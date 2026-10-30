Hot lại hình ảnh 12 năm trước của Minh Hằng

Mới đây, hình ảnh Minh Hằng xuất hiện tại sân bay cách đây 12 năm bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù chỉ là một khoảnh khắc đời thường được ghi lại trong lúc di chuyển, nữ diễn viên vẫn khiến người đối diện khó rời mắt nhờ diện mạo chỉn chu và thần thái đầy tự tin. Đáng chú ý, dù đã hơn một thập kỷ trôi qua, phong cách thời trang và khí chất của người đẹp đều khiến người xem khó rời mắt.

Hình ảnh chụp Minh Hằng tại sân bay 12 năm về trước bỗng hot trở lại trên MXH.

Minh Hằng xuất hiện với một chiếc váy đen dáng ngắn với phần cổ khoét sâu, khéo léo tôn lên nét quyến rũ nhưng không quá phô trương. Bên ngoài, mỹ nhân sinh năm 1987 khoác thêm áo denim xanh dáng rộng, tạo sự tương phản thú vị giữa vẻ nữ tính của chiếc váy và nét bụi bặm, phóng khoáng của chất liệu denim. Nữ diễn viên hoàn thiện tổng thể bằng boots đen cổ thấp, túi xách da màu nâu và kính râm bản lớn. Mái tóc nâu được búi cao gọn gàng càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, đồng thời mang đến vẻ ngoài có phần kiêu kỳ, thời thượng.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Minh Hằng cân bằng các món đồ tưởng chừng không liên quan. Chiếc váy đen đơn giản tạo nên phần nền thanh lịch, trong khi áo khoác denim và đôi boots giúp tổng thể thêm khỏe khoắn, trẻ trung. Những phụ kiện như kính râm hay túi xách cũng được lựa chọn vừa đủ, không khiến bộ trang phục trở nên quá rườm rà. Đặc biêt, kiểu tóc búi phồng của Minh Hằng cũng từng hot hit một thời, giúp dienj mạo cô thêm phần sang chảnh, kiêu kỳ.

Thực tế, hơn chục năm trước, Minh Hằng đã là một trong những mỹ nhân nổi tiếng từ sớm của làng giải trí Việt. Sau loạt dự án phim ảnh và âm nhạc tạo được tiếng vang, cô nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả. Đặc biệt, vẻ đẹp baby với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào từng là dấu ấn rất riêng của nữ diễn viên. Vai diễn trong Giải Cứu Thần Chết năm 2009 từng giúp Minh Hằng tạo nên cơn sốt với hình ảnh cô gái đáng yêu, tinh nghịch. Đến năm 2010, cô đã trở thành gương mặt đắt show quảng cáo, được nhiều thương hiệu lựa chọn để xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông. Thậm chí, năm 2012, hình ảnh Minh Hằng còn được phủ sóng rộng rãi qua nhiều quảng cáo phát sóng trên truyền hình.

Những năm 2010s, độ nổi tiếng của Minh Hằng là điều không phải bàn cãi.

Không chỉ có sức hút ở lĩnh vực phim ảnh hay âm nhạc, phong cách thời trang của Minh Hằng cũng là điều được công chúng quan tâm. Nữ diễn viên thuộc nhóm mỹ nhân Việt rất chịu khó đầu tư cho diện mạo mỗi khi xuất hiện trước ống kính, kể cả trong những khoảnh khắc đời thường tại sân bay. Nếu các idol Hàn có những bộ ảnh airport fashion được người hâm mộ mong chờ mỗi lần xuất ngoại, Minh Hằng cũng sở hữu một "series" thời trang sân bay đáng chú ý của riêng mình. Từ những set đồ trẻ trung, năng động đến các bản phối thanh lịch, cá tính, cô luôn biết cách tạo điểm nhấn mà vẫn giữ được sự thoải mái cần thiết khi di chuyển.

Nhìn lại những hình ảnh cũ, có thể thấy gu ăn mặc của Minh Hằng đã sớm có sự biến hóa linh hoạt. Cô không đóng khung bản thân trong hình tượng ngọt ngào, đáng yêu mà liên tục thử nghiệm những phong cách trưởng thành, quyến rũ và thời thượng hơn. Chính sự chủ động làm mới hình ảnh này cũng góp phần giúp nữ diễn viên duy trì sức hút trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Những bộ cánh sân bay ngập tràn hàng hiệu của Minh Hằng

Ở thời điểm hiện tại, khi đã bước sang ngưỡng U40, Minh Hằng vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ. Nhan sắc của Minh Hằng ngày càng mặn mà, sắc vóc thon gọn cùng thần thái tự tin giúp nữ diễn viên dễ dàng cân đẹp nhiều phong cách khác nhau. Gu thời trang của mỹ nhân sinh năm 1987 cũng có sự nâng cấp rõ rệt, hướng đến vẻ hiện đại, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung và có tính ứng dụng và bắt kịp xu hướng. Đây cũng là một trong những ưu điểm giúp diện mạo nữ diễn viên trẻ mãi không già.

Phong cách ngày càng trẻ trung, sang chảnh và trendy của Minh Hằng.

Ảnh: Threads, IGNV.