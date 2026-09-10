Mỹ tốn thêm hơn 100 tỷ USD để mua hai mặt hàng thiết yếu

Theo CNN, dữ liệu theo dõi chi phí do Trường Quan hệ quốc tế và công chúng Watson (thuộc Đại học Brown) công bố cho thấy, người dùng Mỹ phải chi thêm tới 100,9 tỷ USD cho xăng và dầu diesel, kể từ sau khi xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra vào tháng 2 năm nay. Trong tổng số hơn 100 tỷ USD đội giá, người tiêu dùng ở Mỹ đã chi hơn 55 tỷ USD cho xăng thông thường và hơn 45 tỷ USD cho dầu diesel.

Như vậy, tính trung bình thì mỗi hộ gia đình Mỹ sẽ phải gánh thêm khoảng 770 USD. Đáng chú ý là chi phí nhiên liệu được dự báo sẽ tiếp tục tăng, từ đó gây thêm áp lực lên lạm phát.

Giá xăng trung bình ở Mỹ đã tăng 39%

Số liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy, giá xăng bình quân toàn quốc ở Mỹ đã chạm mức 4,15 USD/gallon (tương đương 1,09 USD/lít), tương ứng tăng 39% so với mức 2,98 USD trước đó. Đây cũng là mức giá cao kỷ lục từng được ghi nhận trong kỳ nghỉ Lễ Lao động (Labor Day), qua đó vượt qua cột mốc 3,82 USD/gallon thiết lập năm 2012. Đồng thời, đây là lần đầu tiên giá xăng vượt ngưỡng 4 USD/gallon trong dịp này.

Tương tự như xăng, dầu diesel (nhiên liệu thiết yếu để vận hành xe tải, tàu hỏa, máy kéo và tàu thuyền) ở Mỹ hiện cũng đắt kỷ lục. Cụ thể, giá trung bình một gallon dầu diesel hiện là 5,90 USD, tức là tăng từ 3,76 USD so với thời điểm trước khi diễn ra chiến s; đồng thời vượt kỷ lục cũ năm 2022.

Theo theo số liệu của AAA, dầu diesel đã tăng hơn 60% từ đầu năm và gần như chắc chắn sẽ ghi nhận mức tăng lớn nhất 26 năm. Thậm chí, một số nhà phân tích cảnh báo giá dầu có thể còn tăng cao hơn nữa.

Ông Tom Kloza - cố vấn trưởng về năng lượng tại Gulf Oil cho biết trên CNN rằng: "Chúng ta đang bước vào mùa thu có giá xăng đắt nhất từ trước đến nay. Nhưng đáng lo ngại hơn cả là dầu diesel. Nhiên liệu này tăng giá sẽ khiến chi phí điều chỉnh trong mọi lĩnh vực".

Giá dầu có thể lên tới 120 USD/thùng?

Xung đột Mỹ - Israel với Iran đã làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và đẩy giá xăng dầu tăng cao. Ảnh: AP

Tính đến thời điểm hiện nay, giá dầu thô WTI trên thị trường quốc tế đang neo ở mức 94,05 USD/thùng. Dầu Brent chuẩn toàn cầu đã chạm tới 99,12 USD/thùng. Theo Reuters, giới hoạch định chính sách từng kỳ vọng rằng các biện pháp can thiệp sẽ sớm xoa dịu tình hình sau vài tuần. Nhưng thực tế căng thẳng đã bước sang tháng thứ sáu mà vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt rõ ràng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay xuất phát từ sự đình trệ của huyết mạch giao thương dầu khí toàn cầu. Trong đó, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển gần 20% lượng dầu mỏ của thế giới, hiện gần như bị tê liệt vì căng thẳng địa chính trị leo thang. Chính sự đứt gãy nguồn cung tại điểm nút này khiến thị trường năng lượng quốc tế rơi vào trạng thái cực kỳ nhạy cảm và dễ tổn thương.

Mới đây, Goldman Sachs cũng đã nâng dự báo giá dầu Brent tháng 12 lên 85 USD/thùng. Ngân hàng này dự báo rằng giá trung bình năm 2027 đạt 80 USD thùng, tức là tăng so với dự báo trước đó là 75 USD. Trên thực tế, giá Brent hiện tại là 99,4 USD một thùng.

Theo Goldman Sachs, sản lượng dầu của Trung Đông chỉ có thể phục hồi từ nửa cuối năm sau. Thậm chí, ngân hàng này cảnh báo giá Brent vượt 120 USD nếu sản lượng tại vùng Vịnh vẫn thấp hơn nhiều so với trước chiến sự.

Đáng chú ý là vấn đề không chỉ là giá dầu thô tăng mà còn do thiếu công suất lọc dầu. Bởi thực tế các trung tâm lọc dầu lớn nhất trên thế giới ở Trung Đông, Nga và Trung Quốc đều đang chịu tác động bởi xung đột và các hạn chế xuất khẩu. Vì vậy, các nhà máy lọc dầu Mỹ phải tăng công suất để bù đắp.

Bài tham khảo nguồn: CNN, Reuters, AAA