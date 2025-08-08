MC Thảo Vân khui trúng "sít rịt" khi đứng giữa dàn chiến sĩ 1m8 đang tập luyện A80

Những ngày này, cả nước đang hướng về Hà Nội, về không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Riêng tại Hoà Lạc (ngoại thành Hà Nội) - một trong các địa điểm luyện tập của các chiến sĩ cho dịp này cũng nhận về nhiều sự chú ý.

Mới đây, MC Thảo Vân (tên thật là Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1970) đã có chia sẻ đặc biệt sau khi được tiếp xúc với các chiến sĩ tại Hoà Lạc. Nữ MC cho biết cô có cơ hội giao lưu, tặng quà cho các chiến sĩ vào sáng 7/8 vừa qua và rất xúc động khi biết họ đều từng xem cô dẫn chương trình từ khi còn nhỏ.

MC Thảo Vân cùng các chiến sĩ tại Hoà Lạc

“Mình cảm động vô cùng khi gặp các chiến sĩ ở rất xa đây, như Sóc Trăng (nay là Cần Thơ - PV), Kiên Giang (nay là An Giang - PV),... Các cháu trẻ trung, đẹp khoẻ và thật may là đều đã từng xem cô khi còn nhỏ” - MC Thảo Vân chia sẻ.

Ngay sau khi giao lưu với nhóm chiến sĩ khối Quân đội, MC Thảo Vân lại tình cờ gặp thêm các chiến sĩ khối Công an đang tập luyện và gọi đây là bóc trúng “big sít rịt”:

“Trời ơi là đẹp! Đây không phải là quá mức may mắn sao! Hình như tụi trẻ con sẽ nói là bóc trúng ‘sít rịt’, mà mình còn là ‘big sít rịt’ cơ! Thật may mắn khi làm việc ở đây để có được những cơ hội quý giá này! Ngày lễ sắp đến rồi, chúc các bạn thật khỏe mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”.

Ở phần bình luận, khi tương tác với bạn bè người thân, MC Thảo Vân cho biết các chiến sĩ trẻ đều cao khoảng 1m8 nên đứng chụp hình cũng phải kiễng một chút. “Yêu thương và tự hào với tuổi trẻ của đất nước hôm nay. Tuyệt lắm!” - MC nổi tiếng bày tỏ.

Nữ MC lọt thỏm khi đứng giữa các chiến sĩ

Được biết, MC Thảo Vân hiện đang là Chủ tịch Công đoàn ĐHQG Hà Nội. Khu làm việc của trường cũng ở Hoà Lạc - nơi các chiến sĩ luyện tập diễu binh nên cô thường xuyên gặp họ. Những ngày vừa qua, MC Thảo Vân cùng với đoàn đại diện ĐHQGHN cũng giao lưu và tặng quà cho các chiến sĩ.

Theo thông tin từ website ĐHQGHN, tại buổi gặp mặt, MC Thảo Vân thay mặt trường gửi lời chúc sức khỏe, động viên tinh thần và quà lưu niệm cho đại diện các khối. Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN bày tỏ niềm tự hào khi trường được tin tưởng lựa chọn làm địa điểm tập luyện cho lực lượng nòng cốt trong lễ diễu binh quốc gia.