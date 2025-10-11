Mỹ nhân đẹp chuẩn tiểu thư quý tộc: Diễn hay từ phim này sang phim khác, đóng vai phụ cũng lấn át cả nữ chính

Trong khoảng thời gian mà phim Hàn Quốc đang khá ảm đạm, chưa có tác phẩm thực sự bùng nổ về danh tiếng, Genie, Make a Wish xuất hiện như một làn gió mới, mang đến cho khán giả những phút giây cày phim vừa cười, vừa khóc cùng nhân vật. Dân tình đã giành rất nhiều lời khen cho nhan sắc của nữ chính Suzy, cùng diễn xuất duyên dáng, hài hước của nam chính Kim Woo Bin. Thế nhưng, còn một nữ diễn viên cũng rất thú vị, giúp cho mạch phim trở nên hấp dẫn hơn, và đó chính là Ahn Eun Jin.

Ahn Eun Jin vào vai Lee Mi Ju, đây là "bà ngoại" của nữ chính khi trẻ lại. Ahn Eun Jin đã thể hiện xuất sắc nhân vật tuy có vẻ ngoài trẻ trung, nhưng thực chất bên trong là tâm hồn của một người phụ nữ cao tuổi. Lee Mi Ju vừa có sự tươi sáng, hài hước, vừa cho thấy tấm lòng bao dung và dịu dàng của một người bà thương cháu, người mẹ thương con, dù ngoại hình có thay đổi thế nào.

Cảm xúc rưng rưng nước mắt của Lee Mi Ju khi thấy bản thân trẻ lại, được tận hưởng những niềm vui thường nhật, hay khoác lên mình những bộ trang phục sành điệu sau bao nhiêu năm tháng vất vả đã khiến người xem vừa thấy thương, vừa hạnh phúc lây.

Nữ diễn viên Ahn Eun Jin sinh năm 1991, là gương mặt không hề xa lạ với khán giả xem phim truyền hình Hàn Quốc. Ahn Eun Jin bắt đầu được biết đến nhiều khi đảm nhận vai bác sĩ sản khoa Chu Min Ha trong 2 phần phim Hospital Playlist.

Ahn Eun Jin làm cameo trong Resident Playbook - ngoại truyện của Hospital Playlist

Dẫu vậy, sự nghiệp của cô lại thực sự thăng hoa khi hóa thân vào nhân vật tiểu thư Yoo Gil Chae trong phim Người yêu dấu (2023). Nàng Yoo Gil Chae với nhan sắc trong trẻo, tính cách ngọt ngào nhưng phải trải qua biết bao đau khổ, tủi hờn đã khiến cho người xem khóc ròng trong suốt 2 phần phim. Bên cạnh Người yêu dấu thì trong năm 2023, Ahn Eun Jin còn có một vai diễn đáng nhớ khác là Mi Joo trong phim Người mẹ tồi của tôi.

Dù là hóa thân vào vai chính hay vai phụ, Ahn Eun Jin cũng đều thể hiện vô cùng thuyết phục. Sở hữu vẻ ngoài tươi sáng, nhìn là thấy hài hước nhưng khi cần truyền tải nỗi đau của nhân vật, Ahn Eun Jin vẫn thành công khiến khán giả cảm động, rơi nước mắt. Trong khi Suzy đang gây tranh cãi bởi biểu cảm đơ cứng dù làm diễn viên nhiều năm, thì với năng lực thể hiện nhân vật rất điệu nghệ, Ahn Eun Jin thậm chí còn lấn át cả nữ chính Genie, Make a Wish về diễn xuất.

Ahn Eun Jin chính là điển hình của một nữ diễn viên không chỉ có sắc mà còn có tài. Điều này giúp cô dễ dàng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, dù cô diễn vai chính, vai phụ hay cameo. Mảng phim truyền hình không phải là địa hạt duy nhất mà Ahn Eun Jin tỏa sáng. Cô còn có những vai diễn chất lượng trong các phim điện ảnh như The Night Owl hay Citizen of a Kind.

Ảnh và gif: Sưu tầm