnh.

Goldman Sachs ước tính các mỏ đất hiếm mới thường mất tới một thập kỷ để phát triển, với trữ lượng đã biết của một số nguyên tố nhất định “rất khan hiếm” bên ngoài Myanmar và Trung Quốc, trong khi việc xây dựng các nhà máy tinh chế sẽ mất khoảng 5 năm.

Mỹ liên tục ký thỏa thuận đất hiếm với 4 quốc gia trong 10 ngày, mục tiêu duy nhất nhắm vào Trung Quốc - chuyên gia nhìn vào chỉ thốt lên đúng 1 câu- Ảnh 3.

Ngân hàng này ước tính Trung Quốc chiếm 69% thị phần khai thác đất hiếm, 92% thị phần tinh chế và 98% thị phần sản xuất nam châm.

Trung Quốc trước đó đã cho phép giá đất hiếm biến động theo những cách rất "chiến lược" để khiến các dự án ở các quốc gia khác không có lãi, theo Mike Rosenberg, giáo sư quản lý chiến lược tại Trường Kinh doanh IESE.

Ông Rosenberg cũng lưu ý rằng việc khai thác và tinh chế nguyên liệu đất hiếm theo cách thân thiện với môi trường là "rất, rất tốn kém", trong khi Trung Quốc giữ chi phí ở mức thấp bằng cách hạn chế các biện pháp kiểm soát môi trường.

"Người tiêu dùng có thể cần chấp nhận mức giá cao hơn cho các thiết bị điện tử và công nghệ xanh, phản ánh đúng chi phí vật liệu và môi trường thực sự của chúng", Patrick Schröder, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Môi trường và Xã hội thuộc Chatham House, cho biết.

Một số nhà phân tích còn tin rằng ông Trump có thể đã vội vàng ký kết các thỏa thuận này chỉ để giành lợi thế trước cuộc gặp với Tập Cận Bình tại Seoul.

Đầu tuần này, các quan chức Mỹ cho biết họ dự kiến Trung Quốc sẽ trì hoãn việc áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với các khoáng sản quan trọng trong một năm như một phần của thỏa thuận thương mại rộng lớn hơn.

Theo CNBC

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cua ghẹ Việt đổi dòng chảy: Mỹ tiêu thụ chậm, một thị trường quan trọng khác lại bứt tốc

Cua ghẹ Việt đổi dòng chảy: Mỹ tiêu thụ chậm, một thị trường quan trọng khác lại bứt tốc Nổi bật

Một kim loại quan trọng tăng giá kỷ lục, ngành khai khoáng toàn cầu đối mặt nguy cơ “khát” nguồn cung nghiêm trọng

Một kim loại quan trọng tăng giá kỷ lục, ngành khai khoáng toàn cầu đối mặt nguy cơ “khát” nguồn cung nghiêm trọng Nổi bật

600.000 sản phẩm của Muji bị thu hồi vì nhiễm khuẩn

600.000 sản phẩm của Muji bị thu hồi vì nhiễm khuẩn

14:06 , 30/10/2025
Vì sao xe Trung Quốc mất giá rất nhanh, dù ở Việt Nam hay thế giới?

Vì sao xe Trung Quốc mất giá rất nhanh, dù ở Việt Nam hay thế giới?

13:45 , 30/10/2025
Vừa kí kết thỏa thuận đất hiếm, 'cứu tinh' của Mỹ có động thái lạ: Vẫn duy trì lệnh cấm xuất khẩu, tuyên bố không muốn chỉ khai thác nguyên liệu giá rẻ

Vừa kí kết thỏa thuận đất hiếm, 'cứu tinh' của Mỹ có động thái lạ: Vẫn duy trì lệnh cấm xuất khẩu, tuyên bố không muốn chỉ khai thác nguyên liệu giá rẻ

13:26 , 30/10/2025
Qua thời hoàng kim, đại lý xe máy chật vật rao bán từng chiếc

Qua thời hoàng kim, đại lý xe máy chật vật rao bán từng chiếc

10:36 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên