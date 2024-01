Nam bệnh nhân 27 tuổi bị đột quỵ não sau khi tắm 10 phút

Đây là trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ não vừa được Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng tiếp nhận điều trị.

Bệnh nhân V.V.L. (27 tuổi), sau khi tắm 10 phút thấy xuất hiện thị lực giảm nhẹ, khuyết tầm nhìn mắt phải, kèm tê bì mặt và nửa người phải.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng thị lực mắt phải 8/10, soi đáy mắt và mắt trái bình thường, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy hình ảnh nhồi máu não thùy chẩm bên trái.

Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp điều trị thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân. Sau khi tiêm xong thuốc tiêu sợi huyết 1 giờ, tình trạng mắt của bệnh nhân đã cải thiện 70%. Sau 3 ngày điều trị, mắt của bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn.

Theo chia sẻ của TS.BS Phùng Đức Lâm, Trưởng Khoa Đột quỵ, đột quỵ là một căn bệnh rất nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc tàn phế suốt đời nhưng rất ít trường hợp đột quỵ ở Việt Nam đến bệnh viện trong 6 giờ đầu - "thời gian vàng" để cứu sống người bệnh. Bệnh xảy ra khi mạch máu trong não bị tắc nghẽn hoặc vỡ khiến khả năng cung cấp oxy và dưỡng chất cho các tế bào não bị mất đi. Khi đó các tế bào này sẽ bị tổn thương hoặc chết, dẫn đến các triệu chứng như mất khả năng nói, di chuyển hoặc cảm nhận…

Trường hợp bệnh nhân trên với tuổi đời còn rất trẻ cùng những triệu chứng bệnh lí không rõ ràng, rất may mắn bệnh nhân đã đến bệnh viện và được phát hiện, can thiệp kịp giờ vàng tránh được những biến chứng đáng tiếc do đột quỵ gây ra.

Qua trường hợp trên, TS.BS Phùng Đức Lâm lưu ý: Đột quỵ thường gia tăng khi trời lạnh và khi thời tiết thay đổi đột ngột. Khi trời lạnh, catecholamin trong máu tăng khiến mạch máu co lại. Từ đó làm tăng áp lực trong lòng mạch dẫn đến tăng huyết áp và tăng nhịp tim. Đồng thời thay đổi nồng độ một số thành phần đông máu như tăng số lượng tiểu cầu, tăng hồng cầu và tăng độ nhớt của máu… khiến tăng tình trạng đông máu, dễ hình thành cục máu đông hơn và các cục máu đông sẽ bít tắc lòng mạch gây ra đột quỵ não, đột quỵ tim.

Nếu như trước đây đột quỵ não thường gặp ở những người trên 60 tuổi thì hiện nay căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa. Các yếu tố làm gia tăng các ca đột quỵ và trẻ hóa như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu… nhưng không được kiểm soát. Bên cạnh đó, hút thuốc, stress nặng cũng là nguyên nhân gây đột quỵ.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, để phòng tránh đột quỵ vào trời lạnh, việc giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu và cổ trong mùa lạnh rất quan trọng; Nên ngủ trong phòng kín gió, luôn giữ đủ ấm cho cơ thể; Cần lưu ý việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể gây sốc nhiệt, vì vậy buổi sáng trước khi rời giường nên có vài động tác vận động nhẹ để làm nóng cơ thể, thích ứng với thời tiết bên ngoài, không nên xuống giường ngay khi vừa thức dậy; Uống nước ấm, hạn chế ăn đồ lạnh; Không tắm trễ cũng như không tắm nước lạnh.

Bên cạnh đó, người bệnh cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe, nếu phát hiện huyết áp cao, đái tháo đường… cần được uống thuốc theo đơn của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc.