Mỹ thưởng 10.000 USD cho những nhân viên làm việc xuất sắc khi chính phủ đóng cửa

Việc lực lượng nhân sự thiếu hụt nghiêm trọng - do chính phủ đóng cửa - đã làm gia tăng tình trạng ùn tắc tại các sân bay Mỹ trong thời gian qua (Ảnh: Getty Images)

Cụ thể, khoản thưởng 10.000 USD sẽ được trao cho các nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt thời gian 43 ngày chính phủ liên bang đóng cửa.

Trên nền tảng mạng xã hội X, bà Noem viết: "Người dân Mỹ có thể tự hào về đội ngũ nhân viên TSA trên khắp cả nước, những người đã tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trong suốt thời gian chính phủ đóng cửa. Nhiều người đã nỗ lực rất lớn để bảo vệ đất nước, hỗ trợ đồng bào và duy trì hoạt động đi lại của toàn quốc". Bà cũng nhấn mạnh: "Tổng thống Trump và tôi sẽ trao khoản thưởng 10.000 USD cho những nhân viên TSA xuất sắc, vượt trên yêu cầu công việc. Xin cảm ơn các nam, nữ nhân viên của TSA - những người yêu nước!".

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa gần 1 tháng rưỡi đã khiến khoảng 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên an ninh thuộc Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) phải tiếp tục làm việc trong điều kiện không được trả lương. Việc lực lượng nhân sự thiếu hụt nghiêm trọng đã làm gia tăng tình trạng ùn tắc tại các sân bay trong những tuần gần đây. Hàng chục nghìn chuyến bay buộc phải hoãn hoặc hủy do không đủ kiểm soát viên không lưu, trong khi khu vực kiểm tra an ninh thường xuyên quá tải vì nhiều nhân viên TSA vắng mặt.

Theo báo New York Times, Bộ trưởng Noem đã trực tiếp trao một số khoản thưởng tại cuộc họp báo tổ chức ở sân bay quốc tế George Bush, thành phố Houston. Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa chưa công bố tiêu chí cụ thể để xác định những người được nhận thưởng.

Ông Johnny J. Jones, Thư ký kiêm Thủ quỹ của Hội đồng TSA 100 thuộc Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ (AFGE), cho biết khoản thưởng có ý nghĩa lớn đối với một bộ phận nhân viên, nhưng nhấn mạnh rằng toàn bộ lực lượng TSA đều chịu ảnh hưởng nặng nề trong 43 ngày chính phủ đóng cửa. "Tốt hơn hết là nên hỗ trợ tất cả mọi người, vì tất cả đều đã trải qua giai đoạn khó khăn", ông nói.

Việc lực lượng nhân sự thiếu hụt nghiêm trọng - do chính phủ đóng cửa - đã làm gia tăng tình trạng ùn tắc tại các sân bay Mỹ trong thời gian qua (Ảnh: NY Post)

Theo bản ghi nhớ của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ (OMB), các nhân viên TSA cũng như những người làm việc tại các cơ quan liên bang khác dự kiến nhận được khoản lương tiếp theo vào ngày 19/11, sau nhiều tuần làm việc không lương.

Trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa, bà Noem đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích khi Bộ An ninh Nội địa phát các đoạn video trong đó bà cho rằng tình trạng bế tắc ngân sách là do các nghị sĩ đảng Dân chủ. Một số sân bay sau đó đã ngừng phát các video này. Đại diện Cảng vụ Portland, bang Oregon, cho biết cơ quan này không đồng ý sử dụng tài sản công cho thông điệp mang tính chất chính trị, viện dẫn quy định của Đạo luật Hatch về cấm sử dụng nguồn lực liên bang cho mục đích vận động chính trị.

Đầu tháng này, một nhóm Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi văn bản yêu cầu Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO) điều tra các "thông điệp mang tính đảng phái" mà họ cho rằng đã được một số cơ quan liên bang công bố trước và trong giai đoạn chính phủ đóng cửa, trong đó đặc biệt đề cập đến các video của bà Noem được phát tại nhiều sân bay. Trong thư gửi GAO, các Thượng nghị sĩ nhấn mạnh luật liên bang cấm sử dụng ngân sách nhằm gây ảnh hưởng đến Quốc hội trong việc thông qua hay phản đối các đạo luật hoặc khoản phân bổ ngân sách.