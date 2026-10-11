Mỹ nhân Việt đẹp đến mức bị đạo diễn không cho lên hình, được khen không thua gì "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng

Mỹ nhân màn ảnh ghi dấu ấn với loạt phim đình đám

Nhắc đến những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990, Khánh Huyền là cái tên khó bỏ qua. Khánh Huyền sinh năm 1971 tại Hà Nội, tốt nghiệp lớp diễn viên khóa đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ vào năm 1990. Sớm bén duyên với nghệ thuật, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ phía Bắc nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng diễn xuất giàu cảm xúc.

Trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Khánh Huyền góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Nụ Tầm Xuân, Hát Giữa Chiều Mưa, Ngọt Ngào Và Man Trá, Người Hà Nội và Sóng Ở Đáy Sông. Các nhân vật của cô thường mang nét dịu dàng, nền nã nhưng cũng có những diễn biến tâm lý phức tạp, giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn riêng giữa dàn nghệ sĩ cùng thời.

Trong số đó, vai Thơm trong Người Thổi Tù Và Hàng Tổng được xem là một trong những vai diễn nổi bật nhất sự nghiệp của Khánh Huyền. Nhân vật là vợ trưởng thôn Kiên do nghệ sĩ Quốc Tuấn thủ vai. Hình ảnh người phụ nữ gần gũi, duyên dáng của cô để lại nhiều thiện cảm với khán giả, đồng thời giúp tên tuổi Khánh Huyền gắn liền với một trong những bộ phim truyền hình được yêu thích của màn ảnh Việt. Khánh Huyền được trả cát xê 400 nghìn (hơn 1 chỉ vàng lúc bấy giờ) cho từng tập phim.

Vai Thơm trong Người Thổi Tù Và Hàng Tổng giúp diễn viên Khánh Huyền được nhiều khán giả biết đến

Được khen đẹp như Lý Nhược Đồng

Không chỉ được nhớ đến bởi diễn xuất, Khánh Huyền còn được ưu ái gọi là "hoa hậu màn ảnh" nhờ nhan sắc nổi bật.

Ngay từ thời trẻ, Khánh Huyền đã gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Gương mặt cân đối, đường nét hài hòa cùng phong thái nền nã giúp nữ diễn viên phù hợp với nhiều dạng nhân vật, từ những cô gái dịu dàng đến những người phụ nữ trưởng thành, từng trải.

Nhan sắc của Khánh Huyền thời trẻ khiến nhiều người mê mẩn

Theo thời gian, nhan sắc của diễn viên Khánh Huyền ngày càng mặn mà. Vẻ đẹp sang trọng, khí chất ngời ngời của cô được nhiều khán giả liên tưởng đến các mỹ nhân châu Á nổi tiếng, trong đó có Lý Nhược Đồng - nữ diễn viên được yêu mến qua vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp.

Sự so sánh này chủ yếu xuất phát từ cảm nhận của khán giả về nét đẹp cổ điển, thanh tú của hai người. Nếu Lý Nhược Đồng gây thương nhớ với khí chất thoát tục trên màn ảnh Hoa ngữ, Khánh Huyền lại ghi dấu bằng vẻ dịu dàng, đằm thắm đặc trưng của những nữ diễn viên Việt Nam cùng thế hệ.

Vẻ đẹp và khí chất sang trọng của diễn viên Khánh Huyền khiến nhiều khán giả khen ngợi không thua gì những mỹ nhân Hoa ngữ như Lý Nhược Đồng, Ôn Bích Hà,..

Không được lên sóng vì quá đẹp

Nhan sắc là lợi thế nhưng cũng khiến Khánh Huyền rơi vào trường hợp có 1-0-2. Khi tham gia bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, cô được mời thay thế một diễn viên khác ngay trước ngày quay. Tuy nhiên, theo thông tin được báo chí đăng tải, đạo diễn không đồng ý để cô xuất hiện trong cảnh phim vì ngoại hình quá đẹp, chưa phù hợp với hình tượng người lao động nghèo mà nhân vật yêu cầu.

Dù ekip đã tìm cách điều chỉnh tạo hình, từ việc làm sạm da, bôi bẩn gương mặt đến tạo thêm nếp nhăn, diện mạo của Khánh Huyền vẫn chưa tạo được cảm giác lam lũ như mong muốn. Câu chuyện nhanh chóng trở thành chi tiết thú vị mỗi khi nhan sắc của nữ diễn viên được nhắc lại.

Vì quá đẹp nên có lần diễn viên Khánh Huyền không được lên sóng dù đã quay xong

Năm 2025, Khánh Huyền gây chú ý khi trở lại phim truyền hình VTV sau khoảng 20 năm vắng bóng với vai bà Lý trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nhân vật là một nữ doanh nhân có cá tính mạnh, mang đến màu sắc khác biệt so với những vai diễn dịu dàng từng gắn liền với tên tuổi cô. Màn tái xuất cũng cho thấy nữ diễn viên vẫn giữ được sự linh hoạt trong diễn xuất sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 55, Khánh Huyền vẫn nhận được nhiều lời khen về diện mạo trẻ trung và phong thái sang trọng. Nữ diễn viên từng chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc không nằm ở những phương pháp cầu kỳ mà đến từ tinh thần lạc quan, chế độ sinh hoạt điều độ, chú trọng giấc ngủ, chăm sóc da và duy trì tập luyện thể thao. Với cô, sự thoải mái trong tâm trí cũng góp phần giúp diện mạo luôn tươi tắn.

Diễn viên Khánh Huyền tái xuất màn ảnh VFC trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Vẻ đẹp ở tuổi U60 của "hoa hậu màn ảnh"

Ảnh: Tổng hợp