Năm 2025 kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

30-10-2025 - 15:52 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong 3 năm tới, khi thực hiện các chính sách mới của Luật Việc làm 2025, quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn

Theo Bộ Nội vụ, năm 2025, dự kiến cả nước có 16.595.438 người lao động tại 629.708 đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Mức lương tháng bình quân làm căn cứ đóng BHTN là gần 6,8 triệu đồng. 

Dự kiến số thu BHTN năm nay đạt hơn 25.735 tỉ đồng, chi là 27.188 tỉ đồng và số dư cuối kỳ là khoảng 67.384 tỉ đồng.

Năm 2025 kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thế nào?- Ảnh 1.

Người lao động tại TP HCM làm thủ tục đề nghị hưởng BHTN

Hiện nay, mức đóng BHTN đối với người lao động là bằng 1% tiền lương tháng; người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia BHTN. Nếu tiếp tục duy trì mức đóng này thì dự kiến số thu BHTN năm 2026 khoảng 27.041 tỉ đồng, năm 2027 khoảng 28.344 tỉ đồng và năm 2028 khoảng 29.722 tỉ đồng.

Từ 1-1-2026, khi Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, nguồn thu quỹ BHTN sẽ phát sinh nguồn tăng từ việc việc mở rộng đối tượng tham gia BHTN (người lao động có giao kết hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương)…. 

Đồng thời, tăng thêm nhiều khoản chi phí như hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; hỗ trợ tiền đóng BHTN cho người sử dụng lao động sử dụng lao động là người khuyết tật; chi phí quản lý…

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đánh giá khi thực hiện các chính sách mới theo quy định của Luật Việc làm 2025 và giữ nguyên mức đóng BHTN như hiện nay thì trong 3 năm tới quỹ BHTN vẫn đảm bảo an toàn.

Theo Mai Chi

Người lao động

