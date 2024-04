Nam ca sĩ U40 vẫn chưa lấy vợ sinh con, giàu “nứt đố đổ vách” trước khi nghi vấn bị “khui nợ” tới 1200 tỷ đồng

Siêu sao “tỷ view” khiến làng nhạc thế giới chao đảo

Bruno Mars sinh năm 1985 tại Hawaii, có tên thật là Peter Gene Hernandez. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cha là nhạc công, mẹ làm ca sĩ, Peter đã được lên sân khấu trình diễn từ khi mới 4 tuổi. Lúc này, nam ca sĩ được biết đến với biệt danh Bruno - tên do cha anh đặt vì cơ thể con trai bụ bẫm, giống đô vật huyền thoại Bruno Sammartino.

Năm 2003 được coi là một trong những cột mốc quan trọng với nam ca sĩ này khi anh quyết định chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Cũng từ đây, Bruno thêm Mars vào nghệ danh và dần đạt được thành công ban đầu khi hợp tác với bộ đôi nhạc sĩ Philip Lawrence và kỹ sư âm thanh Ari Levine. Họ lập thành Smeezingtons – nhóm chuyên sáng tác và sản xuất nhạc và tạo nên những bản hit như “Long Distance” của Brandy, “Right Round” của Flo Rida và “Wavin’ Flag” của K'Naan (chủ đề FIFA World Cup 2010).

Là một nghệ sĩ không giới hạn bản thân ở vị trí bất kỳ nào nên ngoài sáng tác, Bruno Mars còn tự đạo diễn MV, sáng tạo động tác vũ đạo và chơi được nhiều nhạc cụ. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn gặt hái được thành công vang dội khi tập trung cho sự nghiệp hát đơn của mình. Theo đó, Album Solo đầu tay “Doo-Wops & Hooligans” vào năm 2010 của anh đã được Viện Hàn lâm Thu âm tôn vinh ở các hạng mục lớn như Album của năm, Album giọng pop xuất sắc.



Trong đó, ca khúc “Just the Way You Are” mang về cho nam ca sĩ giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Trình diễn giọng Pop nam xuất sắc, đưa anh trở thành “một thế lực đáng gờm” trong làng nhạc Pop.

Sau nhiều năm, Bruno Mars nhiều lần khiến làng nhạc thế giới chao đảo với hàng loạt bản hit tỷ view như Uptown Funk, Just The Way You Are, That's What I Like, 24K Magic… Siêu sao này cũng liên tục xuất hiện trong danh sách đề cử của Viện Hàn lâm nhiều năm liền với 11/27 đề cử Grammy trong 10 năm. Cũng vì vậy mà người ta còn gọi anh là “con cưng” của Viện Hàn lâm bởi đây là con số đáng mơ ước đối với bất cứ nghệ sĩ nào.



Không những thế, với những thành tích nổi bật của mình, Bruno Mars còn được Billboard vinh danh là Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, góp mặt trong danh sách sách 100 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới (Forbes và là nghệ sĩ đầu tiên có 6 bài hát được chứng nhận kim cương tại Mỹ.

Nói về thành công của siêu sao này, nhiều người cho rằng chính sự kết hợp quyến rũ giữa tài năng và khả năng trình diễn đã đưa Bruno lên vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Sở hữu gia tài khủng cùng loạt BĐS, siêu xe đắt đỏ

Là một siêu sao nổi tiếng thế giới, không ngạc nhiên khi Bruno Mars có trong tay khối tài sản ròng hơn 175 triệu USD (thống kê của Celebrity Networth). Theo đó, sự giàu có của nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1985 này phần lớn xoay quanh sự nghiệp sáng tác và sản xuất nhạc.

Ngoài việc đứng sau loạt bản hit đình đám cùng các nghệ sĩ R&B nổi tiếng, giọng ca Just The Way You Are còn kiếm tiền khủng từ doanh thu của những Album solo của mình. Chỉ riêng album đầu tay Doo-Wops & Hooligans đã giúp anh bán ra hơn 15,5 triệu bản trên toàn thế giới và thu về tiền khủng.

Bên cạnh việc bán đĩa nhạc, Bruno Mars còn dắt túi hàng chục triệu USD từ các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Kênh YouTube của anh với hơn 37 triệu người theo dõi cũng mang lại nguồn thu không nhỏ.



