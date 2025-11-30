Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ: Xả súng kinh hoàng trong tiệc sinh nhật ở California, nhiều người thương vong

30-11-2025 - 17:30 PM | Tài chính quốc tế

Giới chức bang California - Mỹ cho biết 4 người đã thiệt mạng, 10 người khác trọng thương trong một vụ xả súng xảy ra hôm 29-11 (giờ địa phương).

Dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt San Joaquin Heather Brent, đài NBC News thông tin hiện trường vụ xả súng là một phòng tiệc tại TP Stockton, khi đó đang tổ chức tiệc họp mặt gia đình.

Mỹ: Xả súng kinh hoàng trong tiệc sinh nhật ở California, nhiều người thương vong- Ảnh 1.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng khiến ít nhất 4 người thiệt mạng ở Mỹ. Ảnh: KXTV

Cụ thể, đại diện cảnh sát hạt San Joaquin cho hay tiếng súng nổ ra vào khoảng 18 giờ ngày 29-11, bên trong phòng tiệc có địa chỉ: 1900 đường Lucile, TP Stockton.

Mỹ: Xả súng kinh hoàng trong tiệc sinh nhật ở California, nhiều người thương vong- Ảnh 2.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng khiến ít nhất 4 người thiệt mạng ở Mỹ. Nguồn: KCRA

"Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là hành động có chủ đích. Cảnh sát đang nỗ lực xác định danh tính tay súng" - bà Brent nói với báo chí.

Bà Heather Brent xác nhận nạn nhân có cả trẻ em. Hiện nhà chức trách chưa rõ tình trạng, độ tuổi cũng như giới tính chính xác từng nạn nhân. 

Trong khi đó, ông Jason Lee, Phó Thị trưởng TP Stockton, tiết lộ vụ bạo lực nổ ra giữa bữa tiệc sinh nhật dành cho trẻ em. 

Thống đốc bang California Gavin Newsom viết trên mạng xã hội X rằng sau khi nhận thông báo về vụ xả súng kinh hoàng, ông có yêu cầu Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật theo dõi sát sao diễn biến vụ việc.

Theo Tâm Nguyễn

Người Lao Động

