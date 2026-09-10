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Mỹ ‘sẽ không còn tương lai’ nếu thua Trung Quốc trong cuộc đua AI

| | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu thua trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) với Trung Quốc. Điều này cho thấy Washington thực sự đang lo ngại trước những bước tiến công nghệ của Bắc Kinh.

Mỹ ‘sẽ không còn tương lai’ nếu thua Trung Quốc trong cuộc đua AI- Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: AP)

"Sẽ không còn tương lai nào nữa nếu Trung Quốc thắng trong cuộc đua này", ông Bessent phát biểu tại sự kiện của Breitbart News ở Washington ngày 8/9, ngụ ý rằng ngân sách quốc phòng khổng lồ của Mỹ cũng sẽ không thể bảo vệ được đất nước.

"Nếu họ vượt xa chúng ta về AI, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa", ông nói.

Những phát biểu này dường như nhắm vào một số ý kiến ​​phản đối tại Mỹ, khi các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn đang được xây dựng tại địa phương của họ.

Cuối tháng trước, Tổng thống Donald Trump cảnh báo làn sóng phản đối của dư luận đối với các dự án này tại Mỹ đang tạo ra mối đe dọa về kinh tế và trao lợi thế cho Trung Quốc trong lĩnh vực AI.

Tại Trung Quốc, nhiều dự án mới đang được triển khai ở những khu vực thưa dân thuộc miền Bắc và Tây Bắc, cách xa thành phố lớn.

Phát biểu của ông Bessent cũng cho thấy nỗi lo của Mỹ về các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc. Chúng có sức mạnh gần tương đương với các phiên bản của Mỹ, nhưng khác biệt lớn là người dùng tốn ít chi phí hơn.

Tình trạng này vẫn diễn ra dù Mỹ đã nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhất của mình.

Cũng trong ngày 8/9, các cơ quan chính phủ Mỹ cáo buộc Alibaba, DeepSeek, Moonshot AI và các công ty AI khác của Trung Quốc đã "thu thập hàng tỷ token thông qua hàng triệu lượt tương tác/yêu cầu từ các mô hình AI tiên tiến nhất của Mỹ", bao gồm các biến thể của Claude (thuộc Anthropic PBC), Gemini (thuộc Alphabet Inc.) và Grok (thuộc SpaceXAI), ít nhất là từ cuối năm 2024.

Token là các đơn vị dữ liệu được mô hình xử lý trong quá trình huấn luyện và suy luận, đóng vai trò nền tảng cho khả năng dự đoán, tạo nội dung và suy luận của mô hình.

Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) nói Trung Quốc biết về những hành động này.

Ngày 9/9, Trung Quốc lên tiếng phản bác cáo buộc trên từ phía Mỹ, về việc "chưng cất" năng lực từ các mô hình AI tiên tiến của Mỹ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ "tránh đưa ra những cáo buộc vô căn cứ hoặc bôi nhọ" nước này. Bộ này cũng nhấn mạnh rằng, cả Trung Quốc và Mỹ đều là những cường quốc về AI và nên tăng cường hợp tác.

"Sự phát triển AI của Trung Quốc là kết quả của năng lực và sức mạnh tự chủ công nghệ ở trình độ cao. Chúng tôi chủ trương các bên cần tăng cường hợp tác để thúc đẩy sự phát triển AI theo hướng cởi mở, bao trùm, mang lại lợi ích chung và hướng tới lợi ích của toàn nhân loại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.

Các mô hình AI của Trung Quốc, như Kimi K3 của Moonshot, đang dần thâm nhập thị trường Mỹ và nhiều khu vực khác. Một số người coi đây là những giải pháp thay thế hiệu quả và có chi phí hợp lý hơn so với các mô hình AI tiên tiến hàng đầu của Mỹ.

Theo Bình Giang

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