Chưa hết, nhờ những khoản đầu tư thông minh như rót tiền vào công ty âm nhạc Chromatik, đồng sở hữu SelvaRey Rum có trụ sở tại Mỹ hay công ty NJOY, tài sản của siêu sao này cũng tăng lên theo cấp số nhân. Đặc biệt, Bruno Mars cũng kiếm được số tiền không hề nhỏ sau thương vụ ký một thỏa thuận với Disney để phát triển một bộ phim về âm nhạc do mình đóng chính. Việc lấn sân sang mảng thời trang và ra mắt dòng trang phục thể thao kết hợp cùng thương hiệu Lacoste vào năm 2021 cũng giúp siêu sao này bỏ túi không ít tiền.

Không gian sống như khu nghỉ dưỡng của nam ca sĩ ở California (Mỹ). Ảnh: AFP

Không chỉ nắm trong tay khối tài sản ròng khổng lồ, Bruno Mars còn sở hữu nhiều bất động sản, loạt siêu xe giá trị. Một trong số đó là căn biệt thự có không gian rộng, sang chảnh, được ví như "thiên đường cho sự sáng tạo", nằm trong một khu phố đắt tiền ở California. Trước đó, vào năm 2014, anh đã mua căn nhà rộng hơn 2 mẫu Anh với giá 6,5 triệu USD (hiện có giá trị 7,5 triệu USD). Vào năm 2012, nam ca sĩ cũng mua ngôi nhà nghỉ dưỡng đầu tiên ở quê hương Hawaii với giá 3,1 triệu USD, theo Property Records.



Bruno Mars cũng là tay chơi khi sở hữu bộ sưu tập xe hơi trị giá hàng triệu USD, có thể kể đến như Rolls-Royce Phantom, Cadillac CTS Coupe, Cadillac Allante… Sự giàu có của siêu sao này khiến không ít đồng nghiệp khác phải mơ ước.

U40 vẫn chưa kết hôn, bất ngờ vướng nghi vấn nợ nần

Ở tuổi 39, Bruno Mars dù có sự nghiệp lừng lẫy nhưng vẫn chưa tính đến chuyện lập gia đình. Theo đó, dù đã ở bên nhau hơn một thập kỷ nhưng Bruno Mars và bạn gái hơn tuổi Jessica Caban vẫn chưa về chung một nhà. Cả hai đến nay vẫn giữ mối quan hệ của họ tương đối kín đáo với công chúng. Ngoài những bức ảnh nhóm hay bài đăng sinh nhật không thường xuyên, họ cũng hạn chế đăng bài về nhau trên mạng xã hội. Đầu năm nay, một nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng mối tình lãng mạn kéo dài của Bruno Mars với cựu người mẫu Jessica đang “đứng trên bờ vực” khi cả hai hầu như không dành thời gian cho nhau nữa.

Năm 2024 cũng là một năm đầy sóng gió với siêu sao 39 tuổi này khi anh bất ngờ bị khui đang mắc một khoản nợ cờ bạc lên đến 50 triệu USD (hơn 1,2 nghìn tỷ VNĐ) với sòng bạc MGM tại Las Vegas, Mỹ.

Cụ thể, Hãng thông tấn Newsnation cho biết Bruno Mars đã ký hợp đồng diễn 9 năm tại sòng bạc kiêm khu nghỉ dưỡng MGM để trả nợ. Với hợp đồng trị giá 90 triệu USD/năm này, Bruno Mars sẽ dùng phần lớn số tiền này để trả nợ, đóng thuế và tiếp tục đánh bạc. Thế nhưng MGM Resorts sau đó đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nam ca sĩ và khẳng định rằng những cáo buộc này là "hoàn toàn sai sự thật" vì anh "không có khoản nợ nào với MGM".

“Mối quan hệ đối tác của MGM và Bruno là mối quan hệ lâu dài và bắt nguồn từ sự tôn trọng lẫn nhau. Bất kỳ suy đoán nào khác đều hoàn toàn sai, anh ấy không có khoản nợ nào với MGM. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục tạo ra những trải nghiệm khó quên cho khách hàng của mình”, đại diện của MGM chia sẻ với tạp chí Variety.

Khi được yêu cầu bình luận, đại diện của Bruno Mars đã từ chối và gián tiếp chuyển hướng sang tuyên bố của MGM.

