Năm 2026 rồi, nên mua iPhone 16 hay iPhone 17?

Với khoảng cách xấp xỉ 5 triệu đồng, sự chênh lệch về mặt công nghệ liệu có đủ để thuyết phục người dùng nâng cấp?

Yếu tố tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa hai thế hệ chính là công nghệ màn hình. Apple đã mang tấm nền LTPO với tần số quét 120Hz ProMotion lên iPhone 17 tiêu chuẩn, khắc phục hoàn toàn điểm yếu 60Hz từng gây nhiều tranh cãi trên iPhone 16. Sự nâng cấp này mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hơn hẳn, đặc biệt rõ nét khi người dùng chuyển đổi từ các thiết bị Android có cùng tầm giá.

Bên cạnh đó, độ sáng tối đa được đẩy lên mức 3000 nits cùng mặt kính Ceramic Shield thế hệ thứ hai giúp iPhone 17 hiển thị xuất sắc hơn dưới ánh nắng gắt và tăng cường độ bền bỉ. Nếu bỏ qua yếu tố màn hình, thiết kế tổng thể và chất lượng hoàn thiện từ khung nhôm và mặt kính của cả hai mẫu máy gần như tương đồng.

Nên mua iPhone 16 hay iPhone 17 là điều khiến nhiều người đắn đo

Xét về sức mạnh xử lý, con chip A19 trên iPhone 17 không tạo ra một khoảng cách hiệu năng quá lớn so với A18 của iPhone 16. Các bài kiểm tra đo lường thực tế cho thấy điểm số xử lý đa nhân và đơn nhân chỉ chênh lệch khoảng 4%. Tuy nhiên, giá trị thực sự của vi kiến trúc A19 nằm ở khả năng tối ưu hóa điện năng tiêu thụ. Kết hợp với viên pin dung lượng lớn hơn đạt 3.692mAh và công suất sạc nhanh được nâng lên 40W, iPhone 17 mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ hơn đáng kể so với người tiền nhiệm, vốn bị giới hạn ở mức sạc 30W và viên pin 3.561mAh.

iPhone 17 nhỉnh hơn dòng tiền nhiệm ở một số điểm nâng cấp

Hệ thống nhiếp ảnh cũng ghi nhận những cải tiến mang tính chiến lược. Dù camera chính 48MP trên cả hai thiết bị đều thể hiện sự xuất sắc trong điều kiện đủ sáng, iPhone 17 lại vươn lên mạnh mẽ ở các góc chụp đặc thù. Việc đồng bộ độ phân giải 48MP cho cả camera góc siêu rộng và nâng cấp camera selfie lên 18MP giúp mẫu máy mới nhất xử lý nhiễu hạt tốt hơn, mở rộng dải tương phản động và thu giữ chi tiết sắc nét vượt trội trong môi trường thiếu sáng hoặc phức tạp.

Nhưng iPhone 16 có ưu thế tuyệt đối với mức giá rẻ hơn 5 triệu đồng

Với mức giá hiện tại dao động quanh mốc 19,5 triệu đồng cho iPhone 16 và hơn 24,3 triệu đồng cho iPhone 17, quyết định mua sắm phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ ưu tiên về trải nghiệm cá nhân. Nếu người dùng cần một thiết bị có hiệu năng ổn định, camera chất lượng cao và sẵn sàng thỏa hiệp với màn hình 60Hz, iPhone 16 vẫn là một khoản đầu tư mang tính thực dụng và kinh tế cao trong năm 2026. Ngược lại, iPhone 17 sẽ là lựa chọn xứng đáng cho những ai đặt nặng trải nghiệm thị giác mượt mà tuyệt đối và có yêu cầu khắt khe về sức mạnh nhiếp ảnh toàn diện.