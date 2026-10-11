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Nhầm lẫn kết quả của Emoura Phạm ở Chung kết Miss Grand

| | Lifestyle

Một sự cố liên quan đến thứ hạng của Emoura Phạm trên fanpage chính thức Miss Grand International khiến cộng đồng sắc đẹp xôn xao

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Tanzania. Emoura Phạm - đại diện Việt Nam dừng chân ở vị trí Á hậu 4. Thành tích này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, bởi không ít khán giả kỳ vọng người đẹp có thể tiến xa hơn trong đêm thi quyết định.

Tuy nhiên, sau khi kết quả chung cuộc được công bố, một sự cố trên mạng xã hội tiếp tục thu hút sự chú ý. Cụ thể, fanpage chính thức của Miss Grand International đăng tải thông báo về kết quả cuối cùng nhưng trong danh sách này lại xếp Emoura Phạm ở vị trí Á hậu 3, thay vì Á hậu 4 như kết quả được công bố trên sân khấu. Trong bài đăng này, đại diện Guatemala được ghi nhận là Á hậu 4.

Thông tin nhanh chóng được cộng đồng mạng phát hiện và chia sẻ. Khoảng hơn 10 phút sau, bài đăng được chỉnh sửa, đưa thứ hạng của các người đẹp về đúng thứ tự, đại diện Guatemala là Á hậu 3, còn Emoura Phạm giữ danh hiệu Á hậu 4.

Nhầm lẫn kết quả của Emoura Phạm ở Chung kết Miss Grand- Ảnh 1.

Fanpage của Miss Grand International đăng tải thông tin sai về kết quả của Á hậu 3 và Á hậu 4

Nhầm lẫn kết quả của Emoura Phạm ở Chung kết Miss Grand- Ảnh 2.

Đến hiện tại, bài đăng này đã được cập nhật đúng với kết quả công bố trên sân khấu

Việc thứ hạng bị ghi nhầm rồi cập nhật lại trong thời gian ngắn khiến nhiều khán giả bất ngờ. Một số ý kiến bày tỏ sự khó hiểu, cho rằng sai sót ở khâu công bố kết quả của một cuộc thi nhan sắc quốc tế là điều khó chấp nhận, đặc biệt khi danh hiệu của các thí sinh luôn nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều người bức xúc trước khâu đăng tải thông tin thiếu chuyên nghiệp của Miss Grand International 2026. 

Nhầm lẫn kết quả của Emoura Phạm ở Chung kết Miss Grand- Ảnh 3.

Đại diện Việt Nam dừng chân ở vị trí Á hậu 4 chung cuộc

Dù là một trong những đấu trường nhan sắc quốc tế có lịch sử hoạt động lâu năm, Miss Grand International cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh luận vì những ồn ào bên lề. Từ cách tổ chức, các màn thể hiện của thí sinh cho đến những quyết định gây tranh cãi, cuộc thi nhiều lần khiến cộng đồng fan sắc đẹp chia thành nhiều luồng ý kiến.

Sự cố nhầm thứ hạng của Emoura Phạm lần này tiếp tục khiến hình ảnh ban tổ chức bị đặt dấu hỏi về tính cẩn trọng trong khâu truyền tải thông tin. Với một cuộc thi mang tầm vóc quốc tế, việc công bố sai danh hiệu dù chỉ trong thời gian ngắn vẫn có thể tạo ra làn sóng bàn luận, nhất là khi thứ hạng của thí sinh là yếu tố được người hâm mộ theo dõi sát sao.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trước sai sót này, cho rằng những thông tin quan trọng liên quan đến kết quả chung cuộc cần được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đăng tải. Bởi sau tất cả, bên cạnh sức hút từ những màn trình diễn và các câu chuyện bên lề, sự chuyên nghiệp và minh bạch vẫn là điều một đấu trường nhan sắc quốc tế cần duy trì để giữ niềm tin của khán giả.

Nhầm lẫn kết quả của Emoura Phạm ở Chung kết Miss Grand- Ảnh 4.

Kết quả của Emoura Phạm gây bàn tán sau đêm Chung kết

Ảnh: Miss Grand 2026 

Theo Hạ Anh

Phụ Nữ Mới

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