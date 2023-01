Năm 2022 thu hơn 1,5 triệu tỷ đồng tiền thuế

Báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý đạt 1,515 triệu tỷ đồng. Con số này vượt xa dự toán được Quốc hội giao là 1,174 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền thuế thu năm 2022 bằng 112,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý trong hơn 1,5 triệu tỷ đồng tiền thuế thu năm 2022 có 78.030 tỷ đồng thu từ dầu thô. Con số này bằng 276,7% so với dự toán, bằng 174,8% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, thu nội địa đạt 1,437 triệu tỷ đồng bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2021.

So với cùng kỳ năm 2021, có 15/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng: Khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 7,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,6%; Thuế thu nhập cá nhân tăng 28,3%; Lệ phí trước bạ tước tăng 24,9%; Phí – lệ phí tăng 17,8%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 58,4%; Thu tiền cho thuế đất, thuê mặt nước tăng 1,7%; Thu tiền sử dụng đất tăng 12,1%; Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tăng 17,2%; Thu từ hoạt động xổ số tăng 24,5%…

Trong khi nếu tính theo địa bàn, có 45/63 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ.

Sang năm 2023, Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu ngân sách cho cơ quan thuế là 1,373 triệu tỷ đồng. Trong đó thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng, thu nội địa là 1,331 triệu tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, trong bối cảnh nguồn thu nội địa năm 2023 còn nhiều biến động, dòng tiền tạm thời nhàn rỗi trong giai đoạn nền kinh tế ngưng chệ do dịch bệnh COVID-19 đã tìm đến kênh đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, đã mang lại nguồn thu ngay cho ngân sách Nhà nước giai đoạn cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Đến nay, gói chính sách tiền tệ và các giải pháp lành mạnh hóa thị trường của Ngân hàng Nhà nước dự báo sẽ hướng dòng tiền vào các kênh đầu tư thực chất, tạo ra giá trị tăng thêm cho xã hội. Tuy nhiên sự chuyển hướng này cần nhiều thời gian hơn để quay vòng tạo ra lợi nhuận và nguồn thu cho ngân sách.

Ngoài ra, các chính sách miễn, giảm thuế ban hành trong năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng đến nguồn thu năm 2023. Cùng với đó, nền kinh tế với độ mở cao, những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của kinh tế thế giới đã và đang tạo sức ép lớn tới kinh tế nước ta trong năm 2023…

"Trước những khó khăn kép mà nền kinh tế đang phải đối phó từ sức ép bên ngoài do bối cảnh thế giới và nội tại nền kinh tế do tác động lớn của dịch bệnh trong 2 năm qua đối với một số ngành, lĩnh vực, ngành Thuế đã xác định thu ngân sách năm 2023 và những năm tiếp theo sẽ phải đối diện với những áp lực lớn và ngay từ bây giờ", Tổng cục Thuế cho biết.

Tổng cục Thuế nhấn mạnh sẽ thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách được giao: Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu; duy trì và mở rộng các dịch vụ thuế điện tử; thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế; triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.