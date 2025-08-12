Mỹ nhân 9x là ái nữ nhà đại gia dầu mỏ sở hữu 5.000 tỷ đồng, từng cãi lời bố mẹ để yêu tài tử U60 không “môn đăng hộ đối”
Hơn một thập kỷ sau khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 2013, tên tuổi người đẹp Trần Khải Lâm vẫn giữ được sức nóng nhờ đời tư và cuộc hôn nhân với tài tử Trịnh Gia Dĩnh.
Ái nữ đại gia dầu mỏ vẫn tự lập kiếm tiền
Trần Khải Lâm (SN 1991) gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kông năm 2013 và giành danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc chỉ một năm sau đó. Cô ký hợp đồng với đài truyền hình TVB, gia nhập làng giải trí xứ Cảng Thơm. Người đẹp đóng chính nhiều tác phẩm dù khả năng diễn xuất không được đánh giá cao. Trần Khải Lâm tạo được dấu ấn bởi vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch, được công chúng ưu ái đặt biệt danh “Tiểu Lý Gia Hân”.
Ngoài diễn xuất, Trần Khải Lâm còn thử sức với vai trò người dẫn chương trình. Xuất thân của hoa hậu 9x cũng là chủ đề được giới truyền thông quan tâm. Bố của Trần Khải Lâm, doanh nhân Trần Quế Tường là một đại gia dầu mỏ, bất động sản. Truyền thông Hong Kong ước tính giá trị tài sản của Trần Quế Tường lên đến 1,5 tỷ HKD (hơn 5.000 tỷ đồng).
Trần Khải Lâm có cuộc sống sung túc từ nhỏ, có thời gian sống tại Canada và tốt nghiệp đại học ở đây. Hoa hậu 9x từng sống với gia đình trong căn biệt thự biệt lập có giá 100 triệu HKD (hơn 300 tỷ đồng). Dù gia thế đáng nể, người đẹp không ỷ lại vào tài sản của gia đình mà tạo dựng sự nghiệp riêng. Cô có những tiết lộ khiêm tốn khi cho biết bố mình chỉ “kinh doanh một doanh nghiệp nhỏ”.
Sau khi rời giới giải trí để tập trung chăm sóc gia đình, cô chuyển hướng trở thành một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Người đẹp còn kinh doanh mỹ phẩm, làm nhà sản xuất chương trình truyền hình. Trần Khải Lâm hút hàng triệu lượt theo dõi nhờ nội dung về cuộc sống đời thường, làm đẹp, chăm sóc con cái. Tháng 10/2024, hoa hậu 9x sở hữu 30 hợp đồng quảng cáo, tham dự nhiều sự kiện của các nhãn hàng. Thu nhập hàng năm có thể lên đến 10 triệu HKD (33 tỷ đồng).
Hôn nhân viên mãn với chồng tài tử
Trần Khải Lâm bén duyên với tài tử Trịnh Gia Dĩnh khi cùng tham gia một bộ phim vào năm 2014. Trần Gia Dĩnh khi đó đã nổi tiếng với nhiều tác phẩm Bộ Bộ Kinh Tâm, Bằng Chứng Thép 2, Cung Tâm Kế…, giành nhiều giải thưởng về diễn xuất. Hai người bắt đầu hẹn hò một năm sau đó, bất chấp những lời bàn tán về khoảng cách tuổi tác và xuất thân.
Nhiều người từng đánh giá đây là mối quan hệ không “môn đăng hộ đối” do gia thế chênh lệch giữa 2 bên. Không những vậy, Trịnh Gia Dĩnh hơn Trần Khải Lâm 22 tuổi, có quá khứ đào hoa gây tranh cãi với nhiều mỹ nhân. Chính vì điều này, bố mẹ Trần Khải Lâm từng tỏ thái độ phản đối mối tình giữa con gái với nam tài tử, thậm chí cho rằng Trần Khải Lâm đã “chọn nhầm người, cần tập trung cho sự nghiệp thay vì kết hôn sớm”.
Dù không được gia đình ủng hộ, hoa hậu 9x vẫn tiếp tục hẹn hò với Trịnh Gia Dĩnh và chứng minh tình yêu bền vững với công chúng. Sau 3 năm, mối quan hệ này cũng được đại gia Trần chấp thuận. Cả hai tổ chức đám cưới xa hoa tại Bali, Indonesia. Lúc này, bố Trần Khải Lâm vui mừng chia sẻ với phóng viên: "Cậu ấy không được 100 điểm, nhất định tôi không gả con gái cho đâu".
Cặp đôi đón con đầu lòng vào năm 2019 và đến nay đã có 3 bé trai. Hôn nhân của họ nhận được nhiều lời khen ngợi bởi những khoảnh khắc đời thường.
Cuối năm 2024, vợ chồng hoa hậu 9x đối mặt với tin đồn ly hôn vào cuối năm 2024. Trần Khải Lâm sau đó đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định họ vẫn hạnh phúc sau 7 năm kết hôn. Trịnh Gia Dĩnh cũng từng bày tỏ sự tự hào về người vợ tài sắc, gọi cô là nguồn động lực lớn trong cuộc sống. Nam tài tử U60 được nhận xét ngày càng trẻ trung, phong độ.
"Tôi không mong cầu tiền tài, chỉ hy vọng cả nhà bên nhau, khỏe mạnh", Trần Khải Lâm từng chia sẻ với báo chí.
