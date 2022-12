Năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 23 lần, dòng khách từ đâu đổ về nhiều nhất?

Báo cáo cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12 đạt 707,1 nghìn lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước và gấp 41,2 lần so với năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 4 đạt hơn 1,7 triệu lượt người, gấp 41 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 4, lượng khách du lịch đến từ châu Á cao nhất với hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng hơn 37 lần sao với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hàn Quốc là nơi có lượng khách du lịch cao nhất với hơn 475.000 lượt người.

Tính chung năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 3,66 triệu lượt người, gấp 23,3 lần so với năm trước nhưng vẫn giảm 79,7% so với năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 3.277,2 nghìn lượt người, chiếm 89,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 29,5 lần so với năm trước; bằng đường bộ đạt 380,9 nghìn lượt người, chiếm 10,4% và gấp 8,4 lần; bằng đường biển đạt 3,1 nghìn lượt người, chiếm 0,1% và gấp 5,1 lần.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Hàn Quốc là quốc gia có lượt khách du lịch đến Việt Nam đông nhất năm 2022 với hơn 965.000 người, gấp 29 lần so với năm 2021.

Mỹ là quốc gia có lượt khách du lịch cao thứ 2 đến Việt Nam trong năm nay với hơn 318.000 lượt người, tăng 82 lần so với năm 2021.

Lượng khách du lịch đến từ Thái Lan cao thứ 3 với hơn 202.000 người, tăng hơn 66 lần so với năm 2021. Tiếp theo là các nước Campuchia và Singapore với số lượng khách du lịch lần lượt đạt 200.907 và 178.861 lượt người.

Xếp trong top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có lượt khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất còn có Nhật Bản, Malaysia, Úc và Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc.