Năm 2025, lương hưu và tuổi nghỉ hưu có gì mới khiến nhiều người “đứng ngồi không yên”?

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu của người lao động đang được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh tăng theo lộ trình nhất định cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, với quy định trên, tuổi nghỉ hưu vào năm 2025 của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được xác định như sau:

- Nam: Từ đủ 61 tuổi 03 tháng.

- Nữ: Từ đủ 56 tuổi 08 tháng.

Ngoài ra, theo Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động còn có thể nghỉ hưu sớm hơn độ tuổi nói trên từ 05 đến 10 tuổi nếu có thêm các yếu tố như bị suy giảm khả năng lao động; có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,…

Ảnh minh họa

Tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu

Theo Điều 66, Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024, khoản 3 Điều 1 Nghị định 159/2025/NĐ-CP, mức hưởng lương hưu của người lao động có thời gian tham gia BHXH bắt buộc sẽ được tính dựa trên số năm đóng BHXH và mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH. Cụ thể công thức tính như sau:

Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng (tính theo số năm đóng BHXH) x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Ngoài ra, trường hợp người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước ngày 01/7/2025 và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo các đối tượng này từ đủ 20 năm trở lên khi tính mức lương hưu hằng tháng thấp hơn mức tham chiếu thì được tính bằng mức tham chiếu. Đó là các trường hợp:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;

- Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP ghi nhận mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 01/7/2024 là 2,34 triệu đồng/tháng tại khoản 2 Điều 3.

Giữ nguyên tiền lương hưu, trợ cấp BHXH

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 159/2024/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 đối với thực hiện chính sách tiền lương, một số chính sách xã hội quy định chưa tăng tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong năm 2025.

Theo khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 159/2024/QH15, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc tiếp tục điều chỉnh tăng tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 thuận lợi hơn và cân đối được nguồn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mức lương hưu và trợ cấp BHXH vẫn chưa có sự thay đổi so với trước đó.