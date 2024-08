Mỹ nhân đẹp nhất "Sex and the City" từ chối phẫu thuật thẩm mỹ, kiên trì thực hiện 2 kiểu tập luyện để "hồi xuân"

Trong series đình đám "Sex and the City", nhân vật Charlotte York do mỹ nhân Kristin Davis thủ vai được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất phim. Dù hiện nay đã bước sang tuổi 59, Kristin vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, đặc biệt là làn da căng bóng và hồng hào đáng ngưỡng mộ.

Cũng như bao phụ nữ khác, minh tinh Kristin Davis từng rất sợ thấy mình già đi, vì thế cô đã tìm đến việc tiêm filler để chống lại lão hóa. Tuy nhiên sau đó Kristin Davis nhận thấy mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ nên đã từ chối.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Woman, Kristin Davis tâm sự rằng cô đã học cách yêu thương cơ thể mình. Để trẻ lâu hơn, nữ diễn viên kiên trì tập yoga và pilates để giữ gìn sức khỏe, mang lại niềm vui cho cuộc sống.

2 kiểu tập luyện của mỹ nhân đẹp nhất "Sex and the City" tốt như thế nào?

1. Yoga

Tập yoga không chỉ là một hình thức rèn luyện thể chất mà còn là một phương pháp giúp phụ nữ cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và cân bằng nội tiết tố. Yoga mang đến nhiều lợi ích toàn diện, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe tổng quát.

- Yoga giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng, từ đó tăng cường cảm giác hạnh phúc. Các động tác yoga giúp xoa dịu tinh thần, mang đến giấc ngủ sâu và chất lượng hơn.

- Các bài tập kéo giãn trong yoga như tư thế cây cầu không chỉ giúp săn chắc cơ bắp mà còn tăng cường sức khỏe xương khớp. Tư thế này hỗ trợ giảm đau lưng và cải thiện độ dẻo dai của xương.

- Mặc dù yoga không đốt cháy nhiều calo như đạp xe tại chỗ, nhưng nó giúp duy trì cân nặng hợp lý và bền vững. Người lớn tuổi chỉ cần 30 phút tập yoga mỗi tuần để ngăn chặn việc tăng cân và duy trì chỉ số khối cơ thể ổn định.

- Yoga giúp hạ huyết áp và cải thiện lượng lipid ở những người mắc bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, yoga cũng hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường.

- Tập yoga thường xuyên giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm căng thẳng và lo lắng, từ đó nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh.

- Căng thẳng có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố. Yoga, với sự tập trung vào hơi thở và các động tác ép cơ thể, giúp giải phóng độc tố, kích thích cân bằng hormone.

2. Pilates

Hình thức tập luyện này được huấn luyện viên thể chất người Đức Joseph Pilates phát triển vào đầu thế kỷ 20. Phương pháp này không chỉ giúp vận động các nhóm cơ lớn mà còn tập trung vào việc kích hoạt các cơ nhỏ và ổn định sâu trong cơ thể.

Dưới đây là những lợi ích nổi bật của Pilates đối với sức khỏe:

- Pilates giúp xây dựng sức mạnh cơ lõi, đóng vai trò như hệ thống dây neo giữ cơ thể duy trì tư thế thẳng tự nhiên. Nhờ đó, Pilates giúp ngăn chặn các bệnh về lưng, ổn định cột sống và nâng cao sức khỏe cơ hoành cũng như cơ sàn chậu.

- Các bài tập được thiết kế để tăng cường sức mạnh cơ bụng, mông và cơ lõi sâu, giúp duy trì cột sống ở tư thế thẳng. Điều này giúp giảm căng thẳng tại các khớp và dây chằng, bao gồm cả những vùng dễ bị tổn thương như vai, cổ.

- Các bài tập trong Pilates thường bao gồm các động tác giãn cơ linh hoạt, giúp thư giãn hệ thần kinh và cải thiện biên độ chuyển động của cơ thể. Việc lặp đi lặp lại các chuyển động nhịp nhàng này không chỉ bảo vệ cơ thể khỏi chấn thương mà còn giúp cải thiện tính linh hoạt và khả năng vận động.

- Pilates không chỉ giúp cơ thể sản sinh endorphin, mà còn cải thiện cách kiểm soát hơi thở, giúp giảm căng thẳng và cân bằng hệ thần kinh. Những người tập Pilates thường cảm nhận được sự giảm bớt căng thẳng mãn tính và cải thiện tâm trạng, tương tự như những lợi ích của thiền, yoga.

- Những người tập Pilates thường nhận thấy sự cải thiện trong khả năng kiểm soát chuyển động và duy trì hơi thở ổn định hơn, từ đó nâng cao chất lượng tập luyện.

- Một trong những điểm mạnh của Pilates là khả năng giảm nguy cơ chấn thương và hỗ trợ phục hồi sau chấn thương. Các bài tập Pilates không gây căng thẳng lớn lên cơ và khớp, giúp người tập lấy lại biên độ chuyển động, chuẩn bị cho các hoạt động thể thao khác trong tương lai.