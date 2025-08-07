Nữ MC từng là học trò Mỹ Tâm gây chú ý với IELTS 8.5, được “chọn mặt gửi vàng” tại nhiều sự kiện tầm cỡ

Trước khi nổi tiếng với hình ảnh MC song ngữ, Thu Thủy từng được biết tới với vai trò ca sĩ. Người đẹp từng tham dự cuộc thi The Voice 2015 và là học trò của ca sĩ Mỹ Tâm. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục chinh phục làng giải trí bằng âm nhạc, Thu Thủy quyết định rẽ hướng trở thành MC. Cô từng đảm nhiệm vai trò MC cho nhiều chương trình của VTV như Sing to learn, Đẹp 24/7, Hành trình hy vọng…

Đến nay, Thu Thủy là gương mặt MC quen thuộc của nhiều sự kiện học thuật và sân khấu song ngữ chuyên nghiệp. Mới đây cô chính thức công bố kết quả kỳ thi IELTS với tổng điểm 8.5. Trước đó, vào tháng 6/2025, người đẹp công khai điểm số IELTS với tổng điểm 8.0 và bày tỏ tiếc nuối vì điểm số này chưa chạm tới kỳ vọng của cô.

Sau chưa đầy 2 tháng rèn luyện, Thu Thủy đã giành được điểm số 8.5, cô bày tỏ sự hài lòng với thành tích này. Người đẹp cho biết, việc cô dự thi không xuất phát từ áp lực hay yêu cầu cụ thể nào, mà là một bước đi nhằm “nâng cấp bản thân”.

“Tiếng Anh sân khấu khác xa tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Để tự tin dẫn dắt những chương trình mang tính học thuật, nặng về nội dung hay dịch trực tiếp trên sân khấu, tôi luôn cảm thấy cần phải trau dồi hơn nữa khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật – để ngôn từ trở nên chuẩn xác và linh hoạt hơn”, cô chia sẻ.

Thu Thủy cho biết, kỹ năng Speaking là một trong những điểm mạnh của cô trong kỳ thi, với kết quả 8.5. Theo bảng phân tích điểm thành phần, Thu Thủy đạt điểm tuyệt đối (9.0) ở ba tiêu chí: Fluency & Coherence, Pronunciation, Lexical Resource. Riêng tiêu chí Grammatical Range & Accuracy cô đạt 8.0 nên kết quả làm tròn xuống còn 8.5 cho toàn kỹ năng Speaking.

Nữ MC chia sẻ: “Ban đầu, tôi khá hoang mang khi xem các bài mẫu mà người ta đọc quá trôi chảy. Nhưng sau đó, thầy đã giúp tôi hiểu rằng sự tự nhiên luôn được đặt lên hàng đầu. Giám khảo có thể trừ điểm nếu câu trả lời quá khuôn mẫu. Tôi học được rằng việc giao tiếp chân thành, đúng sắc thái và hợp ngữ cảnh mới là điều quan trọng nhất”.

Thu Thủy thừa nhận, cô vẫn còn cần thêm kinh nghiệm từ những người “cao thủ” hơn ở kỹ năng Reading và Listening. Người đẹp cho hay, cô khá tự tin với hai kỹ năng này và thậm chí còn làm xong đề bài trước 10 phút so với quy định cho Reading nhưng vẫn mắc một vài lỗi nhỏ.

Tuy nhiên, MC Thu Thủy khẳng định cô sẽ tiếp tục trau dồi thêm tiếng Anh học thuật chứ không chỉ dừng ở thành tích 8.5 IELTS: “Tôi không đặt IELTS như một mục tiêu để khoe thành tích, mà xem nó như một công cụ để tự thúc đẩy bản thân – đặc biệt trong giai đoạn dễ bị cuốn theo guồng công việc. Kỳ thi này khiến tôi chủ động học lại từ đầu, kỹ lưỡng và có hệ thống hơn, đồng thời nhắc mình luôn cần cập nhật và hoàn thiện”.

Kết quả IELTS 8.5 không chỉ phản ánh trình độ tiếng Anh học thuật của MC Thu Thủy, mà còn thể hiện tinh thần cầu thị và nghiêm túc của cô khi theo đuổi sự chuyên nghiệp trong nghề dẫn chương trình song ngữ.

Trong bối cảnh nhiều sự kiện hiện nay yêu cầu khả năng song ngữ cao cấp, chứng chỉ này sẽ giúp nữ MC có thêm sự tin cậy từ phía đối tác và khán giả.

MC Thu Thủy là một trong số ít gương mặt trẻ được tin tưởng đảm nhiệm vai trò MC song ngữ tại nhiều hội nghị, diễn đàn học thuật và lễ hội văn hóa – nơi đòi hỏi khả năng dịch trực tiếp và xử lý ngôn ngữ linh hoạt trên sân khấu: Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực Singapore 2023, Hội nghị Phụ nữ 2023 do Forbes Việt Nam tổ chức hay Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam) năm 2023 và 2024, Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025, Shark Tank Forum 2025....