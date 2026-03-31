Mỹ nhân đóng 1 phim nhận cát-xê 62 tỷ: Chỉ cao 1m45 vẫn đắt show khủng khiếp, tất cả là nhờ nhan sắc yêu nghiệt

Sáng ngày 31/3, Cúc Tịnh Y bất ngờ leo top tìm kiếm khi vướng vào lùm xùm liên quan đến trốn thuế, kéo theo loạt thông tin về thu nhập và cát-xê bị khui ra. Từ một tranh chấp hợp đồng với Siba Media, câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi phạm vi pháp lý, trở thành đề tài gây tranh cãi trên diện rộng.

Cụ thể, theo đơn tố cáo được tiếp nhận ngày 30/3, nữ diễn viên sinh năm 1994 bị cho là chỉ kê khai khoảng 11 triệu NDT (gần 42 tỷ đồng) thu nhập trong năm 2024. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là không dưới 50 triệu NDT (khoảng 190,5 tỷ đồng), đồng nghĩa với việc phần thu nhập chưa kê khai có thể chiếm hơn 80%. Dù phía hai bên vẫn đang giải quyết theo quy trình pháp lý và chưa có kết luận cuối cùng, thông tin này vẫn khiến dư luận dậy sóng, đặc biệt khi đi kèm bảng thống kê thu nhập chi tiết.

Trong đó, mức cát-xê của Cúc Tịnh Y cho dự án Nguyệt Lân Ỷ Kỷ được cho là lên tới 16 triệu NDT (khoảng 62,4 tỷ đồng) - con số khiến không ít người choáng váng. Ngoài ra, thu nhập từ tạp chí của cô rơi vào khoảng 11 triệu NDT (gần 42 tỷ đồng), chưa kể các sự kiện lớn có thể mang về hơn 1 triệu NDT/lần (khoảng 3,8 tỷ đồng), sự kiện thông thường dao động trong tầm 300.000 NDT/lần (hơn 1 tỷ đồng). Những con số này phần nào lý giải vì sao cô luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ "đắt show" hàng đầu Cbiz.

Bản tố cáo Cúc Tịnh Y trốn thuế từ công ty cũ

Từ vụ lùm xùm trốn thuế bất ngờ, dân tình lập tức "đoán già đoán non" rằng Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đột ngột phát sóng để né việc Cúc Tịnh Y có nguy cơ gặp bê bối lớn. Đây là một dự án được mọt phim Hoa ngữ mong chờ bởi đã từng bị lùi lịch phát sóng từ tháng 1 sang tháng 3/2026, cho đến khi chốt này lên sóng vào 1/4.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ xoay quanh Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y) - hồ ly trẻ tuổi nhất của tổ chức bí ẩn Vô Tướng Nguyệt. Trong hành trình truy tìm đại yêu Tiểu Duy, cô đột nhập phủ Lạc An và phát hiện mình không phải người duy nhất theo đuổi mục tiêu này. Tại đây, Lộ Vu Y liên tục rơi vào những mối quan hệ nửa hợp tác, nửa đối đầu với các nhân vật đầy ẩn số. Nổi bật là Vũ Thập Quang (Tăng Thuấn Hy), một yêu quái đeo mặt nạ mang nặng thù hận, luôn hành động khó lường, hay Vụ Vọng Ngôn (Trần Đô Linh) - hồ ly sở hữu năng lực thao túng tâm trí, vừa là đồng minh vừa tiềm ẩn nguy cơ phản bội. Bên cạnh đó, Ký Linh (Điền Gia Thụy) là một pháp sư cũng góp phần khiến cục diện trở nên phức tạp.

Trong phim, Lộ Vu Y của Cúc Tịnh Y được tạo hình với mái tóc dài đen suôn kết hợp cùng lớp trang điểm trong trẻo nhưng nhấn mạnh vào đôi mắt to và ánh nhìn có chiều sâu. Tổng thể mang lại cảm giác vừa thanh thuần, vừa phảng phất nét ma mị đúng tinh thần một hồ ly tinh. Trang phục của nhân vật cũng được chăm chút theo hướng bay bổng, nhiều lớp giúp tôn lên làn da và vóc dáng nhỏ nhắn của nữ diễn viên. Càng nhìn, càng thấy Cúc Tịnh Y "thoát tục" như yêu quái, gần như tách biệt khỏi thế giới thực.

Sinh năm 1994, Cúc Tịnh Y từng xuất thân là idol trước khi lấn sân sang diễn xuất. Dù chỉ cao khoảng 1m45, cô vẫn được mệnh danh là một trong những mỹ nhân có "visual hack tuổi" và nổi bật bậc nhất Cbiz. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng phong cách trang điểm đặc trưng giúp cô luôn giữ được hình ảnh hoàn hảo trước ống kính - yếu tố góp phần lớn đưa tên tuổi cô phủ sóng dày đặc từ phim ảnh, quảng cáo đến sự kiện, thậm chí còn được mệnh danh là "mỹ nhân 4.000 năm".

Những bộ phim như Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ hay Như Ý Phương Phi giúp Cúc Tịnh Y xây dựng hình ảnh "mỹ nhân cổ trang'' hàng đầu: xinh đẹp, mong manh, vô thực. Dù diễn xuất bị đánh giá là "yếu nghề" nhưng không thể phủ nhận cô luôn là lựa chọn an toàn về mặt hình ảnh cho các dự án cần yếu tố visual.

Dù vẫn vướng nhiều tranh cãi nhưng sức hút của Cúc Tịnh Y vẫn luôn là điều khó phủ nhận. Từ cát-xê hàng chục tỷ cho mỗi dự án đến tần suất xuất hiện dày đặc, tất cả cho thấy vị trí của cô trong ngành giải trí vẫn rất vững vàng.

Hiện tại về vụ việc Cúc Tịnh Y trốn thuế, dư luận vẫn đang chờ đợi kết quả cuối cùng.

