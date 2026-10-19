Ngoài Bulgaria, thêm một nước ngược dòng EU, ủng hộ thỏa thuận dầu Nga-Mỹ vì có ‘ý nghĩa lớn’ mặc cho Ukraine không hoan nghênh

Thủ tướng Hungary Peter Magyar kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gia hạn việc Budapest được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Washington nhắm vào ngành năng lượng Nga sau khi ông Trump công bố thỏa thuận mua dầu diesel với người đồng cấp Nga, Vladimir Putin.

Ông Trump đã nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga sau cuộc điện đàm với ông Putin tuần trước nhằm mục đích giảm giá nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.

Thỏa thuận này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt trong EU, với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni gọi đó là một canh bạc "rất rủi ro" có thể làm suy yếu toàn bộ chính sách trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys lập luận rằng nó "không giúp ích gì cho giá các sản phẩm dầu mỏ cũng như sự đoàn kết của cộng đồng xuyên Đại Tây Dương". Ngược lại, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev ngày 15/10 đã công khai ủng hộ thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga, cho rằng mọi biện pháp giúp hạ giá nhiên liệu và duy trì sức cạnh tranh của châu Âu đều đáng hoan nghênh.

Khi được hỏi về quyết định của Trump trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông 444 ngày 17/10, ông Magyar nói: "Tổng thống Mỹ sẽ thực hiện những thỏa thuận mà ông ấy muốn. Mặt khác, thỏa thuận này có ý nghĩa quan trọng đối với Hungary".

Moscow tuyên bố sẽ ngay lập tức cung cấp 300.000 tấn dầu diesel, tiếp theo là 500.000 tấn nữa vào tháng tới. Theo Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, nhiên liệu này sẽ đến thị trường Mỹ trong vòng 15 – 20 ngày sau khi các hợp đồng liên quan giữa các công ty Nga và Mỹ được ký kết, hiện đang trong quá trình đàm phán.

"Hungary được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga cho đến tháng 11. Điều này được Mỹ gia hạn hàng năm. Nếu tổng thống Mỹ đã đạt được thỏa thuận về xuất khẩu dầu diesel, thì việc không gia hạn miễn trừ này cho Hungary ít nhất thêm 1 năm nữa là điều phi lý", ông Magyar nói.

Thỏa thuận miễn trừ này đạt được giữa ông Trump và cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người từng chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp hạn chế kinh tế của phương Tây đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Là quốc gia không có đường bờ biển, Hungary vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung dầu và khí đốt qua đường ống của Nga. Theo dữ liệu của S&P Global, khoảng 90% lượng dầu thô của Hungary năm 2025 được cung cấp bởi Moscow.

Thủ tướng Hungary nhấn mạnh rằng ông hiểu thỏa thuận dầu diesel giữa Nga và Mỹ "không được Ukraine hoan nghênh".

Sau khi thỏa thuận được công bố, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã chỉ trích gay gắt ông Trump, gọi thỏa thuận này là "yếu ké"" và khẳng định rằng nguyên nhân thực sự của tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu không phải là các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga như tổng thống Mỹ tuyên bố, mà là cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran.

Ngày 16/10, ông Trump cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm bãi bỏ các lệnh trừng phạt dưới đạo luật do cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đề xuất, bao gồm mức thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ Nga và mức thuế 100% đối với các khách hàng lớn mua dầu khí của Nga.

Theo RT