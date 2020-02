Mỹ quyết định bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò sống từ Brazil

Mỹ đã quyết định cho phép nhập khẩu trở lại các sản phẩm thịt bò sống từ Brazil .



Tuy nhiên, một số nhà chăn nuôi gia súc và các tổ chức an toàn thực phẩm tỏ ra lo ngại về chất lượng của nguồn thịt này.

Nữ phát ngôn viên của Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 21/2 cho biết cơ quan này gần đây đã tiến hành thanh tra trực tiếp các cơ sở sản xuất thịt bò sống ở Brazil để xác nhận sự cải thiện trong hoạt động sản xuất của nước này kể từ năm 2017, khi USDA ngừng nhập khẩu thịt bò Brazil do những lo ngại về độ an toàn.

Phát ngôn viên nói trên cho hay: “FSIS xác nhận Brazil đã có những sửa đổi cần thiết và quyết định hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm và Brazil đang áp dụng với mặt hàng thịt bò sống là tương đương với hệ thống của Mỹ.”

Lệnh ngừng nhập khẩu thịt bò sống của Brazil đã kết thúc vào ngày 21/2 và mặt hàng này sẽ được kiểm tra một lần nữa tại các cảng đến ở Mỹ.

Trước thông báo này, người phát ngôn của Hiệp hội thịt bò Mỹ bày tỏ lo ngại về chất lượng của nguồn thịt từ Brazil, khi nước này đã có tiền sử về bệnh lở mồm long móng và nhiều lần vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm tại các cảng đến.

Đồng quan điểm trên, tổ chức về môi trường và an toàn thực phẩm Food&Water Watch Action tỏ ra hoài nghi việc các vấn đề về chất lượng sản phẩm đã được giải quyết.

Người phát ngôn của tổ chức này cho rằng người tiêu dùng sẽ gặp may rủi khi ăn thịt bò ở Mỹ vì không có một yêu cầu nhãn mác nào về nguồn gốc xuất xứ đối với mặt hàng thịt bò của Brazil.

Về phía mình, Chính phủ Brazil đã hoan nghênh quyết định trên của Mỹ, cho rằng động thái này thể hiện sự công nhận đối với chất lượng thịt bò Brazil.

Mỹ cho phép nhập khẩu thịt bò sống từ Brazil đầu tiên vào năm 2016 và sau đó đình chỉ vào năm 2017, sau khi các cơ quan quản lý Mỹ phát hiện trong mặt hàng thịt này có các khối áp xe do vắcxin phòng dịch bệnh lở mồm long móng./.