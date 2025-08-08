Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9

08-08-2025 - 13:40 PM | Lifestyle

Dù còn gần một tháng nữa mới đến ngày Quốc khánh 2/9, nhưng nhiều quán cà phê tại Hà Nội đã sớm khoác lên mình diện mạo mới với không gian rực rỡ lá cờ đỏ sao vàng. Cùng với đó là những hình ảnh lịch sử và không gian được trang trí đậm chất hoài niệm.

Dù còn gần một tháng nữa mới đến ngày Quốc khánh 2/9 – dấu mốc tròn 80 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nhưng không khí chào mừng đã bắt đầu lan tỏa ở nhiều nơi. 

Tại Hà Nội, không ít quán cà phê đã sớm khoác lên mình diện mạo mới với không gian rực rỡ lá cờ đỏ sao vàng, thu hút đông đảo các bạn trẻ đến chụp ảnh.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 1.

Tại một quán cà phê nằm trong khu đô thị Dương Nội (phường Hà Đông, Hà Nội), ngay từ khu vực cổng vào, quán gây ấn tượng mạnh với hàng loạt lá cờ đỏ sao vàng. Nổi bật hai bên lối đi là hai tấm pano lớn in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, kèm theo trích đoạn trang trọng trong bản Tuyên ngôn Độc lập – văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 80 năm.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 2.

Dọc lối đi được trang trí rực rỡ với hàng loạt lá cờ đỏ sao vàng

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 3.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 4.

Không gian bên trong quán được bố trí với nhiều góc chụp khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là những khu vực mang đậm dấu ấn lịch sử.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 5.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 6.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 7.

Ai nấy cũng đều thích thú khi đến đây chụp ảnh.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 8.

Chị Lê Thanh Huyền mỉm cười chia sẻ: "Mình thấy không gian bên trong quán ở đây được đầu tư rất chỉn chu, đặc biệt là những góc mang đậm màu sắc lịch sử. Đến đây, mình vừa có ảnh đẹp, vừa có cảm giác như được sống lại trong không khí lịch sử".

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 9.

Cũng tại đây, những vật dụng, kỷ vật cũ như phích nước, loa, điện thoại....cũng được trưng bày.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 10.

Chị Bảo Ngân - chủ quán cà phê này cho biết, quán lên ý tưởng, chuẩn bị gần 2 tháng trước và chỉ mất 2 ngày để thi công. Chị nói: "Với chủ đề “Tự hào từ quá khứ – Trách nhiệm với hiện tại”, chúng mình muốn gửi gắm thông điệp lịch sử không xa vời hay khô khan – nó có thể sống động ngay trong không gian đời thường. Hy vọng khi đến đây, đặc biệt là các bạn trẻ, sẽ cảm nhận được niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn với thế hệ đi trước và suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình hôm nay".

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 11.

Bạn Chu Thị Kim Hoa (SN 2003) cho biết cùng hai người bạn đến đây chụp ảnh sau khi biết thông tin qua mạng xã hội. Hoa chia sẻ: "Chúng mình cảm thấy rất vui ngay khi đến đây vì không gian bên trong quán có nhiều góc chụp rất đẹp, mang đậm dấu ấn lịch sử. Phải nói rằng, nơi đây không chỉ là địa điểm chụp ảnh, mà còn là nơi giúp mình cảm nhận rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do. Hơn hết, nhìn những hình ảnh gợi nhớ quá khứ, mình thấy biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh để chúng ta có được cuộc sống yên bình hôm nay".

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 12.

Nhiều loại đồ uống cũng được quán trang trí với hình lá cờ Tổ quốc trông rất bắt mắt

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 13.

Góc tri ân những nhà văn - những người đã dùng văn chương và âm nhạc để góp phần lan toả tình yêu nước,

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 14.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 15.

Tương tự, tại một quán cà phê nằm trong khu Ngoại giao đoàn cũng được chủ quán đầu tư, trang trí những lá cờ Đảng, cờ Tổ Quốc,... để chào mừng 80 năm kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 16.

Theo đại diện quán cho biết, trước đó vào dịp lễ 30/4, quán đã thực hiện trang trí không gian theo chủ đề lịch sử với mong muốn truyền cảm hứng, tinh thần yêu nước tới giới trẻ. Vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, quán không mất quá nhiều thời gian cho việc trang trí.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 17.

Nhiều em nhỏ cũng được phụ huynh đưa đi chụp ảnh vào dịp này

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 18.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 19.

Tại nơi đây, quán có những đồ uống, bánh được trang trí hình lá cờ đỏ sao vàng, hay dòng chữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc,...

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 20.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 21.

Tại các lối cầu thang bộ cũng được trang trí

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 22.

Tại một quán cà phê trên đường 19/5, nơi đây cũng trang trí rợp lá cờ đỏ sao vàng ở phía ngoài cửa.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 23.

Lê Ngọc Diễm Quỳnh (SN 2001) và Trần Hà Anh (SN 2002) bày tỏ thích thú khi chụp ảnh tại đây. Quỳnh nói: "Ngày lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sắp đến gần, chúng mình muốn có những bức hình thật đẹp để đăng lên mạng xã hội với mục đích lan toả tình yêu đất nước".

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 24.

Nơi đây cũng có đồ uống, bánh,... trang trí in hình lá cờ Tổ quốc.

Hà Nội đang bước vào "mùa đẹp nhất": Nhiều quán cà phê rực sắc đỏ tự hào, ai ai cũng háo hức chụp ảnh kỷ niệm trước thềm 2/9- Ảnh 25.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Giáp cho thuê đồng giá 29 nghìn đồng/bộ áo dài và 129 nghìn đồng/bộ cổ phục trong vòng 12 tiếng. Theo đại diện quán cho biết, chương trình này được bắt đầu từ 1/8-5/9. Được biết, trước đó vào dịp 30/4, quán đã cho thuê hàng nghìn bộ trang phục áo dài, cổ phục miễn phí mỗi ngày.

