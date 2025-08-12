Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khánh Thi khoe vàng của nhà trồng được, Phan Hiển đã đỉnh nhìn sang Kubi còn choáng hơn

12-08-2025

Gia đình toàn người tài năng nhà Khánh Thi - Phan Hiển.

Trong làng dancesport Việt Nam, vợ chồng kiện tướng Khánh Thi – Phan Hiển từ lâu đã được biết đến như "cặp đôi vàng". Không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ thuật điêu luyện và bảng thành tích ấn tượng, họ còn truyền cảm hứng về sự bền bỉ, đam mê và tinh thần cống hiến cho thể thao nước nhà.

Mới đây, Khánh Thi đã khoe khoảnh khắc chồng Phan Hiển và con trai lên trang cá nhân đầy tự hào: "Thần tài nhà em, bao mệt nhọc cũng tan hết khi nhà toàn vàng khối", Khánh Thi chia sẻ.

Khánh Thi khoe vàng của nhà trồng được, Phan Hiển đã đỉnh nhìn sang Kubi còn choáng hơn- Ảnh 1.

Khánh Thi tự hào khoe thành tích của chồng và con trai

Khánh Thi khoe vàng của nhà trồng được, Phan Hiển đã đỉnh nhìn sang Kubi còn choáng hơn- Ảnh 2.

Bé Kubi gặt hái loạt thành tích đáng nể

Hình ảnh Phan Hiển cùng con trai Kubi rạng rỡ khoe bộ huy chương sau các giải đấu trong năm 2025 thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong khi Phan Hiển trên tay cầm nhiều tấm huy chương vàng, bạc, Kubi cũng khiến nhiều người bất ngờ với "bộ sưu tập" thành tích đồ sộ ở độ tuổi còn rất nhỏ. Đáng chú ý, những tấm huy chương vàng này, Kubi đã ghi dấu ở các giải đấu uy tín, minh chứng cho năng lực và sự nỗ lực không ngừng.

Tại Giải khiêu vũ thể thao châu Á WDSF Asian Dancesport Festival 2025, cặp đôi Minh Cường (Kubi) và bạn nhảy Linh San (May) đã gây ấn tượng mạnh khi giành huy chương đồng ở nội dung Thiếu nhi II Standard. Thành tích này nằm trong số những dấu ấn nổi bật của đoàn dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế năm nay.

Mới 10 tuổi nhưng Kubi đã sớm khẳng định năng khiếu vượt trội với bộ môn khiêu vũ thể thao. Được tiếp xúc và rèn luyện dancesport từ khi còn nhỏ, cậu bé không chỉ gặt hái nhiều giải thưởng trong nước mà còn tự tin bước ra sân chơi quốc tế. Tấm huy chương châu Á lần này là minh chứng rõ ràng cho tài năng, sự kiên trì và tinh thần thi đấu bền bỉ của Kubi cùng bạn nhảy.

Khánh Thi khoe vàng của nhà trồng được, Phan Hiển đã đỉnh nhìn sang Kubi còn choáng hơn- Ảnh 3.

Kubi được kỳ vọng nối nghiệp của bố mẹ

Khánh Thi khoe vàng của nhà trồng được, Phan Hiển đã đỉnh nhìn sang Kubi còn choáng hơn- Ảnh 4.

Kubi được khen giống bố y như đúc

Theo chia sẻ của Phan Hiển, gia đình không đặt áp lực cho con, nhưng luôn tạo môi trường để Kubi sớm tiếp xúc với nghệ thuật và thể thao. Việc cậu bé bộc lộ đam mê và quyết tâm với dancesport khiến anh và Khánh Thi tự hào.

Con trai Khánh Thi-Phan Hiển: 10 tuổi cao gần bằng bố, là "thần đồng dancesport" vô địch thế giới nhưng... lười nhảy mất rồi!

Theo Hải Đăng

