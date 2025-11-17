Mỹ nhân Việt đẹp đến mức được khen như Phạm Băng Băng, giờ tăng cân visual suýt không nhận ra

Quỳnh Kool - cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình - luôn nằm trong nhóm những diễn viên sở hữu visual trong trẻo, trẻ trung và mang màu sắc rất riêng. Vừa qua, trên TikTok, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Quỳnh Kool soi gương đang phủ sóng mạnh mẽ khi nhiều người bất ngờ vì visual của nữ diễn viên quá giống Phạm Băng Băng.

Cư dân mạng hết lời khen Quỳnh Kool bởi đoạn clip nhìn hao hao Phạm Băng Băng

Thế nhưng mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Kool đăng tải đoạn clip quay cận gương mặt khiến khán giả bất ngờ. Nữ diễn viên lộ diện với khuôn mặt tròn hơn trông thấy, đường nét đầy đặn hơn trước. Visual thay đổi đến mức nhiều người ngỡ không nhận ra trong khoảnh khắc đầu.

Dù vậy, điều khiến fan chú ý nhất không phải là chuyện tăng cân mà là thần thái của Quỳnh Kool vẫn nhẹ nhàng, rạng ngời và tươi tắn. Làn da mịn, đôi mắt tròn, nụ cười tươi tắn khiến nhiều bình luận cho rằng nữ diễn viên dù tăng cân nhưng vẫn rạng rỡ.

Bên dưới đoạn clip, nhiều netizen bình luận: "Mới đầu lướt qua không nhìn ra Quỳnh Kool luôn", "Quỳnh Kool đây sao", "Nay Quỳnh trông tăng cân nhưng trộm vía xinh quá nè", "Mặt tròn hơn hẳn luôn",...

Quỳnh Kool quay cận gương mặt hậu tăng cân

Thời gian gần đây, Quỳnh Kool thu hút nhiều chú ý khi trở lại màn ảnh với vai Lam trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Lần tái xuất này lại kéo theo nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh gương mặt của Quỳnh Kool được cho là bị đơ cứng, thiếu cảm xúc khi lên hình.

Nhiều nghi vấn Quỳnh Kool đã can thiệp thẩm mỹ khiến nhan sắc thay đổi. Nữ diễn viên 9X phủ nhận hoàn toàn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ và cho biết thay đổi ngoại hình là do cô tăng cân khi tham gia phim.

Tạo hình của Quỳnh Kool trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Quỳnh Kool là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình VTV. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các phim: Quỳnh búp bê, Hãy nói lời yêu, Garage hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Đừng bắt em phải quên, Nàng dâu order, Hướng dương ngược nắng, Chúng ta của 8 năm sau... Ngoài nhan sắc xinh đẹp, thu hút, Quỳnh Kool gây ấn tượng với khả năng diễn xuất đa dạng, có thể hoá thân vào nhiều vai diễn khác nhau.

Sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, Quỳnh Kool cũng tích luỹ cho mình tài sản đáng ngưỡng mộ ở tuổi 30. Cô từng sửa sang lại nhà cho bố mẹ tại quê nhà Thái Bình với phong cách pastel ngọt ngào, đậm chất tiểu thư. Căn nhà được đồn đoán trị giá tiền tỷ, được thiết kế theo gu thẩm mỹ của Quỳnh Kool với từng góc nhỏ đều được cô chăm chút. Hồi tháng 7, Quỳnh Kool khiến dân mạng không khỏi trầm trồ khi thông báo vừa tậu Mercedes-Benz.

Không ồn ào khoe mẽ, thế nhưng Quỳnh Kool lại là một trong những diễn viên trẻ đắt show nhất hiện nay khi liên tục xuất hiện ở khung giờ vàng "vũ trụ VFC". Với mỗi vai diễn truyền hình kéo dài hàng chục tập, cát-xê của cô được cho là không hề thấp, chưa kể những hợp đồng quảng cáo, dự án cá nhân... Gần đây, cô còn lấn sân kinh doanh và thường xuyên đảm nhận vai trò KOL, hợp tác nhiều nhãn hàng.

Quỳnh Kool nổi tiếng là "phú bà vũ trụ VFC" vì khối tài sản khủng ở tuổi 30