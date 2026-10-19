Mỹ sẵn sàng mọi kịch bản tại Bắc Cực

Theo chuyên trang quân sự Defense Blog, Lữ đoàn Hậu cần Sư đoàn Dù số 11 (Vùng Bắc Cực) đã long trọng làm lễ thượng cờ vào ngày 16/10/2026, tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson gần Anchorage.

Buổi lễ cũng đánh dấu sự thành lập các tiểu đoàn và đại đội trực thuộc lữ đoàn: Tiểu đoàn Tình báo và Tác chiến Điện tử số 106 được tái kích hoạt, Tiểu đoàn Hỗ trợ Hậu cần Chiến đấu số 17 được đổi tên thành Tiểu đoàn Hỗ trợ Hậu cần Sư đoàn số 17 và một Tiểu đoàn Quân đoàn Hậu cần Sư đoàn Dù số 11 mới được thành lập.

"Lễ thượng cờ không chỉ đơn thuần là việc kéo cờ đơn vị lên. Nó tượng trưng cho sự khởi đầu của một chương mới, cam kết thực hiện nhiệm vụ và sự sẵn sàng của các chiến sĩ đáp lại lời kêu gọi bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu đất nước cần đến họ", Đại tá George Plys, chỉ huy lữ đoàn, phát biểu.

Lữ đoàn hậu cần sư đoàn đảm nhiệm công tác hậu cần giúp các đơn vị chiến đấu di chuyển, bao gồm: Nhiên liệu, đạn dược, lương thực, bảo trì và vận chuyển.

Tại Alaska, nơi nhiệt độ mùa Đông có thể xuống dưới mức đóng băng và khoảng cách giữa các căn cứ rất lớn, sự hỗ trợ đó đóng vai trò then chốt quyết định liệu quân đội có thể hoạt động trong thời gian dài hay không.

Năm 2022, Lục quân Mỹ đã tái kích hoạt Sư đoàn Dù số 11, thay thế cho Bộ chỉ huy Lục quân Mỹ tại Alaska, và sư đoàn này tự mô tả mình là sư đoàn trẻ nhất trong lực lượng thường trực và cũng là sư đoàn phát triển nhanh nhất trong số các đơn vị tương đương.

Cho đến nay, sức mạnh chiến đấu chính của sư đoàn dựa vào hai lữ đoàn chiến đấu bộ binh, một đóng tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson và một tại Fort Wainwright gần Fairbanks.

"Khả năng chịu đựng và duy trì sức mạnh của chúng ta trong các chiến dịch tác chiến quy mô lớn là không thể nếu thiếu đi các đội hình mà các bạn thấy trước mắt hôm nay", Thiếu tướng John Cogbill, Chỉ huy trưởng sư đoàn, cho biết.

Sự kiện ra mắt đơn vị mới diễn ra sau khi Lục quân Mỹ công bố học thuyết nền tảng mới, có tiêu đề "Cách Lục quân chiến đấu", trong đó nêu rõ sức bền là 1 trong 4 yếu tố tác chiến liên kết với nhau, cùng với sự hội tụ, tấn công và cận chiến.

Đại tá Plys cho biết 2 tiểu đoàn chính của lữ đoàn thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nhưng có liên quan với nhau, trong đó tiểu đoàn 17 đảm nhiệm việc duy trì lực lượng và tiểu đoàn 106 cung cấp cho các chỉ huy khả năng thu thập thông tin tình báo và tác chiến điện tử để hiểu rõ chiến trường.

"Mặc dù 2 tiểu đoàn này có nhiệm vụ riêng biệt, nhưng cả hai đều rất cần thiết cho khả năng chiến đấu và giành chiến thắng của Quân đội chúng ta.

Một tiểu đoàn duy trì lực lượng; tiểu đoàn kia cung cấp khả năng tình báo và tác chiến điện tử giúp các chỉ huy hiểu rõ chiến trường và đưa ra các quyết định sáng suốt", chỉ huy Plys nhấn mạnh.