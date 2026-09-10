Trung Quốc mất hàng tỷ đô tại thị trường Mỹ: Campuchia và Indonesia tăng tốc; Việt Nam giữ vị thế ra sao?

Tờ Financial Express (Bangladesh) đưa tin, theo dữ liệu do Văn phòng Dệt may và May mặc Mỹ (OTEXA) công bố vào ngày 3/9, hoạt động nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ từ các quốc gia cung cấp chính ở châu Á có sự phân hóa rõ rệt tính đến tháng 7/2026; trong đó, các "ông lớn" sản xuất truyền thống như Trung Quốc và Ấn Độ đều chứng kiến sự sụt giảm mạnh.

Các thương hiệu và nhà mua hàng Mỹ đang tìm cách đa dạng hóa rủi ro, quản lý tác động của thuế quan và phân bổ lại đơn hàng sang các trung tâm sản xuất tại Đông Nam Á và Nam Á. Ảnh: KNN

Trung Quốc ghi nhận mức giảm sâu nhất trong số các nhà cung cấp lớn, với kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ giảm tới 34,11% xuống còn 4,55 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026, so với mức 6,91 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.

Ấn Độ cũng đối mặt với sự sụt giảm đáng kể, khi lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ giảm 25,65% xuống còn 2,45 tỷ USD từ mức 3,30 tỷ USD của năm 2025.

Ngược lại, Campuchia nổi lên như một điểm sáng. Quốc gia này ghi nhận mức tăng trưởng 10,89% về giá trị xuất khẩu tính từ đầu năm, đạt 2,62 tỷ USD so với mức 2,36 tỷ USD của một năm trước.

Indonesia cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực, với kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc tăng 3,10%, đạt 2,74 tỷ USD trong bảy tháng đầu năm 2026.

Trong khi đó, Việt Nam – một "ông lớn" trên thị trường – lại cho thấy sự ổn định tương đối, dù ghi nhận mức giảm nhẹ 0,68% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 9,37 tỷ USD (so với 9,43 tỷ USD vào năm 2025).

Pakistan ghi nhận mức giảm 5,44%, xuống còn 1,27 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2026.

Theo nhận định của giới chuyên môn, sự khác biệt rõ rệt này phản ánh quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng đang diễn ra của các thương hiệu và nhà mua hàng Mỹ; họ đang tìm cách đa dạng hóa rủi ro, quản lý tác động của thuế quan và phân bổ lại đơn hàng sang các trung tâm sản xuất tại Đông Nam Á và Nam Á.

Trao đổi với Financial Express, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Bangladesh cho biết Việt Nam vẫn là lựa chọn thay thế hàng đầu cho Trung Quốc đối với các dòng sản phẩm may mặc có giá trị cao và quy trình sản xuất phức tạp.

Họ nhận định rằng Campuchia đã trở thành bên hưởng lợi đáng kể nhờ mức tăng trưởng hai con số, qua đó tiếp nhận các đơn hàng phân khúc thấp đến trung bình bị chuyển dịch từ nơi khác – đặc biệt là các mặt hàng vải dệt thoi cơ bản và trang phục thể thao (activewear).

Đồng thời, Indonesia cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực, mang đến cho các nhà mua hàng Mỹ một trung tâm cung ứng đáng tin cậy cho phân khúc hàng may mặc tầm trung.

Trung Quốc ghi nhận mức giảm sâu nhất trong số các nhà cung cấp hàng may mặc cho Mỹ. Ảnh: CNS

Chuyên gia lý giải

Khi lý giải về sự biến động của thị trường, các doanh nghiệp xuất khẩu của Bangladesh cho rằng việc Trung Quốc rút lui khỏi một số mảng sản xuất đã tạo ra khoảng trống lớn, chủ yếu ở dòng hàng may mặc kỹ thuật hoặc sản phẩm làm từ sợi tổng hợp/sợi nhân tạo (MMF).

Theo các doanh nghiệp này, Việt Nam và Campuchia sở hữu chuỗi cung ứng sợi nhân tạo (MMF) hoàn thiện, trong khi Bangladesh vẫn phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm dệt kim từ cotton cơ bản; điều này hạn chế khả năng tiếp nhận các dòng sản phẩm mà Trung Quốc từng sản xuất.

Bên cạnh đó, các nhà mua hàng Mỹ đang ưu tiên sự linh hoạt trong chuỗi cung ứng và dành sự quan tâm cho các cảng biển tại Đông Nam Á. Các cảng này có thời gian vận chuyển đến Mỹ ngắn hơn so với các tuyến đường biển dài và tình trạng tắc nghẽn tại các cảng trung chuyển nội địa của Bangladesh.

Ngoài ra, các vấn đề nội tại của Bangladesh trong thời gian gần đây cũng khiến các nhà mua hàng e ngại. Điều này thúc đẩy các thương hiệu Mỹ phân bổ lại nguồn cung sang Việt Nam, Campuchia và Indonesia để giảm thiểu rủi ro, các doanh nghiệp nhận định.

Tuy vậy, khi trao đổi với Financial Express, cựu giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA) Mohiuddin Rubel cho rằng kết quả của Bangladesh không quá tệ khi so sánh với mức giảm 8,28% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ trong cùng kỳ.

"Bangladesh có thể giành thêm các đơn hàng từ Trung Quốc và Ấn Độ nếu duy trì được năng lực cạnh tranh – yếu tố vốn đang bị suy giảm vì nhiều lý do, bao gồm cả các vấn đề nội tại như cuộc khủng hoảng năng lượng", ông nhận định.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng dù Indonesia và Campuchia đã ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, doanh thu của họ vẫn thấp hơn nhiều so với Bangladesh.

Ông Rubel còn cho biết, thế hệ người tiêu dùng Mỹ mới đang có xu hướng lựa chọn các sản phẩm may mặc bền vững và hàng đã qua sử dụng; điều này làm giảm kim ngạch nhập khẩu nhưng lại thúc đẩy doanh số bán hàng nội địa của Mỹ.