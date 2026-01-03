Năm 2026: Mở đầu kỷ nguyên phát triển mới

Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, xung đột địa chính trị, thiên tai lịch sử và xu hướng bảo hộ gia tăng, Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua "gió ngược", đạt mức tăng trưởng GDP ước vượt 8%. Quy mô nền kinh tế lần đầu vượt mốc 510 tỉ USD, xếp hạng 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN.

Trong khi đó, nền tảng vĩ mô vẫn ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới 4%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt kỷ lục khoảng 920 tỉ USD, trong đó xuất khẩu vượt 470 tỉ USD, tiếp tục duy trì xuất siêu. Các ngành điện tử, công nghiệp chế biến - chế tạo tăng trưởng mạnh, trở thành động lực then chốt cho nền kinh tế.

Đầu tư công đạt mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay, thúc đẩy hạ tầng chiến lược với hơn 3.300 km cao tốc Bắc - Nam được hoàn thành, khánh thành sân bay Long Thành đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F. Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao đổ vào các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, năng lượng xanh, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên bình diện xã hội, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam chính thức bước vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. An sinh xã hội được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, du lịch phục hồi mạnh. Khoa học - công nghệ có bước tiến rõ nét khi Viettel làm chủ công nghệ 5G với hơn 30.000 trạm phát sóng; Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) được thông qua, đặt nền móng cho kinh tế số…

Trên nền tảng đó, năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển mới. Đây là năm đầu triển khai Kế hoạch 5 năm 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Dù nhiều tổ chức quốc tế dự báo mức tăng trưởng 6%-7% nhưng với nội lực được tích lũy, Việt Nam hoàn toàn có dư địa để hướng tới mức cao hơn. Trong đó, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, chiếm khoảng 7% GDP, tập trung cho các dự án hạ tầng then chốt.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức sẽ hình thành "tam giác chiến lược" mới. Với Luật AI làm nền tảng, Việt Nam đặt mục tiêu dẫn đầu khu vực về ứng dụng AI, bán dẫn và năng lượng tái tạo. Xuất khẩu tiếp tục là trụ cột, hướng tới kim ngạch vượt 500 tỉ USD, đồng thời đa dạng hóa thị trường để giảm rủi ro thuế quan.

Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất, với các cơ chế thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đời sống xã hội tiếp tục cải thiện, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 5.400-5.500 USD, bảo hiểm y tế bao phủ gần 96%, nhà ở xã hội và việc làm chất lượng cao gia tăng.

Năm 2026 còn mang ý nghĩa chính trị - lịch sử quan trọng, với Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phương châm "hành động đột phá, lan tỏa kết quả" sẽ được triển khai quyết liệt, từ tinh gọn bộ máy, chống lãng phí đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Từ những tiền đề đó, năm 2026 được kỳ vọng là năm tăng tốc, bứt phá toàn diện, tạo nền móng vững chắc hướng tới các cột mốc lịch sử: kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.