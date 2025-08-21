Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ: Máy bay Boeing 737 gãy một phần cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m

21-08-2025 - 19:03 PM | Tài chính quốc tế

Một phần cánh máy bay Boeing 737 của hãng Delta Air Lines bị gãy trước khi đáp xuống Texas - Mỹ.

Đài CNN đưa tin sự cố trên xảy ra hôm 19-8. Khoảnh khắc kinh hoàng giữa chuyến bay được một hành khách quay clip lại.

Trong đoạn clip, một phần cánh tà bị gãy được nhìn thấy lủng lẳng trên một bên cánh máy bay. Cánh tà giúp máy bay cất cánh và hạ cánh.

"Chúng tôi cảm thấy nhiễu động mạnh. Máy bay rung lắc dữ dội. Người phụ nữ ngồi phía trước chúng tôi mở tấm che cửa sổ và nói với chúng tôi rằng nó bị hỏng. Tôi mở tấm che và rất sợ hãi" - hành khách Shanila Arif, người quay đoạn clip, nói với đài CNN.

Mỹ: Máy bay Boeing 737 gãy một phần cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m- Ảnh 1.

Ảnh: CNN

Chuyến bay Delta 1893 lúc đó chở 62 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Một phần cánh của chiếc Boeing 737 bị gãy khi nó đang di chuyển với tốc độ hàng trăm km/giờ.

Máy bay gặp sự cố khi được cho là đang ở độ cao khoảng 12.000 m.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông tin với tờ Independent: "Phi hành đoàn chuyến bay 1893 của Delta Air Lines đã báo cáo hư hỏng ở cánh trái sau khi hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Austin-Bergstrom vào khoảng 15 giờ 10 phút chiều 19-8 (giờ địa phương).

FAA cho biết sẽ điều tra vụ việc, trong khi chiếc máy bay liên quan đã "tạm dừng hoạt động để bảo trì".

"Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhân viên và hành khách của chúng tôi" - hãng Delta Air Lines tuyên bố. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Đầu tháng này, một máy bay cũng của hãng Delta Air Lines đã va chạm với một máy bay khác khi đang lùi ra khỏi cổng sân bay ở Atlanta.

Một phi công đã an toàn sau vụ tai nạn máy bay F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ khi đang bay ngoài khơi bờ biển Virginia vào sáng 20-8.

Phi công đã nhảy dù khỏi máy bay và được cứu vào khoảng 11 giờ 20 phút (giờ địa phương), sau đó được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra y tế. Chiếc Super Hornet vẫn đang ở dưới nước. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Clip: Máy bay Boeing chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy giữa không trung


Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

