Mỹ nhân Hà Nội được nhà thơ Hoàng Cầm hỏi cưới: BĐS từ Việt Nam qua Mỹ, một mình ở nhà 84 tỷ

Tuổi 86 trẻ đẹp, sở hữu bất động sản trải dài từ Việt Nam qua Mỹ

Nghệ sĩ Lưu Nga tên thật là Nguyễn Thị Nga. Bà là một gương mặt gạo cội của làng sân khấu miền Bắc, nổi tiếng với vai trò diễn viên kịch và nghệ sĩ chèo trong thập niên 1960.

Nhưng với công chúng, bà được biết đến nhiều nhất qua vai trò là mẹ đẻ của ca sĩ nổi tiếng Bằng Kiều. Cuộc đời bà là một câu chuyện đầy truân chuyên, bản lĩnh nhưng ở tuổi xế chiều lại đang tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên con cháu.

Nghệ sĩ Lưu Nga

Nghệ sĩ Lưu Nga sinh ra trong một gia đình không theo nghệ thuật nhưng thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ người cha giỏi hát tài tử, chơi đàn và làm thơ. Với tài năng thiên bẩm, bà từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và sau đó là Nhà hát Chèo Quảng Ninh.

Dù nổi danh với nghệ thuật chèo, nghệ sĩ Lưu Nga còn chứng tỏ sự đa tài khi đạt huy chương vàng trong một vở kịch thơ. Bà có khả năng hát văn, hát quan họ và ngâm thơ rất hay.

Trong gia tài nghệ thuật, bà gây ấn tượng với vai diễn cô Tấm trong vở chèo Tấm Cám, vai Ngọc Hân trong kịch thơ Ngọc Hân Công Chúa và vai Thị Kính trong vở chèo Quan Âm Thị Kính. Với mỗi vai diễn, bà đều hóa thân xuất sắc, không bị trộn lẫn hay chồng chéo.

Dù có vẻ đẹp và tài năng được nhiều người khen ngợi, cuộc đời riêng của nghệ sĩ Lưu Nga lại gặp nhiều gian truân và biến cố trong hôn nhân.

Vì cuộc sống khó khăn, nhà đông con nên nghệ sĩ Lưu Nga phải bỏ nghề đi bán phở. Bà mở một tiệm phở ở phố Ngô Sĩ Liên, bán rất đắt hàng.

Nghệ sĩ Lưu Nga là hình mẫu của một người mẹ bản lĩnh và nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Nhờ đó, các con bà đều thành đạt, trong đó có Bằng Kiều.

Sau khi các con trưởng thành và thành đạt, nghệ sĩ Lưu Nga đã quyết định sang Mỹ định cư cùng con trai Bằng Kiều để được gần gũi và chăm sóc con cháu. Nhiều năm qua, bà vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần, chăm sóc con trai từng li từng tí.

Dù đã 86 tuổi, bà vẫn giữ được sự trẻ trung, phong thái phúc hậu, quý phái và vẫn thường xuyên được các đàn em, con cháu nghệ sĩ tới thăm hỏi, hội họp. Bà cũng nổi tiếng vì sự hòa thuận, yêu thương với con dâu cũ Trizzie Phương Trinh.

Nghệ sĩ Lưu Nga hiện sống một mình để trông nom căn biệt thự rộng 2000m2 tại Mỹ vì Bằng Kiều đang sống cùng vợ hai ở Việt Nam. Bà tự tay trồng cây, chăm sóc cây cối, hồ cá Koi tiền tỷ của con trai.

Vì sống một mình nên nghệ sĩ Lưu Nga thường xuyên mở tiệc mời con cháu, bạn bè, đồng nghiệp tới chơi. Bà nấu phở gà, phở bò, bún vịt và giả cầy cùng các món miền Bắc rất ngon, ai đến ăn cũng phải tấm tắc khen.

