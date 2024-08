Mỹ nhân “ngoan” nhất "Sex and the City" từ chối kết hôn ngoài đời thực

Nhắc đến series đình đám "Sex and the City" ngoài nhân vật Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker đảm nhận) thì Charlotte York (do Kristen Davis đóng) cũng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Nếu như 3 cô bạn có tư tưởng khá phóng khoáng trong tình yêu và hôn nhân thì Charlotte York lại là mẫu phụ nữ truyền thống. Cô luôn ám ảnh về chuyện kết hôn và mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Trái ngược với nhân vật Charlotte York, nữ diễn viên Kristen Davis lại chưa một lần suy nghĩ tới chuyện kết hôn.

Trong "Sex and the City" nhân vật của Kristen Davis là mẫu phụ nữ truyền thông, luôn muốn kết hôn và có gia đình hạnh phúc

Kristen Davis cho biết, bản thân và nhân vật Charlotte York có cách tiếp cận tình yêu rất khác nhau. "Chúng tôi có lối sống rất khác nhau, bạn biết không? Tôi chưa kết hôn, tôi chưa bao giờ kết hôn", mỹ nhân "Sex and the City" chia sẻ trên podcast Best Friend Energy.

Nữ diễn viên U60 nói thêm: "Đó không phải là việc của tôi. Tôi chưa bao giờ tập trung vào vấn đề này. Có thể nói kết hôn chưa bao giờ là một mục tiêu với tôi".

Mỹ nhân "Sex and the City" tiết lộ, khi đọc kịch bản liên quan tới các vấn đề quy tắc và hôn nhân, cô cảm thấy rất căng thẳng: "Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ rằng 'sao tôi có thể diễn được điều này và làm nó như thật khiến mọi người tin tưởng'".

Thế nhưng ở ngoài đời, Kristen Davis lại chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn

Kristen Davis từng chia sẻ trên tạp chí People vào năm 2008 rằng: "Ở độ tuổi 20, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn. Tôi đoán bản thân đã đúng! Tôi lớn lên ở miền Nam - nơi mọi người đều nói về hôn nhân, nhưng tất cả những gì tôi muốn là chuyển đến New York và đứng trên sân khấu. Và ở độ tuổi 30, tôi bận rộn với việc quay 'Sex and the City' nên tôi không có thời gian".

Mỹ nhân "Sex and the City" đã nhận nuôi 2 nhóc tì. Cô con gái lớn tên Gemma được Kristen Davis nhận nuôi vào năm 2011. Tới năm 2018, người đẹp nhận nuôi một cậu con trai tên Wilson.