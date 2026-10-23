Mỹ thu hồi hơn 300.000 visa

Ngày 20/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025. Theo Reuters, số liệu mới nhất cho thấy tốc độ thu hồi visa đã tăng nhanh trong những tuần gần đây.

Trước đó, trong bản cập nhật ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết số thị thực bị thu hồi kể từ tháng 1/2025 đã vượt 175.000. Như vậy, số liệu công bố mới nhất ghi nhận mức tăng đáng kể so với lần cập nhật trước đó.

Nhiều người nước ngoài bị thu hồi thị thực Mỹ trong bối cảnh nước này tăng cường kiểm soát nhập cư (Ảnh minh họa: goeugo).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trên mạng xã hội X rằng nước này đang thu hồi thị thực với tốc độ nhanh hơn bất kỳ chính quyền nào trước đây.

Ông nhấn mạnh cơ quan chức năng không khoan nhượng đối với người nước ngoài sử dụng thị thực nhưng vi phạm pháp luật, gian lận hoặc gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Việc thu hồi thị thực diễn ra trong khuôn khổ các biện pháp tăng cường kiểm soát nhập cư của Mỹ. Bên cạnh hoạt động trục xuất người nhập cư, chính quyền còn đẩy mạnh kiểm tra thông tin trên mạng xã hội đối với người nước ngoài và người xin thị thực nhằm phục vụ quá trình sàng lọc.

Các quyết định này đã thu hút sự chú ý của những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền. Theo các nhà hoạt động, việc thu hồi thị thực trong những trường hợp liên quan đến biểu tình hoặc phát ngôn trên mạng xã hội làm dấy lên lo ngại về quyền tự do ngôn luận và việc bảo đảm các thủ tục pháp lý công bằng.

Một số tổ chức cũng bày tỏ lo ngại các biện pháp kiểm soát nhập cư có thể ảnh hưởng đến những cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Mỹ.

Trong đó, cộng đồng người Mỹ gốc Somalia tại bang Minnesota được đề cập trong các tranh luận về phạm vi áp dụng những biện pháp kiểm soát này.

Ngoài việc tăng cường kiểm tra và thu hồi thị thực, Mỹ còn điều chỉnh một số điều kiện liên quan đến nhập cư hợp pháp.

Theo Reuters, chính quyền đã áp dụng các khoản phí cao đối với một số loại thị thực lao động, khiến chi phí đối với một bộ phận người nước ngoài muốn đến Mỹ làm việc tăng lên.

Trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc tuân thủ pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia, các nhà hoạt động nhân quyền tiếp tục đặt câu hỏi về tác động của những biện pháp kiểm soát nhập cư đối với quyền lợi của người nước ngoài.

Theo NY Post, quốc tịch của những người bị thu hồi visa hiện chưa được xác định rõ.

Trong năm 2025, khoảng 25% số trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến hành hung hoặc các hành vi phạm tội khác, 22% liên quan đến lái xe trong tình trạng say xỉn, 7% liên quan đến trộm cắp và 7% liên quan đến lạm dụng hoặc phân phối chất gây nghiện.

Nguồn: Reuters, nypost

Hân Ly