Dù đã ở tuổi 86, nữ nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và hoạt bát. Bà thường tự tay nấu nướng, làm đồ ăn phục vụ các đồng nghiệp tại nhà.

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Lưu Nga đã tiết lộ số bất động sản mình đang có với danh hài Thúy Nga. Bà nói: "Ở đây có mỗi một bất động sản (ý nói căn biệt thự rộng 2000m2 của Bằng Kiều), anh kia (ý nói Bằng Kiều) hứng mất rồi và tôi cũng không cho anh ấy bán, cứ để đấy.

Vẫn còn ba thằng cháu (3 con trai của Bằng Kiều với Trizzie Phương Trinh bên Mỹ) và một thằng cháu bên Việt Nam (con trai út của Bằng Kiều với vợ hiện tại). Một cái nhà to ở Việt Nam để ở, còn hai cái nhà khác (cũng ở Việt Nam) để làm căn hộ cho thuê.

Tôi giữ cái nhà ở Mỹ này là cho con cháu, không cho đứa nào bán chứ có người trả 3,2 triệu đô (tương đương 84 tỷ) rồi đấy. Tại cái đất đó nhiều quá nên chia ra được 3 căn liền".

Mỹ nhân đào hoa, được nhiều văn nghệ sĩ yêu mến

Thời trẻ, nghệ sĩ Lưu Nga là một mỹ nhân tại Hà Nội, được rất nhiều văn nghệ sĩ yêu mến, theo đuổi. Mới đây, nữ nghệ sĩ tiết lộ tại buổi tiệc cuối năm: "Ngày xưa, tôi rất thân với các văn nghệ sĩ, thi sĩ có tên tuổi của đất nước. Các ông nhà thơ rất quý tôi, hay gọi tôi là cô em gái nhỏ".

Tuy nhiên, bà lại kết hôn khá sớm với một người trong đoàn Chèo, sống ở Quảng Ninh. Được một thời gian thì hôn nhân tan vỡ, bà mang con về Hà Nội.

Một trong những người từng theo đuổi bà là NSND Bùi Huy Hiếu. Bà từng tiết lộ tại chương trình Nhà có khách: "Thực ra lúc ấy tôi không yêu bố Bằng Kiều mà đang yêu NSND Bùi Huy Hiếu, đang chuẩn bị cưới nhau.

Nhưng đúng lúc đó, ông Bùi Huy Hiếu lại bảo tôi: "Em ơi, sau này nếu phải chia con thì em lấy đứa lớn, đừng lấy đứa thứ hai". Tôi nghe NSND Bùi Huy Hiếu nói câu đó đau lòng quá, bỏ luôn tức thì, không cưới xin gì nữa.

Tôi đang chênh vênh gặp đúng bố Bằng Kiều luôn quan tâm con tôi nên tôi thân thiết. Tôi thấy nhà ông ấy cũng tử tế, con cái ngoan nên đồng ý".

Nhà thơ Hoàng Cầm cũng là một trong số những người theo đuổi nghệ sĩ Lưu Nga. Bà kể: "Tôi và ông Hoàng Cầm rất quý mến nhau, ông ấy thì đáng tuổi anh cả tôi hơn tôi cũng nhiều tuổi.

Ông Hoàng Cầm rất mê tôi và còn hỏi cưới tôi nhưng tôi từ chối. Tôi bảo "Không, em yêu sự nghiệp của anh và trân trọng cuộc đời của anh nên em trân trọng nó chứ không thể là tình yêu nam nữ. Em chỉ yêu anh như một người anh trai".

Ông ấy có viết một bài thơ tặng tôi nhưng tôi quên mất rồi, khi nào tôi tìm lại được bài thơ này tôi sẽ đọc cho mọi người".

Sau cùng, nghệ sĩ Lưu Nga đã chọn đến với bác sĩ Bằng Bùi cũng chính là bố của Bằng Kiều vì cảm động trước tình cảm của ông.