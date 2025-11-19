Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Myanmar phong tỏa trung tâm lừa đảo, bắt giữ gần 350 người nước ngoài

19-11-2025 - 21:10 PM | Tài chính quốc tế

Hôm nay (19/11), quân đội Myanmar, cảnh sát thành phố Myawaddy và lực lượng biên phòng Karen của nước này triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm kiểm soát hoàn toàn khu phức hợp lừa đảo ở Shwe Kokko, báo The Nation đưa tin.

Myanmar phong tỏa trung tâm lừa đảo, bắt giữ gần 350 người nước ngoài- Ảnh 1.

Gần 350 người nước ngoài bị bắt trong chiến dịch truy quét. (Ảnh: The Nation)

Khu này nằm đối diện tỉnh Tak của Thái Lan, ngăn cách bởi một con sông.

Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ 346 công dân nước ngoài, hầu hết là người Trung Quốc. Giới chức Myanmar cũng thu giữ số lượng lớn thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo, bao gồm máy tính bàn, laptop và điện thoại di động. Khu vực này đã bị phong tỏa để ngăn công dân nước ngoài chạy thoát.

Myanmar phong tỏa trung tâm lừa đảo, bắt giữ gần 350 người nước ngoài- Ảnh 2.

Các lực lượng Myanmar triển khai chiến dịch truy quét ổ lừa đảo. (Ảnh: The Nation)

Lực lượng biên phòng Karen áp hạn chế di chuyển, cho biết Shwe Kokko đang bị kiểm soát chặt chẽ. Người nước ngoài không được phép rời đi, chỉ công dân Myanmar và người dân địa phương có thẻ căn cước do lực lượng này cấp mới được ra vào khu vực.

Một số báo cáo cho biết các lực lượng Myanmar tiếp tục phá hủy khu phức hợp KK Park do người Trung Quốc điều hành ở khu vực Aeng Jemeang thuộc thành phố Myawaddy.
Các vụ nổ ở khu này gây rung chuyển cả vùng biên giới của Thái Lan, khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng đáng kể.

Tối 18/11, các lực lượng Myanmar thực hiện 2 vụ nổ tại các tòa nhà quản lý trong khu KK Park, gây hư hỏng ít nhất 5 ngôi nhà bên phía Thái Lan. Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy những tiếng nổ lớn với cường độ ngày càng tăng.

Theo Tú Linh

Tiền Phong

