Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ liên tục ra đòn trừng phạt với Trung Quốc, nền kinh tế đồng minh 19 nghìn tỷ USD lại có động thái 'lạ': Nhập hàng của Bắc Kinh ngày một nhiều, nơm nớp lo sợ bị trả đũa

25-10-2025 - 13:09 PM | Tài chính quốc tế

Nền kinh tế này đang chịu áp lực ngày một lớn vì chưa thể áp lệnh trừng phạt với Trung Quốc.

Mỹ liên tục ra đòn trừng phạt với Trung Quốc, nền kinh tế đồng minh 19 nghìn tỷ USD lại có động thái 'lạ': Nhập hàng của Bắc Kinh ngày một nhiều, nơm nớp lo sợ bị trả đũa- Ảnh 1.

Một doanh nghiệp chuyên tái chế lốp xe hơn 100 năm tuổi tại thị trấn nhỏ phía bắc Hamburg (Đức) từng góp phần giữ cho xe tải quân đội Anh hoạt động sau Thế chiến II. Giờ đây, họ đang phải đối mặt với một đối thủ hoàn toàn khác: làn sóng lốp xe mới giá rẻ từ Trung Quốc, đang tràn vào thị trường châu Âu với tốc độ ngày càng nhanh, đe dọa trực tiếp sự sống còn của ngành sản xuất lốp và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Mỹ liên tục ra đòn trừng phạt với Trung Quốc, nền kinh tế đồng minh 19 nghìn tỷ USD lại có động thái 'lạ': Nhập hàng của Bắc Kinh ngày một nhiều, nơm nớp lo sợ bị trả đũa- Ảnh 2.

Clemens Zimmermann, giám đốc chi nhánh Đức của tập đoàn Marangoni (Ý), cho biết công ty đang chịu sức ép dữ dội khi các loại lốp xe tải mới từ châu Á chỉ có giá bằng khoảng 40% lốp cao cấp, thậm chí rẻ hơn cả lốp tái chế.

“Nếu cạnh tranh trong điều kiện công bằng, tôi không ngại. Nhưng khi một bên có thanh kiếm sắc và bên kia chỉ có dao bỏ túi cùn, thì đó không còn là một trận đấu cân sức,” ông nói với Reuters, đề cập đến tình trạng hàng loạt nhà máy sản xuất lốp xe ở Đức đóng cửa trong năm nay.

Zimmermann cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ các nước như Pháp và Ý đang kêu gọi EU có những biện pháp bảo hộ quyết liệt hơn để duy trì công bằng thị trường và bảo vệ việc làm trong nước. Tuy nhiên, thực tế là các cuộc điều tra thương mại của EU vẫn đang chất đống, khiến các hành động phản ứng trở nên chậm chạp và kém hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban châu Âu đã mở 15 cuộc điều tra và áp thuế lên 18 sản phẩm, chủ yếu từ Trung Quốc, như thép tấm mỏng, sàn gỗ, thiết bị máy móc, hóa chất. Tuy nhiên, các ngành xuất khẩu lớn hơn của Trung Quốc vẫn chưa bị “sờ gáy” vì lo ngại Bắc Kinh sẽ trả đũa.

Mỹ liên tục ra đòn trừng phạt với Trung Quốc, nền kinh tế đồng minh 19 nghìn tỷ USD lại có động thái 'lạ': Nhập hàng của Bắc Kinh ngày một nhiều, nơm nớp lo sợ bị trả đũa- Ảnh 3.

Số liệu của Trung Quốc cho thấy, trong tháng 9/2025, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 27% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang EU tăng hơn 14%. Các doanh nghiệp EU cho rằng hàng hóa Trung Quốc đang được chuyển hướng sang châu Âu để bù đắp cho thị trường Mỹ bị thu hẹp sau các chính sách thuế của chính quyền Trump.

Một ví dụ cụ thể là lốp xe tải nặng của Trung Quốc dù đã bị EU áp thuế trong 5 năm nhưng lượng nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng. Với lốp xe con, phải đến tháng 5/2025 EU mới mở điều tra và các biện pháp sơ bộ nếu có cũng phải đến cuối năm mới được áp dụng.

Không chỉ ngành lốp xe bị ảnh hưởng, các lĩnh vực như dệt may, sản phẩm gia dụng, thiết bị công nghiệp và thời trang nhanh cũng đang hứng chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng hóa Trung Quốc giá rẻ.

Sàn thương mại điện tử tiếp tay: Shein, Temu, AliExpress

Các nền tảng như Shein, Temu, AliExpress đang đóng vai trò trung gian đưa hàng từ nhà máy Trung Quốc đến tận cửa nhà người tiêu dùng châu Âu, tận dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu cho các gói hàng dưới 150 euro của EU.

Sự gia tăng nhanh chóng của hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc diễn ra sau khi Mỹ bãi bỏ chính sách miễn thuế cho hàng dưới 800 USD từ tháng 5/2025, khiến dòng chảy thương mại chuyển mạnh về phía châu Âu.

Tại sân bay Liege (Bỉ), trung tâm logistics lớn của Alibaba tại châu Âu, lưu lượng hàng hóa tăng 23% trong quý III/2025, phần lớn do thương mại điện tử từ Trung Quốc. Lượng người dùng ứng dụng Shein, Temu và AliExpress ở EU cũng tăng rõ rệt.

Amazon, đối thủ phương Tây lớn nhất, đã phải phản ứng bằng cách ra mắt Amazon Haul với các sản phẩm “siêu rẻ”, triển khai tại Đức từ tháng 6 và mở rộng sang Pháp, Ý, Tây Ban Nha.

