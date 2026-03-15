Mỹ nữ cao 1m50 nổi khắp cõi mạng vì mặc đẹp, style nào cũng cân ngon lành

Nguyễn Mẫn Thủy Tiên hay còn được biết đến với cái tên Mẫn Tiên - thành viên nhóm hot girl "bộ 3 sát thủ" cùng Quỳnh Anh Shyn và An Japan là cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ sở hữu visual khả ái, nụ cười sáng bừng và phong cách thời trang sành điệu. Trên trang Instagram, cô nàng có đến gần 1 triệu lượt follow - trong đó có hàng trăm nghìn follow trung thành từ lúc cô vẫn là 1 cô gái đôi mươi.

Hiện tại, Mẫn Tiên đã lập gia đình với Key - thành viên nhóm Monstar và có 1 bé trai vô cùng đáng yêu. Và dù cuộc sống đã bước sang một giai đoạn mới, cô nàng vẫn giữ được sức hút trên mạng xã hội. Đặc biệt, phong cách thời trang của hot girl Hà thành cao khoảng 1m50 luôn khiến nhiều người chú ý, bởi cách mix đồ khéo léo giúp cô “ăn gian” chiều cao và chinh phục nhiều style khác nhau. Ngắm tủ đồ của Mẫn Tiên, chắc chắn hội "thấp bé nhẹ cân" sẽ có thêm rất nhiều ý tưởng mặc đẹp!

Nếu đang tìm một chiếc váy hai dây hoa nhí để diện đi biển, Mẫn Tiên gợi ý cho các nàng mẫu váy ngọt ngào từ local brand Jubin. Item này có thiết kế dáng corset ôm nhẹ phần thân trên kết hợp chân váy xòe tạo cảm giác nữ tính và tôn dáng, trong khi họa tiết hoa nhí mang lại vibe vừa vintage vừa lãng mạn. Chỉ cần mix cùng sandal hoặc giày búp bê đơn giản, nàng đã có ngay một outfit vừa dịu dàng vừa nổi bật.

Mẫn Tiên nhiều lần ghi điểm với những thiết kế váy dài dáng suông mang phong cách tối giản. Trong set đồ này, cô chọn một chiếc váy hai dây màu trắng kem với phom dáng rộng rãi, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Kiểu váy này không chỉ mang lại vẻ ngoài nữ tính mà còn rất hợp cho những buổi dạo phố, đi cà phê hay du lịch. Chỉ cần kết hợp cùng giày bệt đơn giản, tổng thể outfit đã toát lên vibe dịu dàng đúng chuẩn nàng thơ.

Mẫn Tiên là một tín đồ của local brand Việt. Khi ngắm street style của cô nàng, không khó để bắt gặp rất nhiều item đến từ các thương hiệu nội địa. Trong set đồ này, hot girl Hà thành chọn chiếc váy ôm dáng smocking đến từ brand OLV, với họa tiết kẻ nhẹ nhàng tạo cảm giác trẻ trung và nữ tính. Thiết kế ôm gọn phần thân trên giúp tôn dáng, đồng thời mang lại vẻ ngoài năng động. Ai mà tin cô gái này đã ở tuổi 30.

Mẫn Tiên lựa chọn công thức phối đồ đơn giản nhưng rất hiệu quả: áo hai dây dáng peplum họa tiết hoa nhí kết hợp cùng quần jeans ống rộng. Thiết kế áo ôm nhẹ phần thân trên và xòe nhẹ ở eo giúp tạo cảm giác vòng hai gọn gàng, đồng thời mang lại vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào.Khi mix cùng quần jeans xanh basic, tổng thể outfit trở nên cân bằng giữa sự trẻ trung và năng động. Đây cũng là kiểu phối đồ quen thuộc trong street style của Mẫn Tiên, vừa dễ mặc, vừa giúp các cô nàng “nấm lùn” trông cao ráo và gọn gàng hơn.

Với những buổi xuống phố, Mẫn Tiên chọn đầm dáng A cổ yếm với phom rộng rãi và chất liệu vải mộc mạc. Thiết kế suông nhẹ giúp tổng thể trông bay bổng, thoải mái mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Cô nàng kết hợp cùng giày bệt đơn giản và túi tote vải, tạo nên một outfit đậm vibe hè.