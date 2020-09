Nam An New City - Điểm sáng từ "pháp lý minh bạch"

Nam An New City cũng được đánh giá là dự án có tính pháp lý minh bạch trong khu vực.



Đất nền KCN hưởng lợi từ hạ tầng khu vực Bàu Bàng

Bàu Bàng với cơ sở hạ tầng phát triển nhanh cùng khả năng kết nối giao thông mạnh mẽ, đang là ưu thế để thúc đẩy tiềm năng bất động sản tại khu vực. Theo đó, Bàu Bàng thuộc phía Bắc tỉnh Bình Dương, ngay trên tuyến Quốc lộ 13, dễ dàng kết nối với những khu vực "nhộn nhịp" như TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, thông qua nhiều tuyến đường trọng điểm trong khu vực như Đại Lộ Bình Dương, Quốc lộ 14, Vành đai 4, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành,...

Những ngày đầu tháng 7-2020, người dân Bình Dương vui mừng khi những hạng mục cuối cùng của tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đang dần hoàn thành.

Ý tưởng xây dựng đường Mỹ Phước - Tân Vạn được hình thành từ hơn 10 năm trước, khi đó lưu thông giữa Bình Dương với TP.HCM hầu như phụ thuộc vào tuyến đường duy nhất là quốc lộ 13 (còn gọi là Đại Lộ Bình Dương) bắt đầu quá tải. Việc sớm quy hoạch và xây dựng tuyến đường này tạo thêm một trục giao thông quan trọng cho các KCN của Bình Dương, không chỉ kết nối với TP.HCM mà còn nối với các đường vành đai để về cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Theo tính toán của các chuyên gia, với việc có thêm tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thời gian vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu từ các nhà máy tới các cảng sẽ giảm được ít nhất 30%. Qua đó, tuyến đường giúp tăng giá trị và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Bàu Bàng, đang có nhiều cụm, khu công nghiệp - dịch vụ với quy mô lớn. Phải kể đến như khu công nghiệp Bàu Bàng và khu công nghiệp Cây Trường,... Chưa hết, trong tương lai, khi Bình Dương tiến hành việc dịch chuyển doanh nghiệp về phía Bắc, Bàu Bàng sẽ thu hút số lượng lớn các chuyên gia, kỹ sư, công nhân trong và ngoài nước đến đây làm việc và sinh sống. Nhu cầu "thực" về nhà ở, nhà cho thuê, các công trình có nhiều tiện ích như: trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí,.. sẽ tăng theo, đây là bàn đạp cho thị trường bất động sản Bàu Bàng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Trong khi tình hình kinh tế có nhiều biến động sau đại dịch Covid 19, tâm lý của người dân Việt luôn muốn "mua đất giữ tiền", thì những dự án đất nền có nhiều ưu điểm như tại Bàu Bàng sẽ chiếm trọn niềm tin của khách hàng. Đơn cử với dự án Nam An New City đã có sổ riêng từng nền, pháp lý đầy đủ trong khu vực. Đặc biệt, ngân hàng hỗ trợ vay 50% cho mỗi sản phẩm tại dự án Nam An New City.

Sổ đỏ từng nền tại dự án Nam An New City luôn được chủ đầu tư minh bạch

Hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý minh bạch



Điểm nổi trội của dự án đất nền Nam An New City là với mức giá "khá mềm" khi chỉ dao động từ vài trăm triệu đồng/nền, khách hàng đã có thể sở hữu ngay một nền đất có sổ đỏ riêng, hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý minh bạch. Điều đó đã tạo nên sự tin tưởng và an tâm cho quý nhà đầu tư.

Khu đô thị Nam An New City được quy hoạch trên tổng diện tích là 17,82 ha, cung ứng ra thị trường khoảng 1.045 nền, diện tích dao động từ 64m2 - 100m2 - 170m2, đường nội khu rộng từ 13 - 25m, hệ thống cây xanh cùng hạ tầng hoàn thiện. Đồng thời, với vị trí tọa lạc tại mặt tiền đường DX, thị trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Đây là trục đường huyết mạch kết nối trực tiếp với khu công nghiệp Bàu Bàng (3200 Ha), cách KCN Bàu Bàng 1.2km, cách trung tâm Hành Chính Bàu Bàng và chợ Bàu Bàng chỉ 2.5km.

Dự án Nam An New City với hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện 100%

Ngoài ra, dự án Nam An New City thừa hưởng hàng loạt tiện ích nội khu và ngoại khu phải kể đến như trung tâm y tế, trường học, chợ Bàu Bàng, trung tâm văn hóa thể thao, trung tâm hành chính Bàu Bàng,..

Nhiều chuyên giá đánh giá, những yếu tố trên giúp Nam An New City trở thành dự án "hiếm hoi", khi hội tụ đủ từ vị trí - tiện ích. Đặc biệt là pháp lý dự án đã hoàn thiện, trong bối cảnh có quá nhiều dự án vướng mắc pháp lý khiến khách hàng phải hoang mang.

Dự án Nam An New City đã có sổ hồng từng nền

Ngân hàng hỗ trợ vay 50% giá trị sản phẩm là sự minh chứng cho sự đầy đủ về mặt pháp lý trong khu vực, bởi vậy dự án có thể sẽ phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Đơn vị phân phối chính thức Tiền Land, cùng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình và chuyên nghiệp, cam kết sẽ đem đến một kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn cho Quý nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại và tương lai về sau.