Hiện tại, các tập đoàn Trung Quốc vẫn giữ im lặng trước các câu hỏi từ từ Reuters. Chỉ có Alibaba trả lời rằng họ đang “tạo điều kiện cho cả xuất khẩu và nhập khẩu tại châu Âu”, và ngày càng có nhiều doanh nghiệp châu Âu bán hàng qua nền tảng này.

Mỹ liên tục ra đòn trừng phạt với Trung Quốc, nền kinh tế đồng minh 19 nghìn tỷ USD lại có động thái 'lạ': Nhập hàng của Bắc Kinh ngày một nhiều, nơm nớp lo sợ bị trả đũa- Ảnh 4.

Ủy ban châu Âu (EC) thừa nhận rằng năng lực điều tra hiện nay không theo kịp tốc độ gia tăng vụ việc. Denis Redonnet, người đứng đầu bộ phận thực thi thương mại của EU, thừa nhận rằng nhiều biện pháp được áp dụng quá trễ, không thể xử lý tận gốc vấn đề là tình trạng dư thừa sản xuất tại Trung Quốc.

Trong khi đó, một số quốc gia đang hành động đơn phương. Ý đề xuất sử dụng quy định môi trường để áp phí lên hàng thời trang nhanh từ Trung Quốc, yêu cầu nhà sản xuất chịu chi phí tái chế. Zalando, nền tảng thương mại điện tử của Đức, cũng kêu gọi xóa bỏ ngưỡng miễn thuế 150 euro càng sớm càng tốt, hiện đang được ấn định là tháng 3/2028.

Pháp và Đức cũng đang cân nhắc các biện pháp “nội địa hóa” như yêu cầu chuyển giao công nghệ, sử dụng nguyên liệu tại chỗ đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào EU.

Mỹ liên tục ra đòn trừng phạt với Trung Quốc, nền kinh tế đồng minh 19 nghìn tỷ USD lại có động thái 'lạ': Nhập hàng của Bắc Kinh ngày một nhiều, nơm nớp lo sợ bị trả đũa- Ảnh 5.

Một rào cản lớn khiến EU hành động chậm là sự phụ thuộc kinh tế, đặc biệt là Đức, vào thị trường Trung Quốc. Dù một số ngành đang chịu tổn thương rõ rệt, Berlin vẫn đề nghị “thận trọng” vì lo ngại Bắc Kinh trả đũa.

Giá đồng nhân dân tệ yếu đi cũng góp phần khiến hàng Trung Quốc ngày càng rẻ hơn tại châu Âu, từ mức 7,5 CNY/EUR đầu năm, nay đã tụt xuống 8,3 CNY/EUR.

Giáo sư Simon Evenett, chuyên gia địa chính trị tại Trường Kinh doanh IMD, cho rằng ngoài ngành thép thì chưa có bằng chứng rõ ràng về việc Trung Quốc chuyển hướng xuất khẩu có hệ thống sang châu Âu vì chính sách của Mỹ. Dòng hàng chuyển nhiều hơn sang Đông Nam Á và châu Phi.

Tuy vậy, Zimmermann, lãnh đạo công ty lốp Marangoni, và nhiều doanh nghiệp EU khác vẫn không giấu được sự lo ngại. “Vấn đề này đã gây được sự chú ý, nhưng những hành động đưa ra vẫn là chưa đủ,” Florent Menegaux - giám đốc Michelin, cho hay.

Tham khảo Reuters﻿

Không phải đất hiếm, Trung Quốc đang nắm trong tay 'quân bài mặc cả' quyền lực hơn nhiều: Là loại nguyên liệu Mỹ không thể sản xuất, chỉ cần 1 lệnh cấm cũng khiến Washington 'lạnh người'

Diệp Vy

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải đất hiếm, Trung Quốc đang nắm trong tay 'quân bài mặc cả' quyền lực hơn nhiều: Là loại nguyên liệu Mỹ không thể sản xuất, chỉ cần 1 lệnh cấm cũng khiến Washington 'lạnh người'

Không phải đất hiếm, Trung Quốc đang nắm trong tay 'quân bài mặc cả' quyền lực hơn nhiều: Là loại nguyên liệu Mỹ không thể sản xuất, chỉ cần 1 lệnh cấm cũng khiến Washington 'lạnh người' Nổi bật

Chủ nợ top đầu thế giới phi đô la hoá 'chậm mà chắc': Số tiền cho vay nước ngoài bằng nội tệ tăng lên gần 500 tỷ USD, đưa đồng tiền vào vị thế giao thương quốc tế nhiều thứ 2 toàn cầu

Chủ nợ top đầu thế giới phi đô la hoá 'chậm mà chắc': Số tiền cho vay nước ngoài bằng nội tệ tăng lên gần 500 tỷ USD, đưa đồng tiền vào vị thế giao thương quốc tế nhiều thứ 2 toàn cầu Nổi bật

Nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xúc tiến ‘át chủ bài’ xuất khẩu cực giá trị, Đức và Nhật Bản đặc biệt khao khát

Nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xúc tiến ‘át chủ bài’ xuất khẩu cực giá trị, Đức và Nhật Bản đặc biệt khao khát

12:35 , 25/10/2025
Pháp cam kết 500 triệu euro hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững

Pháp cam kết 500 triệu euro hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững

11:54 , 25/10/2025
Facebook, Instagram bị tố tiếp tay cho các nội dung bất hợp pháp, có thể bị phạt 6% doanh thu toàn cầu

Facebook, Instagram bị tố tiếp tay cho các nội dung bất hợp pháp, có thể bị phạt 6% doanh thu toàn cầu

11:35 , 25/10/2025
ECB có thể sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2% cho đến năm 2027

ECB có thể sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2% cho đến năm 2027

11:11 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên