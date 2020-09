Nam A Bank sắp đưa cổ phiếu lên UPCoM, để "room" ngoại ở tối đa 30%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã cổ phiếu NAB cho Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank). Cơ quan này nhận lưu ký 389 triệu cổ phiếu NAB từ ngày 8/9, để chuẩn bị cho việc giao dịch.

Ngân hàng sẽ đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM. Việc giao dịch cổ phiếu NAB được thực hiện theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đồng thời VSD cũng có thông báo về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán NAB là 30% vốn điều lệ. Hiện cổ đông lớn nhất của ngân hàng là Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương với tỷ lệ sở hữu gần 11%, cổ đông lớn nước ngoài không có.

Trước đó tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào cuối tháng 6, các cổ đông ngân hàng đã thông qua niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Ngân hàng cũng tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Trong 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận của Nam A Bank đạt hơn 200 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước do ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro do tác động của Covid-19. Tăng trưởng tín dụng đạt 14%, nợ xấu dưới 3%.

Liên quan diễn biến mới nhất về hoạt động, mới đây, trả lời phỏng vấn của chúng tôi, ông Trần Ngọc Tâm, Tổng giám đốc Nam A Bank cho biết ngân hàng này chuẩn bị áp dụng eKYC trên tất cả các kênh gồm online, tại quầy, thiết bị giao dịch tự động…Ngân hàng cũng sẽ có kênh giao dịch mới One Bank - hệ thống máy giao dịch qua video tự động cho phép khách hàng mở tài khoản, nộp tiền từ xa mà không cần đến quầy giao dịch; và ứng dụng Open Banking. Tất cả hệ sinh thái số toàn diện này của ngân hàng sẽ được ra mắt đồng loạt trong tháng 9.