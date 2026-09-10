'Sinh vật' khổng lồ đầy lông được bắt gặp ở 5 nơi khác nhau, cảnh sát vào cuộc rồi phát hiện điều bất ngờ

Những ngày đầu tháng 9, người dân tại thị trấn Damariscotta, bang Maine, Mỹ bất ngờ xôn xao trước sự xuất hiện của một "sinh vật" khổng lồ, toàn thân phủ đầy lông. Nhân vật bí ẩn không chỉ được nhìn thấy một lần mà liên tục xuất hiện tại nhiều địa điểm khác nhau, khiến cảnh sát địa phương phải vào cuộc.

"Sinh vật" đầy lông xuất hiện khắp thị trấn

Sự việc bắt đầu vào ngày 1/9, khi Sở Cảnh sát Damariscotta nhận được số lượng cuộc gọi được mô tả là "cao bất thường". Những người liên hệ đều kể về một nhân vật kỳ lạ có ngoại hình giống Sasquatch hay Bigfoot - sinh vật huyền thoại nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Mỹ.

Theo các thông tin được truyền thông nước ngoài đăng tải, "sinh vật" được nhìn thấy tại ít nhất 5 địa điểm quanh thị trấn. Không giống những câu chuyện Bigfoot thường xảy ra sâu trong rừng, lần này nhân vật bí ẩn lại xuất hiện ngay giữa khu dân cư.

Có lúc "sinh vật" đi vào một cửa hàng tạp hóa. Ở một thời điểm khác, nó lại xuất hiện gần trường học đúng ngày đầu tiên học sinh trở lại lớp.

Thay vì lẩn trốn khi gặp con người, nhân vật phủ đầy lông còn được cho là đứng vẫy tay với học sinh. Một số hình ảnh cho thấy "Bigfoot" đội thêm chiếc mũ chóp cao, càng khiến ngoại hình trở nên nổi bật.

Nhân vật này thậm chí còn ra hiệu để những tài xế xe tải chạy ngang qua bấm còi.

Những màn xuất hiện liên tiếp nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người dân chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội, trong khi những cuộc gọi báo cảnh sát tiếp tục được thực hiện.

Các bức ảnh cho thấy một nhân vật cao lớn, đi bằng hai chân, cơ thể gần như được bao phủ hoàn toàn bởi lớp lông màu nâu. Nếu chỉ nhìn từ xa, hình dáng này khá giống với những mô tả quen thuộc về Bigfoot.

Trước tình hình đó, cảnh sát Damariscotta quyết định kiểm tra.

Cảnh sát tìm thấy "sinh vật" trên phố Main

Cảnh sát trưởng Erik Josephson sau đó cho biết lực lượng chức năng đã thực hiện một cuộc điều tra mà ông hài hước mô tả là "dài hơi, toàn diện và hoàn toàn nghiêm túc".

Cuộc truy tìm cuối cùng không đưa cảnh sát vào một khu rừng hẻo lánh.

Cảnh sát William Smith phát hiện "sinh vật" đang ngồi khá bình thản trên phố Main - một trong những tuyến đường chính của thị trấn.

Viên cảnh sát tiến lại gần.

Và lúc này, bí ẩn khiến người dân Damariscotta bàn tán suốt cả ngày mới được giải đáp.

Bên dưới lớp lông không phải một loài sinh vật chưa từng được khoa học ghi nhận, mà đơn giản là một người đàn ông mặc bộ trang phục Bigfoot rất giống thật.

Thay vì một cuộc đối đầu căng thẳng, cảnh sát Smith trò chuyện với người đàn ông. Một số cư dân khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra còn dừng lại để chụp ảnh cùng "Bigfoot".

Cảnh sát sau đó xác định không có bằng chứng về hành vi phạm pháp, cũng không phát hiện dấu hiệu cho thấy người đàn ông có ý định gây nguy hiểm. Vì thế, người mặc trang phục không bị bắt giữ hay truy tố.

Danh tính của người đàn ông cũng như nguyên nhân khiến anh mặc trang phục Bigfoot đi quanh Damariscotta không được cảnh sát công bố.

Trong thông báo sau vụ việc, cảnh sát địa phương thậm chí còn đùa rằng họ hiểu kết quả này có thể làm một số người thất vọng. Một vài thành viên trong lực lượng từng âm thầm hy vọng lần này họ thực sự tìm thấy điều gì đó có thể gây chú ý trên toàn nước Mỹ.

"Vụ án" vì thế được khép lại mà không có phát hiện về một loài mới nào.

Dù vậy, cảnh sát Damariscotta nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực. Họ cho rằng những cuộc gọi cho thấy người dân trong thị trấn quan tâm tới những gì xảy ra xung quanh và sẵn sàng cảnh báo khi nhận thấy điều bất thường.

Bigfoot từng gây tò mò suốt hàng chục năm

Bigfoot, còn được gọi là Sasquatch, là một trong những sinh vật huyền thoại nổi tiếng nhất Bắc Mỹ. Trong các mô tả phổ biến, Bigfoot có hình dạng gần giống con người nhưng kích thước lớn, đi bằng hai chân và cơ thể phủ đầy lông.

Cái tên Bigfoot đặc biệt được công chúng chú ý từ năm 1958, sau khi một tờ báo ở Bắc California đăng thông tin về những dấu chân giống chân người dài tới 16 inch, tương đương hơn 40 cm, được tìm thấy gần Bluff Creek.

Tuy nhiên, câu chuyện này sau đó cũng có một bước ngoặt đáng chú ý. Sau khi Ray Wallace qua đời vào năm 2002, các con của ông cho biết chính Wallace từng tạo ra những dấu chân nói trên như một trò đùa.

Dù hàng chục năm trôi qua với vô số hình ảnh, lời kể và những cuộc tìm kiếm, đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học được giới chuyên môn chấp nhận để xác nhận Bigfoot thực sự tồn tại.

Còn tại Damariscotta, cuộc chạm trán với "sinh vật" đầy lông đầu tháng 9 lại kết thúc theo cách nhẹ nhàng hơn nhiều. Thay vì phát hiện một sinh vật huyền thoại, cảnh sát chỉ tìm thấy một người đàn ông trong bộ đồ hóa trang - đủ giống thật để khiến cả thị trấn có một ngày khó quên.

Theo The Boston Globe, Damariscotta Police Department, Smithsonian Magazine