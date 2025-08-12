Mỹ nhân ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM lại gây sốt ở A80: Tiết lộ sự thật về tên khai sinh

Trong các chiến sĩ được chú ý dịp diễu binh 30/4 vừa qua, Bảo Chinh - học viên Đại học Cảnh sát nhân dân TP.HCM là một nhân vật nổi bật. Khoảnh khắc rơi khẩu trang khi đang được phỏng vấn của cô viral khắp nơi, khiến người xem xao xuyến vì vẻ ngoài dễ thương, dịu dàng ngay cả khi đang khoác trên mình quân phục.

Hiện tại, Bảo Chinh và đồng đội đang tiếp tục tập luyện cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) sắp tới. Dù tập luyện vất vả song nữ chiến sĩ vẫn tranh thủ cập nhật một số khoảnh khắc đời thường lên MXH. Đoạn clip 14s đang viral của cô là ví dụ.

Clip mới nhất của Bảo Chinh (Nguồn: @miuowner)

Trong khoảnh khắc này, nữ chiến sĩ hát nhép theo bài Chỉ Một Đêm Nữa Thôi (MCK ft. tlinh). Điều đặc biệt là trái với nét đẹp giản dị khi tập luyện, lần này Bảo Chinh trang điểm nhẹ để cùng đồng đội dự V Concert Rạng rỡ Việt Nam. Vì vậy gương mặt cô có phần hơi khác lạ nhưng vẫn giữ vững phong độ xinh đẹp.

“Chị xinh nhưng chị ít lên video quá nha”, “Tại thiên thần này mà em bị kẹt ở đây 10 phút rồi đó nha”, “Thua Hoa hậu mỗi cái vương miện”, “Tui tưởng chỉ đi thi Hoa hậu đó trời ơi! Xinh!”, “Người đẹp cười như như vậy có nghĩa đang cố ý làm rung động em đúng không?”,... là một số lời khen mà netizen dành cho Bảo Chinh.

Chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng Bảo Chinh đã xinh đẹp sáng bừng

Khoảnh khắc hậu trường trước khi đi xem concert của Bảo Chinh (thứ 2 từ trái sang) và các đồng đội (Nguồn: @cutephomaique651)

Ngoài ra, nhiều người cũng nhận ra chi tiết đặc biệt ở tên gọi của Bảo Chinh. Hoá ra nữ chiến sĩ có tên thật là Nguyễn Bảo Trinh, không phải Nguyễn Bảo Chinh như cư dân mạng vẫn nghĩ. Tuy nhiên vì tài khoản Facebook của cô để là Bảo Chinh nên gọi cách nào cũng đúng.

Chiến sĩ Nguyễn Bảo Trinh đến từ Nha Trang, là học viên ngành Cảnh sát Điều tra, Đại học Cảnh sát nhân dân TP.HCM. Trong cả 2 dịp lễ A50 và A80, Bảo Trinh đều góp mặt trong đội hình khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm.

Từ tháng 12/2024, cô cùng đồng đội trải qua hơn 5 tháng huấn luyện nội trú tại Đồng Nai trong điều kiện khắc nghiệt, rèn luyện sức bền và kỷ luật để chuẩn bị cho A50. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, Bảo Trinh và đồng đội tiếp tục tham gia tập luyện và chuẩn bị cho A80.

Ngoài những khoảnh khắc nghiêm túc rèn luyện, Bảo Trinh thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường giản dị, năng động và gần gũi, vui đùa bên đồng đội. Đặc biệt, nữ chiến sĩ còn có khiếu văn nghệ, tích cực tham gia các hoạt động ca hát và nhảy giao lưu giữa các khối trong giờ giải lao.

Bảo Trinh và đồng đội nhảy giao lưu trong giờ giải lao khi tập luyện A80 (Nguồn: @luongquany)

Nữ chiến sĩ và đồng đội đang nỗ lực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Một số hình ảnh đời thường của Bảo Trinh