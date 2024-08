Mỹ nhân đẹp đến mức khiến cả thành phố hết tắc đường bây giờ ra sao?

Bella Ranee Campen là một trong những ngôi sao Thái Lan có sức ảnh nhất trên thế giới. Khán giả châu Á mê mẩn những tác phẩm do cô đóng chính còn công chúng xứ Chùa Vàng lại tôn vinh Bella Ranee như "mỹ nhân trăm năm có một". Bella Ranee từng tạo ra những hiện tượng mà không phải ai cũng đạt được.

Bella Ranee là nữ thần màn ảnh Thái Lan

Cụ thể, năm 2018, nữ diễn viên sinh năm 1989 đóng chính trong tác phẩm Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh (Love Destiny). Bộ phim tạo ra cơn sốt mạnh mẽ tại Thái Lan và nhiều quốc gia châu Á khác. Phim có mức rating khởi đầu 5% nhưng chạm mốc 23,9% ở tập cuối. Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh đạt mức trung bình rating trung bình kỷ lục là 18,6%. Nhan sắc của Bella Ranee trong phim được đánh giá cao và giúp cô có thêm một lượng fan cực lớn. Đặc biệt, phim tạo ra một hiện tượng là khán giả Thái Lan mải về nhà để theo dõi tác phẩm nên hạn chế ra đường và giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông trong thời điểm phim phát sóng. Điều này thể hiện sức cuốn hút và ảnh hưởng cực lớn của Bella Ranee và Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh.

Thậm chí, Thái Lan Prayuth Chan-ocha đích thân mời cả đoàn phim đến Tòa nhà Chính phủ tham dự buổi gặp mặt trực tiếp, nhằm quảng bá chiến dịch mặc trang phục truyền thống trong dịp Tết Songkran Thái Lan. Có thể nói, thành công khủng khiếp của Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh đã ảnh hưởng lên cả chính trị, văn hóa và đời sống người dân Thái Lan. Cũng nhờ đó, Bella Ranee trở thành con cưng của khán giả xứ Chùa Vàng, họ gọi cô bằng một loạt mỹ từ như "nữ hoàng rating", "nữ thần cổ trang".

Ngược Dòng Để Nói Yêu Anh đạt thành công không tưởng. Phim còn được sản xuất phần hai phát sóng năm 2023

Từ đó, Bella Ranee thường xuyên được mời hóa trang thành nữ thần trong Dịp Tết Songkran của Thái Lan

Bên cạnh Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh, sự nghiệp của Bella Ranee còn có những tác phẩm đáng nhớ như Đứa Con Của Nô Lệ, Lửa Tình Trái Ngang, Hai Thế Giới Một Tình Yêu, Bác Sĩ Puttipat, Trò Đùa Của Thượng Đế, Ảo Vọng Giàu Sang, Ngọn Lửa Đức Hạnh, Lồng Nghiệp Chướng...

Trong đó, tác phẩm Padiwaradda (Cô Vợ Mẫu Mực) đóng chung với tài tử James Jirayu là phim có rating cao nhất của đài CH3 năm 2016. Tác phẩm Chiêu Trò Lừa Gạt là phim được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Thái Lan năm 2020 và đạt tỷ suất người xem cao thứ 3 của đài Channel 3 năm 2020.

Cô Vợ Mẫu Mực là tác phẩm truyền hình nổi tiếng khắp châu Á của Bella Ranee

Nữ diễn viên được yêu thích nhờ vẻ ngoài đẹp thánh thiện, nụ cười dễ mến, gương mặt có tỷ lệ vàng hoàn hảo. Truyền thông Thái Lan đánh giá Bella Ranee sở hữu ngoại hình ngọt ngào, dịu dàng, có chút kiêu sa, trong trẻo tựa nữ thần. Chẳng cần quá sắc sảo nhưng mỹ nhân này vẫn đủ sức "hạ gục" trái tim khán giả. Bên cạnh vẻ ngoài hoàn mỹ, diễn xuất của bông hồng lai Thái - Anh còn khiến khán giả thán phục, đặc biệt là khả năng tương tác tuyệt vời giữa Bella Ranee cùng bạn diễn.

Vẻ đẹp hoàn hảo của bông hồng lai Bella Ranee

Bella Ranee xinh đẹp và có cách cư xử lịch thiệp, chuẩn mực khiến công chúng chẳng thể tìm ra khuyết điểm.

Về đời tư, Bella Ranee từng gây chú ý với mối tình được ví như Romeo và Juliet thời hiện đại cùng tài tử Weir Sukollawat. Họ là nghệ sĩ độc quyền của hai đài đối thủ, từng có thời gian dài phải giấu giếm tình cảm. Bella Ranee đã dành 10 năm thanh xuân cho Weir Sukollawat nhưng đáng tiếc họ không có kết quả đẹp. Hai nghệ sĩ đột ngột tuyên bố chia tay vào tháng 11/2021. Đến tháng tháng 7/2022, tài tử Weir vội vã thông báo kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí.

Hiện tại, Bella Ranee đã tìm được tình yêu bên doanh nhân Will Chawin Chearavanont là con trai người điều hành Tập đoàn Charoen Pokphand. Will Chawin Chearavanont còn có sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ khi thành lập "Nine Basil" - một doanh nghiệp quản lý quỹ đầu tư tư nhân vào năm 2018. Doanh nhân có vẻ ngoài điển trai không kém các tài tử màn ảnh.

Chuyện tình cảm của cả hai nhận được sự ngưỡng mộ và ủng hộ của công chúng. Điều này thể hiện việc Bella Ranee được lòng người dân Thái Lan như thế nào. Bởi khi các minh tinh công khai hẹn hò với doanh nhân thành đạt (được gọi là hiso - tầng lớp thượng lưu), họ thường bị mỉa mai là muốn lấy chồng giàu sang, gả vào hào môn. Bella Ranee từng chịu tổn thương trong tình cảm nên công chúng đối với cô ưu ái hơn.

Bella Ranee đạt vô số giải thưởng nhờ diễn xuất tuyệt vời trong các bộ phim truyền hình

Ngoài ra, người đẹp còn là nữ hoàng quảng cáo Thái Lan, minh tinh được trả lương cao nhất xứ sở Chùa Vàng