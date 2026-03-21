Mỹ nhân U40 vẫn đẹp như đôi mươi, khiến đại gia si mê suốt 13 năm, tặng biệt thự 100 tỷ

Ở tuổi U40, Huyền Baby vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng gợi cảm và cuộc sống hôn nhân viên mãn như cổ tích. Mới đây, cô chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới trong không gian sang trọng, ngập tràn hoa và ánh nến lãng mạn.

Kèm theo đó, phú bà Vbiz chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Và mình vẫn đang đi cùng nhau… Happy Anniversary 13 năm ngày cưới!".

Những hình ảnh cho thấy một buổi tối kỷ niệm ngọt ngào, xa hoa bên chồng đại gia, với bàn tiệc được trang trí tinh tế, hoa hồng phủ kín và khung cảnh thành phố lung linh phía sau.

Nhan sắc của Huyền Baby tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với làn da mịn màng, thần thái rạng rỡ và phong cách quyến rũ khiến cô trông chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi.

Huyền Baby sinh năm 1989, tên thật là Đặng Ngọc Huyền. Cô từng nổi tiếng từ cuộc thi Miss Teen và là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô bất ngờ kết hôn năm 2013 với doanh nhân Quang Huy và rút lui khỏi showbiz để chăm lo gia đình.

Sau hơn một thập kỷ, cuộc hôn nhân của Huyền Baby vẫn được xem là hình mẫu đáng ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ có cuộc sống sung túc trong căn biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng tại TP.HCM, đây là món quà chồng đại gia dành tặng cho cô.

Không chỉ vậy, ông xã Huyền Baby còn nổi tiếng si mê, chiều chuộng vợ khi từng chuyển khoản hàng chục tỷ đồng để cô thoải mái mua sắm và tận hưởng cuộc sống.