Nam ca sĩ lọt top 5 bình chọn đẹp nhất thế giới: Xứng danh nhất nhì Việt Nam, gương mặt nét căng không góc nào “chết”

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Anh Tú Atus đang ở giai đoạn thăng hoa nhất cả về danh tiếng lẫn diện mạo. Ngoại hình vốn là lợi thế cạnh tranh vượt trội của Anh Tú Atus ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí.

Mới đây nhất, xuất hiện tại một sự kiện thời trang, trong trang phục áo khoác họa tiết sắc đỏ đô cao cấp phối cùng sơ mi sọc xanh trang nhã, nam nghệ sĩ lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao trước visual chuẩn công tử tài phiệt. Dù qua góc quay cận cảnh, Anh Tú Atus vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ đường nét gương mặt sắc sảo cùng sống mũi thẳng gần như không có góc chết. Khí chất sang trọng, lịch thiệp cùng thần thái tự tin giúp anh dễ dàng biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách thời trang, từ thanh lịch trên thảm đỏ sự kiện đến thời thượng trong các bộ ảnh tạp chí hay chiến dịch quảng bá thương hiệu lớn. Chính ưu thế visual nổi bật đã giúp anh xây dựng dấu ấn riêng biệt giữa dàn nam thần của làng giải trí Việt.

Gương mặt không góc nào “chết” của Anh Tú Atus

Trong trang phục áo khoác họa tiết sắc đỏ đô cao cấp phối cùng sơ mi sọc xanh trang nhã, nam nghệ sĩ lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao trước visual chuẩn công tử tài phiệt

Anh Tú Atus vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ đường nét gương mặt sắc sảo cùng sống mũi thẳng gần như không có góc chết

Chính ưu thế visual nổi bật đã giúp anh xây dựng dấu ấn riêng biệt giữa dàn nam thần của làng giải trí Việt

Đặc biệt, nam diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng khi lọt vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Không dừng lại ở đó, trên bảng xếp hạng 100 Top Face In The World 2026 của Special Awards, anh xuất sắc ghi tên mình vào Top 5 nghệ sĩ có lượng tương tác cao nhất toàn cầu. Thứ hạng cao này không chỉ khẳng định sức hút truyền thông mạnh mẽ mà còn giúp anh được đông đảo khán giả công nhận là một trong những mỹ nam đẹp nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

nam diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng khi lọt vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố

Không dừng lại ở đó, trên bảng xếp hạng 100 Top Face In The World 2026 của Special Awards, anh xuất sắc ghi tên mình vào Top 5 nghệ sĩ có lượng tương tác cao nhất toàn cầu

Xuất phát điểm là sinh viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Anh Tú Atus từng bước khẳng định năng lực qua con đường diễn xuất bài bản. Anh liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh sở hữu doanh thu ấn tượng cũng như độ nhận diện cao như 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, Cua Lại Vợ Bầu, Chị Mười Ba và gần đây nhất là Gặp Lại Chị Bầu. Khả năng nhập vai linh hoạt cùng diện hình sáng sân khấu giúp nam diễn viên duy trì vị thế trong mảng phim điện ảnh Việt.

Xuất phát điểm là sinh viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Anh Tú Atus từng bước khẳng định năng lực qua con đường diễn xuất bài bản

Khả năng nhập vai linh hoạt cùng diện hình sáng sân khấu giúp nam diễn viên duy trì vị thế trong mảng phim điện ảnh Việt

Bước ngoặt giúp tên tuổi Anh Tú Atus bùng nổ mạnh mẽ hơn chính là sự xuất hiện tại chương trình thực tế Anh Trai Say Hi vào năm 2024. Gameshow này đã mở rộng đáng kể tệp khán giả trẻ cho nam nghệ sĩ, đồng thời khẳng định hình ảnh một ngôi sao giải trí đa năng có phong thái trình diễn tự tin và phong cách trình diễn hiện đại. Nối tiếp thành công đó, việc trở thành thành viên chính thức của Running Man Vietnam 2026 cùng sự phủ sóng liên tục tại các sự kiện thời trang, chiến dịch quảng cáo lớn đã giúp tên tuổi của anh duy trì độ nóng ổn định trên các nền tảng truyền thông.

Bước ngoặt giúp tên tuổi Anh Tú Atus bùng nổ mạnh mẽ hơn chính là sự xuất hiện tại chương trình thực tế Anh Trai Say Hi vào năm 2024

Gameshow này đã mở rộng đáng kể tệp khán giả trẻ cho nam nghệ sĩ, đồng thời khẳng định hình ảnh một ngôi sao giải trí đa năng có phong thái trình diễn tự tin và phong cách trình diễn hiện đại

Nối tiếp thành công đó, nam ca sĩ tiếp tục trở thành thành viên chính thức của Running Man Vietnam 2026

Ở mảng âm nhạc, Anh Tú Atus cũng để lại những cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp. Bản hit lớn nhất của anh tính đến nay là Bài Này Không Để Đi Diễn, một ca khúc do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác dành tặng riêng cho đám cưới của anh và bà xã Diệu Nhi. Sản phẩm từng vươn lên vị trí Top 1 Trending YouTube và hiện đã cán mốc hơn 65 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, anh cũng phát hành các ca khúc như Đến Cuối Cùng Vẫn Cô Đơn, Mình Đừng Quên Nhau hay sản phẩm kết hợp cùng RHYDER mang tên Nỗi Đau Đính Kèm. Dù nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ, các sản phẩm âm nhạc của Anh Tú Atus chủ yếu tạo hiệu ứng tốt trong tệp khán giả riêng chứ chưa thực sự tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ ở quy mô đại chúng. Tuy nhiên, việc không giới hạn bản thân ở một vai trò duy nhất mà chủ động phát triển song song giữa điện ảnh, âm nhạc, chương trình thực tế và thời trang chính là chiến lược hiệu quả giúp anh duy trì sức hút bền vững.

Bản hit lớn nhất của anh tính đến nay là Bài Này Không Để Đi Diễn, một ca khúc do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác dành tặng riêng cho đám cưới của anh và bà xã Diệu Nhi

Anh Tú Atus hiện là một trong những gương mặt giải trí sở hữu phong độ ổn định và độ phủ sóng cao trong Vbiz

Nhìn lại hành trình đã qua, Anh Tú Atus hiện là một trong những gương mặt giải trí sở hữu phong độ ổn định và độ phủ sóng cao trong Vbiz. Sự kết hợp giữa diện mạo chuẩn quốc tế, nền tảng diễn xuất được đào tạo bài bản và tư duy hoạt động đa năng đang giúp nam nghệ sĩ khẳng định vị thế của một ngôi sao giải trí toàn diện trong lòng công chúng.

Ảnh: FBNV