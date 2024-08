Mỹ nhân đẹp tự nhiên nhất "Sex and the City" đã có quyết định sai lầm khi “chối bỏ” điều này

Kristen Davis từng được công nhận là mỹ nhân sở hữu vẻ ngoài tự nhiên đẹp nhất trong dàn diễn viên "Sex and the City".

Thế nhưng không ai có thể đi ngược lại với quy luật của thời gian. Kể cả bạn có sở hữu vẻ ngoài đẹp thế nào thì theo thời gian, nhan sắc ấy cũng sẽ xuống sắc và lão hóa. Kristen Davis cũng không ngoại lệ.

Kristen Davis là mỹ nhân sở hữu vẻ ngoài tự nhiên đẹp nhất "Sex and the City"

Khác với bạn diễn viên Sarah Jessica Parker chấp nhận việc bản thân già đi và "nói không" với phẫu thuật thẩm mỹ, thì Kristen Davis lại lựa chọn phương pháp này để giữ gìn ngoại hình.

Tuy nhiên, việc lựa chọn thẩm mỹ có lẽ chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Kristen Davis. Bản thân mỹ nhân "Sex and the City" cũng phải bật khóc khi chia sẻ về quyết định này.

Cụ thể, khi trở lại với And Just Like That... - phần ngoại truyện của "Sex and the City" vào năm 2021, Kristen Davis đã đi tiêm botox cũng như chất làm đầy để da mặt bớt nếp nhăn và căng bóng hơn. Thế nhưng gương mặt với làn da căng bóng lại khiến Kristen Davis nhận nhiều lời chê bài từ công chúng. Theo đó, cư dân mạng cho rằng, người đẹp đã tiêm botox quá đà, khiến cơ mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên.

Tuy nhiên khi trở lại với phần ngoại truyện của "Sex and the City", Kristen Davis đã sử dụng việc thẩm mỹ khiến gương mặt cứng đơ, thiếu tự nhiên

Những lời chê bai từ công chúng khiến Kristen Davis áp lực tới mức bật khóc. Điều này được mỹ nhân "Sex and the City" thừa nhận trong bài phỏng vấn với tờ The Telegraph cách đây một thời gian.

Nữ diễn viên cho rằng, thật khó để đối mặt với việc bản thân không phải lúc nào cũng trẻ trung. Kristen Davis cho rằng, cư dân mạng đôi lúc khá mâu thuẫn khi vừa muốn diễn viên mãi trẻ nhưng lại không hài lòng với việc phẫu thuật thẩm mỹ. "Mạng xã hội muốn bạn phải đẹp - nhưng đồng thời lại không muốn. Họ thật sự rất mâu thuẫn", Kristen Davis chia sẻ.

Mỹ nhân "Sex and the City" cho rằng: "Mọi người đều tin tưởng tay nghề bác sĩ, nhưng tới khi xảy ra ra vấn đề thì tất cả đều đổ lỗi và hỏi chúng tôi rằng 'chuyện gì vậy' cứ như thể tôi lấy kim tự đâm vào mặt mình vậy. Chẳng ai nói với tôi rằng trông nó không ổn suốt 1 thời gian dài. Nhưng may mắn rằng, tôi có những người bạn tốt nói mọi thứ đều ổn".